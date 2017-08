play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 ПМР: Новости с полей юстиции Категория: Наши репортажи

ПМР: Новости с полей юстиции



Адвокатов Евгения Шевчука не допустили к делам.

По этому поводу Евгений Шевчук разместил сообщение, в котором, в частности, говорится:







"( и вновь , об уголовных делах )...

Адвокаты получили отказ на ознакомление с материалами уголовного дела.

Председатель СК изобретает способы прикрыться гостайной .

Уведомительный порядок вступления моих адвокатов в дело, заявленный президентом, нивелирован СК разрешительным характером допуска уполномоченного представителя.

Для понимания ситуации необходимо представить , что происходит когда во власть вползает мафиозная идеология, питающая всех руководителей правоохранительных органов власти фактически с одного котла (в том числе ,материально). Представьте, что в 21 веке практически возможно заказать уголовное дело, оплатить деньги за ложные показания, угрожать арестами для «нужных» показаний, предлагать условное осуждение в замен «правильных» показаний. Могут и как в 90-е, использовать МВД, СК, Прокуратуру для устранения конкурентов с рынка, могут «попросить» переоформить собственность. Толкнув правоохранительные органы на такие рельсы, делигитимизируются тем самым, все органы власти. Повышается нестабильность, непредсказуемость ситуации - становится фактом. Но реальность именно такова..."









Продолжается закрытый суд по Юрию Гервазюку, экс-председателю ГТК ПМР. Он проходит при особых мерах. Как стало известно редакции "Днестр ТВ" не разрешается использование каких-либо гаджетов и пишущих средств. Что-либо о ходе процесса пока не известно. Тайна! Скорее всего, как предполагают некоторые эксперты, обвинение строит свои доказательства по по статье УК ПМР „Превышение должностных полномочий“.







Готовятся к передаче в суд дела Юрия Лянкэ и Эдуарда Косовского. Напомним, что бывший руководитель ПРБ и его бывший заместитель были задержаны, 29 марта, а потом арестованы по обвинению по статье 282 Уголовного кодекса ПМР „Превышение должностных полномочий“.



Поймали за руку

В феврале этого года сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями был выявлен факт растраченных по халатности денежных средств со счетов Администрации Президента Евгения Шевчука в августе 2016 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета ПМР.

Как выяснилось в ходе следствия, денежные средства в размере 28 042 рубля ПМР были выделены и перечислены Администрацией Президента на счета строительной организации ООО «Кентавр» за проведение работ по реконструкции фасада здания «Дома официальных приемов», расположенного по ул. Мира, 50 в Тирасполе.

Однако фактически, ремонтные работы в указанный период времени строительной организацией не проводились, и необходимости в их проведении не было, так как фасад здания ремонтировался в 2015 году. Несмотря на это в августе 2016 года директор ООО «Кентавр» 68-летний Александр Луценко, предоставил в Администрацию Президента фиктивный акт выполненных работ, в котором отражены ложные сведения о выполненных работах. Бывший начальник Управления делами главы государства Администрации Президента ПМР 48-летняя Наталья Штраус, не удостоверившись в проведенных работах, лично подписала указанный акт, после чего денежные средства поступили на счет строительной организации.

Сотрудниками СК ПМР бывшему начальнику Управления делами Президента Администрации было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса ПМР «халатность» (неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

Действия руководителя строительной организации квалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК ПМР «мошенничество» (то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения). На стадии предварительного следствия к обоим была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. После возбуждения уголовного дела, похищенные денежные средства в полном объёме были возвращены в Администрацию Президента. С предъявленным обвинением и собранными следствием доказательствами обвиняемые согласились в полном объеме.

Приговором Тираспольского городского суда Наталья Штраус признана виновной в инкриминируемом деянии и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 500 РУМЗП.

