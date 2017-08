play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Румыния вернет себе Молдавию за 20 миллиардов евро Категория: Новости дня



Подготовка к воссоединению Молдавии и Румынии должна завершиться к весне 2018 года, заявил депутат румынского парламента Константин Кодряну. Он советует торопиться: парламентские выборы, намеченные на этот год, могут выиграть социалисты, и «тогда Молдавия достанется России». В Кишиневе к объединению готовятся молдавские правые. Левые по инициативе президента Игоря Додона намерены на будущей неделе отметить день освобождения Молдавии от фашистов. Эксперты не исключают столкновений прорумынски настроенных сил с пророссийскими. Сегодня за объединение двух стран выступают две трети румын, против – столько же молдаван.



«Румыния на уровне политиков и большинства населения надеется реализовать идею воссоединения с Молдовой. Об этом в бытность президентом Румынии постоянно говорил Траян Бэсеску. Теперь он является почетным председателем молдавской Партии национального единства», – сказал «НГ» лидер Народно-социалистической партии Республики Молдова (РМ) Виктор Степанюк.



Следует отметить, что Бэсеску год назад принял гражданство РМ, основал Партию национального единства и возглавил ее. Траян Бэсеску хотел участвовать в молдавской политике. Однако, когда президентом стал Игорь Додон, он лишил Бэсеску молдавского паспорта, сославшись на нарушения при его получении. Экс-президент Румынии стал почетным председателем партии, а возглавил ее экс-министр обороны РМ Анатол Шалару, выступавший за объединение с Румынией еще в начале 90-х годов прошлого века. Лидер Народно-социалистической партии Виктор Степанюк утверждает, что лозунги об объединении Молдавии с Румынией спровоцировали в 1992 году вооруженный конфликт на Днестре, не урегулированный до сих пор.

И сегодня призывы правых партий к объединению мешают реинтеграции РМ. Против румынизации страны не только приднестровцы, но и Гагаузская автономия на молдавском юге. А также 500 тыс. украинцев, проживающих на севере республики, отмечает Степанюк.



Он утверждает, что большинство молдавских граждан не хотят объединяться с Румынией и выступают за сохранение и укрепление молдавской государственности. К таковым он относит президента Додона. Но и другие представители молдавской власти, поддерживающие интеграцию РМ в ЕС, «все-таки остаются молдаванами, а не румынами». Хотя румынские паспорта сегодня есть у многих молдавских чиновников, в том числе и высокого ранга. Например, пять из шести судей Конституционного суда страны являются гражданами Румынии. Недавно парламент РМ проголосовал за то, чтобы офицеры Службы информации и безопасности имели право получить второе гражданство. Несложно предположить, что молдавская спецслужба вскоре станет румынской, если судить по паспортам ее работников. Справедливости ради отметим, что паспорт Румынии многие стремятся получить скорее не по политическим мотивам, а потому, что он дает возможность свободно передвигаться и трудиться в странах ЕС. Сегодня у молдаван – безвизовый въезд в Евросоюз, но без права работы.



По мнению Степанюка, «объединение с Румынией сегодня нереально – большая часть населения не хочет этого». «Представителям нашей власти надо реагировать на заявления и призывы к объединению официальных лиц Румынии. Однако они молчат. Кроме президента, создавшего Совет гражданского общества, который поможет создать программы развития страны, в том числе экономического. Партии, к сожалению, таких программ не предлагают», – заметил молдавский политик.



Однако прорумынские силы продолжают работать над собиранием румынских земель. Они утверждают, что Молдавия может стать частью Румынии уже к началу 2018 года. И настаивают, что это – единственный способ предотвратить финансовый крах страны и присоединиться к Евросоюзу. 2018 год выбран не случайно: 27 марта исполнится 100 лет со дня объединения Бессарабии (Молдавии) и Румынии после Первой мировой войны.

«Воссоединение с Молдавией должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз», – пояснил Бэсеску. При этом он признал, что для объединения «пока не созданы необходимые условия», так как, по данным социологических опросов, эту идею поддерживают всего 20% молдаван». Действительно, соцопросы, проведенные в Молдавии, показывают, что категорически против объединения выступает 70% граждан.



Призывы к слиянию двух стран все чаще звучат со стороны румынских политиков. Лидеры правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий предпочитают никак на них не реагировать.

Между тем лидеры унионистов подсчитали, что объединение обойдется Румынии в 20 млрд евро. Тем не менее в «дорожной карте» (такая тоже есть) указаны другие цифры: каждый год румыны будут выплачивать «бывшей Молдове» по 8,5 млрд, и так 20 лет. Кроме того, Бухарест должен будет направлять 1/6 международной помощи на развитие присоединенной территории.

