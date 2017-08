play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Борьба с неравенством. Вы уверены, что она нужна? Категория: Новости дня



В мире так много неравенства, что мы автоматически делаем вывод: это неправильно. И тем самым смещаем фокус на ошибочное предположение, что люди хотят жить в обществе, где все равны. А это не так, и куда более важный вопрос - другой, утверждают исследователи.

Богатые и бедные. 99% против 1%. Иметь и не иметь. Принц и нищий… Пропасть между одним процентом, обладающим половиной всех богатств планеты, и остальными 99-ю процентами населения земного шара, кажется, никогда еще не была столь глубока, и это беспокоит нас.

Устранение подобного уровня неравенства в мире часто рассматривается как одна из наиважнейших задач современного человечества. Но так ли это?

Некоторые исследователи считают, что имущественное неравенство как таковое - вовсе не главная проблема. Дело не в существовании пропасти между богатыми и бедными. Дело в существующей несправедливости.

Одни люди постоянно имеют привилегии, а с другими - так же постоянно - обходятся несправедливо. И для нас, возможно, куда важнее (а кому-то и труднее) признать, что в XXI веке нищета и несправедливость тесно взаимосвязаны.

Люди обычно предпочитают справедливое неравенство несправедливому равенству

И хотя многие рассматривают неравенство как несправедливость, важно четче разграничить понятия: чтобы улучшить общество, в котором мы живем, исследователи призывают прежде всего договориться, что такое неравенство. И только после этого мы сможем направить ресурсы в нужном направлении.

Так что же больше всего нас беспокоит в неравенстве? Тот факт, что некоторые люди богаты, в то время как другие бедны? Или то, что не всем предоставлены равные шансы? Или что-то еще?



В научной работе "Почему люди предпочитают общество, в котором есть неравенство", опубликованной в апреле в журнале Nature Human Behaviour, группа исследователей из Йельского университета (США) утверждает, что люди (даже дети) предпочитают жить в мире, где неравенство существует.

Звучит неожиданно. Почему ученые пришли к такому выводу? Потому что если люди оказываются в ситуации, где все равны, подчеркивается в исследовании, многие из них испытывают раздражение и обиду из-за того, что тот, кто трудится изо всех сил, не получает за это достойного вознаграждения. Или из-за того, что поощряют бездельников.

Например, в одном из экспериментов группу детей в возрасте от 6 до 8 лет попросили поделить ластики (в качестве вознаграждения) между двумя мальчиками, которые убирали комнату.

Исследователи обнаружили, что когда группе сообщали, что оба работали хорошо, и детям давали нечетное количество "наградных ластиков", то дети практически единодушно выбрасывали оставшийся лишний ластик вместо того, чтобы отдать его кому-то из двоих ребят. Очевидно, они считали, что это было бы несправедливо.

А вот когда ученые сообщали группе, что один из мальчиков поработал лучше, чем другой, дети вручали лишний ластик более трудолюбивому.









"Мы доказываем: представление общества о том, что неравенство в доходах как таковое неприемлемо для большинства, - неверно. То, что прежде всего беспокоит людей, - это несправедливость", - говорит одна из авторов исследования Кристина Старманс, аспирантка психологии в Йельском университете.

"В современных Соединенных Штатах, да и в большинстве стран, эти два явления смешиваются. В мире так много неравенства, что мы почти автоматически решаем: это несправедливо. И тем самым смещаем фокус на ошибочное предположение, что вся проблема - в неравенстве в доходах. В то время как куда более важный вопрос - это вопрос справедливости".

Обречен ли наш несправедливый мир на еще большее неравенство?



Соавтор Старманс Марк Шескин кратко формулирует суть исследования: "Люди обычно предпочитают справедливое неравенство несправедливому равенству".

Почему это важно? Дело в том, что, пытаясь создать общество без неравенства в материальном положении, мы вступаем в противоречие с представлениями людей о справедливости, что может привести к дестабилизации этого общества.

