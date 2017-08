play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Президент ПМР провел пресс-конференцию Категория: Новости дня



Участие в пресс-конференции приняли больше двух десятков журналистов, представляющих приднестровские, молдавские и российские СМИ. Говорили об истории, дне сегодняшнем, перспективах на будущее. Обозначая повод для встречи с представителями масс-медиа – День Республики – Вадим Красносельский отметил, что 27 лет независимости Приднестровья – это и 27 лет жизни в условиях непризнанности. «Но это наша жизнь, наша судьба, мы идем вперед, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваемся как внутри государства, так и по внешнему периметру», – отметил Президент. Он призвал к открытому диалогу и выразил готовность ответить на любой интересующий граждан республики вопрос.



Никита Кондратов, ПГТРК: «Хотелось бы начать с истории. В этом году мы отмечаем 25-летие со дня прекращения военных действий в Приднестровье. Каковы, на Ваш взгляд, причины молдо-приднестровского конфликта? Вы не раз говорили, что история циклична: есть ли предпосылки повторения тех событий?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Я часто размышляю над причинами того, почему народы, жившие в одной советской семье и, по большому счету, не подававшие признаков вражды, вдруг столкнулись в яром противостоянии и пролили кровь. В 1987 году еще никто и думать об этом не мог, а в 90-х уже лилась кровь. Поэтому, чтобы ответить на данный вопрос в полном объеме, следует окунуться в историю нашего края. Я выделяю ряд исторических дат: 225 лет основания Тирасполя, 205 лет вхождения Бессарабии в состав Российской Империи, 25 лет начала российской миротворческой операции на Днестре. У всех этих событий одна основа – это ни в коем случае не межэтнический или межнациональный конфликт, это – столкновение Западного и Русского мира. Если вспомнить историю Тирасполя, то город был основан как форпост, начал свою историю в качестве крепости, рубежа Российской Империи перед Западным миром. Вхождение Бессарабии в состав Российской империи опять же было своего рода разделением России и Запада. Если вспомнить 1917-1918 годы – это оккупация Бессарабии Королевской Румынией – Днестр стал водоразделом между Советской Россией и Западом. И, наконец, события 25,27-летней давности, война в Приднестровье: почему советские народы столкнулись? Потому что в Советском Союзе очень сильна была идеология, мы жили в одной большой семье, но были окружены железным занавесом. Не было внешнего влияния, не было разложения идеологии, наших умов, подмены наших ценностей западными. А когда произошел надлом советской идеологии, наружу вышло многовековое противостояние – Западного и Русского мира. Именно тогда национальное крыло под лозунгом титульного национализма избрало румынский вектор, а приднестровский народ взял курс на Россию. Приднестровский конфликт нельзя ни в коем случае назвать классическим межнациональным. Более 50% защитников Приднестровья – молдоване. У нас сохранена молдавская культура и письменность, молдавский этнос. Поэтому в основе я все-таки вижу столкновение цивилизаций – Западной и Российской. У каждого свой путь. Я не против Запада. Кому хорошо на Западе, пусть живет на Западе. Мне хорошо жить с Россией и всему приднестровскому народу, я думаю, тоже».









Валерий Демидецкий, ТАСС: «В последнее время в различных СМИ много публикаций о возобновлении конфликта в Приднестровье, локального или нелокального масштаба. Как Вы думаете, возможны ли какие-либо провокации в ближайшее время?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Пугать кого-либо я не склонен. Я, как всегда, настроен оптимистично по поводу ситуации в Приднестровье, но, тем не менее, некоторые факторы говорят, что по внешнему периметру республики есть некое напряжение.



Посмотрим, как изменился мир. Вокруг Приднестровья сформировалась новая повестка международной политики. В соседней Украине идет война. Это всего лишь 600 километров от нас. Непонятно по чьей вине гибнут люди, и конца этому не видно. Молдова до сих пор не переболела желанием решить проблемы силовым путем. Подтверждение тому – решение Конституционного суда Республики Молдова, которым четко дали понять, что Россия – это оккупанты, Приднестровье – оккупационная зона, и всем политикам предлагается применить все политико-дипломатические меры, вплоть до военных, для решения данной проблемы. Это – решение Конституционного суда, и не важно, кто будет Президентом Молдовы. Он обязан будет исполнять это решение. Далее следует решение Парламента РМ о выводе российских миротворцев и замене миссии на другой формат. И последнее – обращение Молдовы к ООН с просьбой помочь выдворить миротворцев из Приднестровья. Это дело каждого, куда обращаться, и с точки зрения законов Молдовы они имеют на это право. Но какое это имеет отношение к мирному сосуществованию? Мы готовы к любому развитию событий: у нас есть вооруженные силы, правоохранительные органы. Важно и то, что у нас короткая логистика сбора народного ополчения. Это десятки тысяч тех, кто готов отстоять наше государство. Поэтому, как Президент, как генерал и Главнокомандующий, советую всем не проверять нас на «слабо». Из этого ничего хорошего для них не получится. Наоборот, необходимо искать точки соприкосновения, решать проблемы, волнующие людей. Не надо думать о войне. В войне нет победителей: тот, кто готовится к войне, должен готовиться к потерям. Приднестровье – миролюбивое государство. У нас исключительно оборонительная доктрина. Благодаря такой политике и миротворцам, в республике уже 25 лет сохраняется мир».



