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Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Множество курортных городов и поселков на Черноморском побережье подойдут любителям как активного, так и размеренного летнего отдыха
Курорты на Черноморском побережье популярны у туристов. Фото: архивРассказывать о всех преимуществах отдыха на Черном море бессмысленно, ведь это место и так горячо любимо миллионами туристов. Мягкий климат, море и уникальная природа делают Черноморское побережье прекрасным место для отдыха как в компании друзей, так и с семьей.
"Сегодня" выбрал несколько интересных курортных мест на украинском берегу Черного моря.

Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Пляж "Аркадия" в Одессе
Одесса – это город-герой и любимое курортное место на побережье Черного моря для многих людей. Город славится своей историей, красотой и характерным чувством юмора местных жителей. Здесь хорошо развита курортная инфраструктура, есть множество мест для отдыха и развлечений. Но есть и несколько минусов – здесь всегда много людей, а цены далеко не самые бюджетные.
Стоимость двухместного стандартного номера в гостиницах Одессы – от 450-700 гривен за сутки, в небольших базах отдыха проживание немного дешевле. Цены на аренду однокомнатной квартиры в городе стартуют от 500 гривен в сутки. Переночевать в хостеле можно за 130-150 гривен.


Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Затока, Одесская область
Затока – это один из поселков на побережье Черного моря, расположенный в 60 км от Одессы. Климат здесь мягкий, пляжи удобные и пологие, а для туристов предусмотрены разнообразные виды развлечений. Здесь расположена Будакская коса, которая с одной стороны омывается морем, с другой – лиманом. Еще одна достопримечательность этих мест – Белгород-Днестровская крепость – фортификационное сооружение XIII—XV столетий. Для туристов в Затоке есть большой выбор гостиниц и баз отдыха разных ценовых сегментов. Также можно снять дом или комнату в частном секторе.
Стоимость двухместного номера или домика без удобств (они расположены на территории) стартует с 350-450 гривен за сутки, а номера с санузлом – от 700-850 гривен и выше. В так называемых "мини-отелях" можно снять комфортный номер за 350-400 гривен в сутки.
Комната или специально подготовленный для отдыхающих номер в частном доме можно снять за 80-100 гривен в сутки (но удобства будут на территории).

Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Коблево, Николаевская область
Курорт Коблево – самый крупный на Черноморском побережье в Николаевской области. Он включает пансионаты, базы отдыха, дельфинарий, аквапарк и другие места для развлечений.
А еще эта местность славится своими виноградниками. Рядом расположен винный завод "Коблево".
Стоимость двухместного номера в гостинице стартует от 600-700 гривен, вариант с одним санузлом на несколько номеров стоит немного дешевле. Аренда деревянного домика – от 100-150 гривен в сутки, с удобствами – 600-700 гривен. Снять комнату в частном доме можно за 150 гривен в сутки, а часть дома – за 1000-1500 гривен в сутки.

Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Железный порт, Херсонская область
Железный Порт – это курортное село на юге Херсонской области. В курортный сезон это место буквально оживает за счет большого количества туристов. Для отдыхающих на первой линии у моря есть множество пансионатов, баз отдыха и гостиниц, а вся инфраструктура Железного Порта ориентирована именно на приезжих. Поблизости села находится Черноморский биосферный заповедник.
В пансионате двухместный номер с удобствами можно снять за 250-600 гривен в сутки, в гостинице – за 600-700 гривен. Стоимость номера без удобств в гостевых домах или в частном секторе – от 100 гривен за сутки. Квартиру здесь можно снять за 300 гривен в сутки (в переоборудованном под многоквартирный дом санатории).

Курорты Черного моря: где и за сколько можно найти жилье на побережье

Скадовск, Херсонская область
Скадовск – небольшой город на берегу Джарылгацкого залива. Это климатический курорт – мягкий морской воздух и теплая вода мелкого залива, лечебные грязи и источники особо полезны для детей. Наиболее известной достопримечательностью этого места является необитаемый остров Джарылгач, на территории которого находится национальный природный парк. Отправившись на "сафари", можно понаблюдать за тем, как в дикой природе обитают животные и птицы
На южной стороне острова находятся безлюдные песчаные черноморские пляжи. А самой главной его достопримечательностью является старинный закрытый маяк, смутно напоминающий Эйфелеву башню. И это неспроста – в 1902 году его собрали по проекту Александра Эйфеля из конструкций, привезенных из Франции.
Стоимость двухместного стандартного номера в отделе в Скадовске – от 480 гривен. В пансионатах такой номер обойдется в 300 гривен в сутки, а без удобств– от 100-150 гривен с человека. Однокомнатную квартиру в городе можно снять за 300-500 гривен в сутки, а комнату – за 80-100 гривен.
Источник: www.segodnya.ua
  • Вчера, 05:38
  • DTV
  • Просмотров: 58
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