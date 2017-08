play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Гороскоп на 22 августа 2017 года Категория: Новости дня



ОВЕН

Овнам звезды подсказывают, что сегодня суть кроется в деталях. Содержанием дня может стать разбор какого-либо запутанного сюжета с долгой историей, например, служебной интриги, бюрократического вопроса. Возможна повторная командировка, может потребоваться визит в сервис или к врачу, поиск или переоформление справки, отчета, другого документа, коррекция подсчетов, выяснение отношений с персоналом, подчиненными, коллегами, родственниками, соседями. Не исключены сплетни и слухи в рабочем коллективе.



ТЕЛЕЦ

Тельцам день даст подсказки, которые будет несложно заметить. Несмотря на вероятную путаницу и недоговоренность, интуиция поможет вам отделить информационные зерна от плевел. Не стоит закрывать глаза на неприятные подробности. Возможно, вам станут яснее подлинные мотивы чужого поступка, или вы более объективно оцените свое собственное недавнее поведение. Интересные дополнительные факты для размышлений может дать поездка, переписка, разговор с ребенком, коллегой, членом семьи, объектом симпатий.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов сегодня может ждать разговор с домочадцами, или другим близким окружением, например, соседями, сослуживцами. Если этого мало, придется проявить дотошность и глубже изучить интересующий вопрос: он может оказаться жизненно важным и напрямую затрагивать ваши интересы. Актуальна бытовая, жилищная, медицинская тематика. Стоит отложить окончательное решение, связанное с карьерой, местом жительства, образованием: ситуация требует очередной коррекции планов, тщательной ликвидации «слепых пятен».



РАК

Ракам стоит заняться уточнением сведений, правкой текстов, баз данных или списка контактов. Не стоит спешить с отправкой письма, визитом. Возможны недоразумения в поездках, при попытке получить справку. Не исключено загадочное известие от старого знакомого. Следствием путаницы может стать сомнение, ипохондрия, заблуждение. Полезна доля скепсиса в отношении фактов, связанных с лечением или выбором режима занятости: она поможет не стать жертвой чужих иллюзий или обмана, не повторить свой же промах.



ЛЕВ

Львам полезно навести порядок в документах, в том числе, финансовых. Не стоит откладывать работу с платежными архивами, кредитной историей. Тщательная инспекция бюджета и наличности может вам исправить небольшие упущения, найти средства на текущие нужды или на приятные мелочи, найти пропажу. В отношении крупных трат сейчас уместнее сдержанность, так как большие расходы и стратегические вложения вряд ли будут удачными. Велика вероятность напрасно потратить деньги на некачественный товар или услугу.



ДЕВА

Девам стоит быть критичнее по отношению к другим, но прежде всего, к себе. Необходим трезвый взгляд на домашнюю и профессиональную ситуацию. Важно понимать, какие из ваших желаний осуществимы, а на какие все еще наложен запрет. Склонность к самоуспокоению, нежелание смотреть в глаза правде и принимать нелицеприятные факты могут привести к искажению представлений о мире, непониманию чужих мотивов и собственных нужд, необъективной оценке своих достоинств и недостатков, обязанностей и возможностей.



ВЕСЫ

Весам звезды советуют временно уйти в тень, заняться уединенной работой или делами, требующими тайны. Результатом может стать прояснение скрытых деталей, подробностей прошлого. День подходит для кабинетной и архивной работы, лечебных процедур, приватных встреч и контактов. Желательно поддерживать связь с узким кругом знакомых, не посвящая в свои маршруты, расчеты и размышления посторонних людей. Не стоит откладывать назревшую консультацию со специалистом в какой-либо области, например, с врачом.



СКОРПИОН

Скорпионов ждет дополнительная пища для размышлений, исходящая из официальных или неформальных источников. Возможно, вам предстоит встреча с бывшим соратником, повторный визит в учреждение, возобновление переписки. В полученной информации могут быть как приятные, так и ограничивающие нюансы. К последним стоит отнестись серьезнее: именно они помогут вам сориентироваться в ситуации на текущий момент и на близкое будущее, скорректировать планы, уточнить список контактов или направление интересов.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцам не стоит спешить с окончательным решением по поводу должности, быта, лечения, а также любых вопросов, связанных с несением обязательств, взятием материальной, профессиональной или моральной ответственности за исполняемое дело или за других людей. Темой дня может стать коррекция плана, уточнение диагноза, подведение итогов. Актуальны собеседования, совещания, консультации и другие контакты, имеющие повторный либо предварительный характер, позволяющие уточнить и прояснить ключевые пункты.oroscopes.rambler.ru/sagittarius/tomorrow/?utm_content=horoscopes&utm_medium=read_more&utm_source=copylink



КОЗЕРОГ

Козерогам стоит поработать с информацией, в первую очередь, с целью отсеивания ложных и сомнительных сведений. Сегодня хорошо искать дополнительные факты, инструкции и рекомендации по волнующей теме, восполнять старые пробелы в знаниях, заниматься самообразованием и сравнительным анализом. Особый интерес могут представить научные, медицинские, профессиональные, социально-политические нюансы. Подходящий момент для возобновления удаленных контактов, связей с представителями международных организаций.



ВОДОЛЕЙ

Водолеям звезды советуют сосредоточиться на мелочах, так как именно они сегодня играют главную роль. Также, это день поиска скрытых критических ошибок в общей системе, например, в лечебной схеме, программном обеспечении. Стоит досконально разобраться в причинах сбоев и неудач, даже если их немного: понимание картины «изнутри» поможет сохранить результаты, повысить профессионализм и осведомленность, не повторять досадных промахов в будущем. Возможно, обнаружатся истинные мотивы чужого поведения.



РЫБЫ