Страна, в которой не существует бедности и бедных, представляется утопией. А если в обществе - равенство без справедливости, это прямой путь к коллапсу, считает Николас Блум, профессор экономики Стэнфордского университета (США).

"Представляется вполне разумным то, что люди как правило не работают, не создают, не стремятся к чему-то, если у них нет мотивации, - подчеркивает Блум. - Если я художник, стоматолог или строитель, с какой стати я буду трудиться по 50 часов в неделю, если я и так получаю все, что мне нужно, бесплатно?"

"Как говорит мне мой собственный опыт руководства, люди обычно считают, что поощрять тех, кто любит сачкануть, - неразумно. Если вы руководите большим коллективом, вам должно быть хорошо известно: ничто не вызывает такого раздражения, как равное вознаграждение и продвижение по службе настоящих трудяг и отъявленных лентяев".



Так что же такое неравенство?

Исследователи настаивают, что нам надо выработать общее понимание того, что это такое - неравенство.

Думая о том, как бороться с неравенством, важно помнить о трех разных, но имеющих отношение друг к другу представлениях о нем.

Первое: люди должны иметь в обществе равные возможности - независимо от их происхождения, расы, половой принадлежности и так далее.

Второе: вознаграждения, блага или льготы должны распределяться по справедливости, в соответствии с заслугами.

И наконец: так называемое равенство достижений, равные последствия, независимо от обстоятельств. Этот пункт немного сложнее понять. Многие из экспертов, с которыми говорили журналисты BBC Future, пользовались словосочетанием "неравенство по результату": скажем, когда вы получаете [за одинаковую работу] 5 фунтов, а ваш друг - 10.



Эти представления - три разных грани неравенства, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и которые в итоге формируют в глазах людей то, что называют экономическим неравенством. Понимание различных измерений явления крайне важно для составления плана исцеления нашего общества.

Так на какой же из указанных типов неравенства надо прежде всего обратить внимание?

Если уж воевать - то с реальной проблемой

Многие из тех исследователей и экономистов, которых мы проинтервьюировали, чтобы написать эту статью, считают: тому факту, что в мире существует 1% супербогачей, уделяется слишком много внимания..

Вместо этого, говорят они, лучше бы нам сконцентрироваться на помощи тем, кому не так повезло в жизни, тем, кто из-за отсутствия справедливости в их обществе не в силах улучшить свое положение.



Гарри Дж. Франкфурт - почетный профессор философии в Принстонском университете. В своей книге "О неравенстве" (On Inequality) он доказывает, что нашим моральным долгом должно быть искоренение нищеты, а не достижение равенства. Необходимо добиваться того, чтобы у каждого были средства жить нормальной жизнью.

"Я убежден, что люди откликнутся с куда большим сочувствием на страдания тех, кто живет в нищете, чем тех, кто просто (несправедливо, с их точки зрения) менее богат, - говорит Франкфурт. - Люди скорее всего поддержат изменения в законодательстве, направленные на то, чтобы облегчить положение бедных".







Хватит спорить о чужом богатстве, давайте лучше придумаем, как помочь бедным, призывают ученые

Экономическое неравенство - это огромная и противоречивая, порождающая напряженность проблема, это продукт работы многих политических и культурных факторов на протяжении человеческой истории.

Когда мы начинаем разбираться в нюансах, становится яснее, что далеко не каждый получает равные возможности преуспеть в этой жизни, даже если он много и честно трудится.

Пути решения этой проблемы зависят от того, к какому политическому спектру вы себя относите: например, люди с левыми убеждениями, возможно, отдадут предпочтение всеобщей системе здравоохранения, в то время как более консервативные граждане правых взглядов выберут вариант создания новых рабочих мест для низкооплачиваемых категорий населения.

Каким бы ни был политический план действий, эксперты считают, что решить проблему можно только признав, что бедность и несправедливость существуют.

Исследователи говорят, что мы должны рассматривать сопереживание и помощь другим как нравственный долг каждого человека.

