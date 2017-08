play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Завтра была война Категория: Новости дня



В течение последней недели почти ежедневно мне приходилось бывать на съемках на линии обороны Донецкой народной республики. В штабах и окопах только и разговоров, что о предстоящем обострении, которое, по мнению военных, произойдет в середине августа

В этих настроениях нет ничего нового, почти ежемесячно появляется новая дата то ли штурма, то ли наступления, которую передают из уст в уста, которая тысячекратно тиражируется слухами, обрастает пересудами и за счет многократных и случайных пересечений с собственным эхом обретает статус почти непреложного факта. Люди бывалые скептически хмыкают, когда им объявляют, что «оно вот-вот начнется», обыватели же скорее выражают нетерпение: «Скорее бы уже».

Республика, зажатая между войной и миром, живет ожиданиям перемен, которые в любом случае лучше, нежели выворачивающая душу и туманящая сознание неопределенность. Кроме того, в то, что ВСУ удастся прорвать республиканскую оборону, люди не верят, полагаясь на то, что в случае, если Киев и впрямь решится на что-либо серьезное, на помощь обязательно подоспеет Россия. Поэтому, несмотря на возобновляющиеся каждый месяц разговоры о предстоящих глобальных катаклизмах, никаких панических настроений нет — скорее, ленивое любопытство.

Август однако особый месяц, когда ожидания такого рода получают более крепкие основания, нежели обычно, поскольку конец лета — это отрезок времени, все еще пригодный для начала военной кампании. Осенью, когда дорожная распутица сильно затруднит переброску тяжелой техники и сделает ее гораздо более уязвимой для противника, вероятность того, что наступление захлебнется по естественным причинам, возрастает в несколько раз. Август и сентябрь, таким образом, являются наиболее «угрожаемыми» месяцами, когда необходимо предельно внимательно наблюдать за действиями и приготовлениями противникам.

Возможен ли действительно широкомасштабный штурм позиций армии ДНР в ближайшее время? Если исходить из того, что война для нынешнего руководства Украины является единственным мобилизующим инструментом, позволяющим поддерживать состояние депрессии и тревожности в обществе и за счет этого готового переносить любые невзгоды, ожидать можно всего. В конце концов, даже серьезные потери на фронте в случае неудачи Банковая и другие центры влияния способны конвертировать во временные подпорки для своего уже почти нулевого рейтинга. Им для достижения необходимого эффекта достаточно лишь объяснить неудачи российской агрессией, в которую значительное число украинских граждан верят безоговорочно.

Нет сомнений в том, что если бы у нынешнего киевского режима была уверенность в том, что украинская армия способна смять оборону республик и разгромить их полностью, приказ о наступлении поступил бы незамедлительно. Недаром политики на Украине уже длительное время грезят, о так называемом, хорватском варианте. Но дело в том, что в отличие от Сербской Краины у Донбасса есть союзник, который с очень высокой долей вероятности не позволит провести в регионе широкомасштабную этническую чистку, подобную той, которую хорваты устроили в свое время сербам. Этот союзник Россия. Только угроза ее вмешательства в ход военных действий удерживает Киев от принятия роковых решений.

Хотя чисто технически для военной операции вроде все уже готово. На линии соприкосновения достигнута такая концентрация ресурсов, которая обеспечивает Украине трехкратное, а по другим данным, и четырехкратное, превосходство в живой силе и технике над противником. Однако все преимущества очень легко потерять, как это уже однажды было после иловайского и дебальцевского котлов. Поэтому пока не устранена опасность вновь оказаться у вдребезги разбитого корыта, понеся невосполнимые потери, едва ли будет предпринята серьезная попытка восстановить территориальную целостность разбросанной страны.

Когда же киевские «мыслители» смогут убедить себя в том, что они уже располагают силами, достаточными, чтобы «распахать» ЛДНР, а заодно и обратить в бегство российскую армию — тогда, наверно, и последует приказ, аналогичный отданному Михаилом Саакашвили в августе 2008 года. Для этого необходима чуть более высокая степень безумия, нежели демонстрируемая руководством Украины ныне.

Все это не означает, что середина августа будет безмятежной. За несколько последних дней на линии соприкосновения опять заговорили пушки, окончательно заравнивая, и без того едва заметные, следы так называемого «хлебного перемирия». За ним в начале сентября вроде бы должно последовать «учебное», приуроченное к началу школьных занятий. В две недели как раз можно втиснуть какую-нибудь шумную провокацию, которая бы в очередной раз напомнила о том, что «отечество в опасности» и война не думает покидать его пределы.

Андрей Бабицкий, Ukraina.ru