Против такого сценария выступили молдавские партии. Протесты населения привели к тому, что в минувшем году парламент РМ принял декларацию, которая подтвердила нейтралитет, единство и неделимость страны. Декларация призвала международные организации содействовать независимости Республики Молдова.

В то же время румынский парламентарий Константин Кодряну, передает молдавское информационное агентство «Инфотаг», заявил, что «проект воссоединения является важнейшим для Румынии с момента присоединения к Евросоюзу и НАТО». «2018-й – год векового юбилея Великого объединения, но стоит ли праздновать, пока два румынских государства по-прежнему существуют порознь?» – задался вопросом депутат. По его словам, «Румыния должна объявить воссоединение своим государственным проектом, используя в данном процессе немецкий опыт объединения ГДР и ФРГ, и опираться на Хельсинкское соглашение по безопасности, которое подразумевает, что границы стран могут быть изменены в «соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности».



С ним согласился председатель Национального фонда по поддержке румынской диаспоры (FNRP) Еуджен Попеску, отметив, что «если Румыния не заявит своих интересов в Молдове, ее на правах «ничьей земли» займет Россия, что должно учитываться в повестке всех политических партий Румынии».



Лидер молдавского движения Actiunea’2012 Джордже Симион сказал: «В 2018 году в Молдове пройдут парламентские выборы, и все румынские и прорумынские политические силы должны объединить усилия, чтобы не допустить победы Игоря Додона и его Партии социалистов, так как это станет настоящей катастрофой для Молдовы».



