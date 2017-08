play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Экс-президент жестко критикует нынешние власти и называет правление "феодальным" Категория: Новости дня

Экс-президент ПМР Евений Шевчук написал в социальной сети следующее:





(продолжение о бюджете Приднестровья, оперативные данные и мнение)

Падение доходов продолжается!



И это при девальвации рубля почти на 42 процента .(должно быть в бюджете реально больше в рублях, а не меньше, экспортируем товары из ПМР и электроэнергию в валюте и без "прокладок")

Обещали "де-неж-ка-пад" , рост доходов бюджета , рост расходов на социалку и зарплаты и пенсии ,если "придут во власть "проф" командой " и... ?

Президента Шевчука нет 8 месяцев . Правители , где обещанные деньги ? Просите у РФ ?

Если в 2016 году , как твердите ежечасно , все я "украл", то сейчас где деньги "Шура"?

Или не воровали? Или сейчас воруют ! Или в 2016 году, ради власти, (которая теперь марионеточная) "господа" врали и занимались подкупом избирателей? Может вспомним про "господ", спонсоров предвыборного вранья ? Смирновские миллиардные льготы , выведение сотен миллионов "странных " наличных зеленых в европейские "свободные" зоны? Может там возьмете и поможете бюджету? Или в РФ? Тратим свои только на гречку , на выборы ,на подкупы и фальсификации уголовных дел?

Становится очевиднее , что "господа" врали и обманув народ совершили "преступление" . Власть на вранье . Ведь важно еще , какими методами идут во власть , важно , кто реально стоит за "портретом" кандидата ,на чьи деньги "вещают СМИ и вся агитация". Теперь, в нарушение Конституции, реальное управление органами власти ни у "президента", ни у "депутатов". Они - скорее бутафория , прикрытие .Фактически предали избирателя. Раз врали и обещали , покажите стремительный рост доходов и результат ? "Бесплатно" с трибуны языком "мешки таскать ", про "украденные" 100 млн -это одно, или это "случайное" поручение "дяди" Вити ? Тогда положите сегодня 100 млн в кассу. "Соловьи" на зеленом корме.

Кто- то еще продолжает сомневаться в том , что выборы "сделаны " на черных технологиях, вранье и подкупе?... Воспользовались реальными свободами , чтобы затем свободу слова "заткнуть"?

Насаждение угроз, удержание власти на страхе, расширение бедности - реальность дня? Кто-то еще сомневается в "новой" команде?



На сколько долго нищета, идеология феодализма, будет "править" в Приднестровье - зависит от каждого. А пока массовый исход граждан!

Думающие уже не ждут ни бесплатной медицины , ни 15000 обещанных рабочих мест.

Реально дешевеет жилье. Почему? Массовый исход и многие планируют покинуть "успешный" период идеологии феодального правления Приднестровьем.

Продолжение следует..



Справочно:

(официальные данные)



В целом за январь-июль 2017 года доходы консолидированного бюджета и Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики составили 2 078,4 млн руб., что на 14,8 млн руб. (или 0,7%) меньше поступлений аналогичного периода 2016 года. Расходы за рассматриваемый период составили 3 342,5 млн руб., что на 250,7 млн руб. (или 7,0%) меньше, чем в 2016 году.

