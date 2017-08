play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Что суд определил... Категория: Наши репортажи

Состоялось заседание суда по т.н. делу Ольги Кругловой. Напомним, претензии к ней обозначили три человека: Людмила Гусар, ее дочь Гелена Маковская и Тамара Горбачева.

Претензии не простые: клевета. Дело в том, что в социальной сети Фэйсбук Ольга Круглова была зарегистрирована под учетной записью Людмила Гусар, да и фотография на учетке стояла именно Людмилы Гусар, которая предъявила претензии ответчику. Претензии других истцов были многообразны, но сводились к тому, что Круглова клевещет на власть.



Во время заседания О.Круглова огласила четыре ходатайства. Первое - просьба перенести заседание на 31 августа, в виду того, что она не смогла так быстро найти адвоката. Однако судья его отклонила, заявив, по словам ответчицы, что та не будет диктовать ей условия.



Второе ходатайство касалось привлечения прокурора, т.к. в этом деле есть заинтересованность министра внутренних дел ПМР. Но судья отклонила ходатайство ввиду того, что при рассмотрении административных дел представитель прокуратуры необязателен.



Ольга Круглова также просила вызвать в суд всех свидетелей и потерпевших, которые давали показания в правоохранительных органах. Ей опять отказали, посчитав, что достаточно одной только дочери Гусар - Гелены Маковской.



Также отказали и в ходатайстве о выдаче копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и в возбуждении административного дела.

По словам Кругловой, она заявила протест и просила занести его в протокол, однако, секретарь, как она видела, не сделала этого.

Ответчица заявила, что бремя доказательств лежит на суде. Но судья высказалась достаточно определенно: суд ничего не обязан доказывать. По ее мнению, в деле достаточно доказательств.

В качестве свидетеля выступал даже участковый милиционер. Он зачитал частушки, написанные и распространенные Кругловой в Фэйсбуке.



Решение судьи было однозначным: штраф в 90 РУ МЗП.

Состоялось заседание суда по т.н. делу Ольги Кругловой. Напомним, претензии к ней обозначили три человека: Людмила Гусар, ее дочь Гелена Маковская и Тамара Горбачева.Претензии не простые: клевета. Дело в том, что в социальной сети Фэйсбук Ольга Круглова была зарегистрирована под учетной записью Людмила Гусар, да и фотография на учетке стояла именно Людмилы Гусар, которая предъявила претензии ответчику. Претензии других истцов были многообразны, но сводились к тому, что Круглова клевещет на власть.Во время заседания О.Круглова огласила четыре ходатайства. Первое - просьба перенести заседание на 31 августа, в виду того, что она не смогла так быстро найти адвоката. Однако судья его отклонила, заявив, по словам ответчицы, что та не будет диктовать ей условия.Второе ходатайство касалось привлечения прокурора, т.к. в этом деле есть заинтересованность министра внутренних дел ПМР. Но судья отклонила ходатайство ввиду того, что при рассмотрении административных дел представитель прокуратуры необязателен.Ольга Круглова также просила вызвать в суд всех свидетелей и потерпевших, которые давали показания в правоохранительных органах. Ей опять отказали, посчитав, что достаточно одной только дочери Гусар - Гелены Маковской.Также отказали и в ходатайстве о выдаче копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и в возбуждении административного дела.По словам Кругловой, она заявила протест и просила занести его в протокол, однако, секретарь, как она видела, не сделала этого.Ответчица заявила, что бремя доказательств лежит на суде. Но судья высказалась достаточно определенно: суд ничего не обязан доказывать. По ее мнению, в деле достаточно доказательств.В качестве свидетеля выступал даже участковый милиционер. Он зачитал частушки, написанные и распространенные Кругловой в Фэйсбуке.Решение судьи было однозначным: штраф в 90 РУ МЗП. Сегодня, 16:37

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.