Партия социалистов планирует провести в Молдове 24 августа к 73-й годовщине освобождения республики от фашизма праздничные мероприятия под патронатом президента. Политик Виктор Степанюк напомнил «НГ», что освобождение Молдавии от фашизма в стране не праздновали с 2009 года, после того, как к власти пришел проевропейский альянс. Он также заметил, что «300 тыс. молдаван воевали против фашистов, но были и такие, кто находился в составе румынских войск». Учитывая это, Степанюк считает, что «почтить память погибших в боях с фашистами надо, однако от праздничного концерта, запланированного на центральной площади Кишинева, можно и отказаться». Подготовка к воссоединению Молдавии и Румынии должна завершиться к весне 2018 года, заявил депутат румынского парламента Константин Кодряну. Он советует торопиться: парламентские выборы, намеченные на этот год, могут выиграть социалисты, и «тогда Молдавия достанется России». В Кишиневе к объединению готовятся молдавские правые. Левые по инициативе президента Игоря Додона намерены на будущей неделе отметить день освобождения Молдавии от фашистов. Эксперты не исключают столкновений прорумынски настроенных сил с пророссийскими. Сегодня за объединение двух стран выступают две трети румын, против – столько же молдаван.«Румыния на уровне политиков и большинства населения надеется реализовать идею воссоединения с Молдовой. Об этом в бытность президентом Румынии постоянно говорил Траян Бэсеску. Теперь он является почетным председателем молдавской Партии национального единства», – сказал «НГ» лидер Народно-социалистической партии Республики Молдова (РМ) Виктор Степанюк.Следует отметить, что Бэсеску год назад принял гражданство РМ, основал Партию национального единства и возглавил ее. Траян Бэсеску хотел участвовать в молдавской политике. Однако, когда президентом стал Игорь Додон, он лишил Бэсеску молдавского паспорта, сославшись на нарушения при его получении. Экс-президент Румынии стал почетным председателем партии, а возглавил ее экс-министр обороны РМ Анатол Шалару, выступавший за объединение с Румынией еще в начале 90-х годов прошлого века. Лидер Народно-социалистической партии Виктор Степанюк утверждает, что лозунги об объединении Молдавии с Румынией спровоцировали в 1992 году вооруженный конфликт на Днестре, не урегулированный до сих пор.И сегодня призывы правых партий к объединению мешают реинтеграции РМ. Против румынизации страны не только приднестровцы, но и Гагаузская автономия на молдавском юге. А также 500 тыс. украинцев, проживающих на севере республики, отмечает Степанюк.Он утверждает, что большинство молдавских граждан не хотят объединяться с Румынией и выступают за сохранение и укрепление молдавской государственности. К таковым он относит президента Додона. Но и другие представители молдавской власти, поддерживающие интеграцию РМ в ЕС, «все-таки остаются молдаванами, а не румынами». Хотя румынские паспорта сегодня есть у многих молдавских чиновников, в том числе и высокого ранга. Например, пять из шести судей Конституционного суда страны являются гражданами Румынии. Недавно парламент РМ проголосовал за то, чтобы офицеры Службы информации и безопасности имели право получить второе гражданство. Несложно предположить, что молдавская спецслужба вскоре станет румынской, если судить по паспортам ее работников. Справедливости ради отметим, что паспорт Румынии многие стремятся получить скорее не по политическим мотивам, а потому, что он дает возможность свободно передвигаться и трудиться в странах ЕС. Сегодня у молдаван – безвизовый въезд в Евросоюз, но без права работы.По мнению Степанюка, «объединение с Румынией сегодня нереально – большая часть населения не хочет этого». «Представителям нашей власти надо реагировать на заявления и призывы к объединению официальных лиц Румынии. Однако они молчат. Кроме президента, создавшего Совет гражданского общества, который поможет создать программы развития страны, в том числе экономического. Партии, к сожалению, таких программ не предлагают», – заметил молдавский политик.Однако прорумынские силы продолжают работать над собиранием румынских земель. Они утверждают, что Молдавия может стать частью Румынии уже к началу 2018 года. И настаивают, что это – единственный способ предотвратить финансовый крах страны и присоединиться к Евросоюзу. 2018 год выбран не случайно: 27 марта исполнится 100 лет со дня объединения Бессарабии (Молдавии) и Румынии после Первой мировой войны.«Воссоединение с Молдавией должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз», – пояснил Бэсеску. При этом он признал, что для объединения «пока не созданы необходимые условия», так как, по данным социологических опросов, эту идею поддерживают всего 20% молдаван». Действительно, соцопросы, проведенные в Молдавии, показывают, что категорически против объединения выступает 70% граждан.Призывы к слиянию двух стран все чаще звучат со стороны румынских политиков. Лидеры правящей в Молдавии коалиции проевропейских партий предпочитают никак на них не реагировать.Между тем лидеры унионистов подсчитали, что объединение обойдется Румынии в 20 млрд евро. Тем не менее в «дорожной карте» (такая тоже есть) указаны другие цифры: каждый год румыны будут выплачивать «бывшей Молдове» по 8,5 млрд, и так 20 лет. Кроме того, Бухарест должен будет направлять 1/6 международной помощи на развитие присоединенной территории.Против такого сценария выступили молдавские партии. Протесты населения привели к тому, что в минувшем году парламент РМ принял декларацию, которая подтвердила нейтралитет, единство и неделимость страны. Декларация призвала международные организации содействовать независимости Республики Молдова.В то же время румынский парламентарий Константин Кодряну, передает молдавское информационное агентство «Инфотаг», заявил, что «проект воссоединения является важнейшим для Румынии с момента присоединения к Евросоюзу и НАТО». «2018-й – год векового юбилея Великого объединения, но стоит ли праздновать, пока два румынских государства по-прежнему существуют порознь?» – задался вопросом депутат. По его словам, «Румыния должна объявить воссоединение своим государственным проектом, используя в данном процессе немецкий опыт объединения ГДР и ФРГ, и опираться на Хельсинкское соглашение по безопасности, которое подразумевает, что границы стран могут быть изменены в «соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности».С ним согласился председатель Национального фонда по поддержке румынской диаспоры (FNRP) Еуджен Попеску, отметив, что «если Румыния не заявит своих интересов в Молдове, ее на правах «ничьей земли» займет Россия, что должно учитываться в повестке всех политических партий Румынии».Лидер молдавского движения Actiunea’2012 Джордже Симион сказал: «В 2018 году в Молдове пройдут парламентские выборы, и все румынские и прорумынские политические силы должны объединить усилия, чтобы не допустить победы Игоря Додона и его Партии социалистов, так как это станет настоящей катастрофой для Молдовы».Партия социалистов планирует провести в Молдове 24 августа к 73-й годовщине освобождения республики от фашизма праздничные мероприятия под патронатом президента. Политик Виктор Степанюк напомнил «НГ», что освобождение Молдавии от фашизма в стране не праздновали с 2009 года, после того, как к власти пришел проевропейский альянс. Он также заметил, что «300 тыс. молдаван воевали против фашистов, но были и такие, кто находился в составе румынских войск». Учитывая это, Степанюк считает, что «почтить память погибших в боях с фашистами надо, однако от праздничного концерта, запланированного на центральной площади Кишинева, можно и отказаться». Вчера, 07:11

DTV

Просмотров: 77

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.