Наталья Пильщикова, ТСВ: «В той ситуации, которая сложилась вокруг Приднестровья, какую позицию занимает Москва? Мы все следим за официальными сообщения, высказываниями политиков, но большинство встреч проходит за закрытыми дверями. Может быть, Вы приоткроете завесу и расскажите чуть больше?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Москва всегда была и будет за нас. Москва – это столица державы, серьезного геополитического игрока. В Москве четко понимают, что такое Приднестровье, знают, что здесь проживают 220 тысяч граждан РФ и сотни тысяч соотечественников. В России осознают, что из Приднестровья нельзя удалить миротворческую операцию, понимают, что в случае военной интервенции, Россия будет защищать Приднестровье. Позиции России и Приднестровья по вопросу независимости и безопасности нашей республики абсолютно консолидированы».



Юрий Соловьев, Радио 1: «Ваше мнение по поводу заявления депутата Парламента Республики Молдова Карпова, который обвинил руководство Приднестровья в желании приватизировать земли в Дубоссарском районе и предложил обязать руководство нашей республики уведомлять молдавскую сторону о въезде и выезде за пределы Молдовы?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Господин Карпов знаком с нашим законодательством, принимал активное участие в переговорном процессе, поэтому такие его заявления вызывают удивление. В Приднестровье нет частной собственности на землю. В Молдове, кстати, она есть. Ни о какой приватизации нашей земли речи быть не может. Что касается спорного вопроса землепользования в Дубоссарском районе, то в Приднестровье он снят с повестки дня. У нас с этим проблем нет. За время моего президентства не было заявлений ни от одного молдавского фермера об ущемлении его прав. Мы допускаем технику, вывоз урожая. Вся земля обрабатывается. Это все спекуляции и выдумки отдельных политиков с целью введения ограничений в отношении тех или иных приднестровских чиновников. Переговорный процесс идет очень сложно, но идет. Приднестровье сделало пять шагов навстречу Молдове, но встречного движения нет. За восемь месяцев кроме постов мы ничего не увидели. Вывод из этой ситуации таков: Молдова пытается убедить нас и себя в невозможности признания Приднестровья. При этом предлагает нам варианты сдачи. У каждого молдавского политика он свой. Но у всех общая основа – разрушение нашей государственности, размытие приднестровского народа, преобладание титульной нации, раздел собственности и захват земли в частную собственность. Для нас это неприемлемо. Для нас важно сохранить государственность, как элемент нашей безопасности. Я уже не говорю о социальной составляющей. Мы идем по пути социализации общества: максимально поддерживаем нуждающихся людей. В Молдове такого и близко нет. Назовите хоть один аргумент, который может объединить сегодня Приднестровье и Молдову. Их нет. Поэтому я предлагаю молдавским коллегам уйти от политики, они к этому сами не готовы. А в ответ мы слышим известные заявления, видим посты и иные, нагнетающие ситуацию, шаги. Выход только один – держаться нашей государственности».



Андрей Белоус, ИА «Новости Приднестровья»: «Охарактеризуйте параметры экономического развития Приднестровья, можно ли сказать, что экономика выходит из рецессии?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Если говорить об экономике Приднестровья, то главными ее составляющими являются промышленность (тяжелая, легкая) и агропромышленный комплекс. Тяжелая промышленность представлена Молдавским металлургическим заводом, Рыбницким цементным комбинатом, «Электромашем», «Молдавкабелем» и другими предприятиями. Если взять, к примеру, ММЗ, то в прошлом году всему приднестровскому народу доказывали невозможность реанимации этого предприятия. Придумывали всяческие доводы того, что завод изжил себя, что предприятие нерентабельно. Особенно интересно было наблюдать за работой так называемых кризисных управляющих, которые довели завод «до точки», вывели все оборотные средства в оффшоры. В итоге все работники ММЗ были отправлены в отпуск за свой счет с последующим увольнением. Задействовав грамотных специалистов, которые хорошо знают работу предприятия, а также внутренние ресурсы государства, нам удалось стабилизировать работу ММЗ и вернуть к работе всех сотрудников, а их 2300 человек. Сегодня завод успешно платит налоги, оплачивает потребляемый газ, поставляет валюту, оно вновь стало бюджетообразующим предприятием Рыбницы.



Положительную динамику показывает и Рыбницкий цементный комбинат. У предприятия хороший сбыт и хорошие перспективы.



Железная дорога: многие нас уверяли в прошлом году, что предприятие нерентабельно, что его надо продавать. Оказалось, просто необходимо было устранить серые схемы в работе предприятия, фирму-прокладку, через которую прибыль уходила в оффшор. Выяснилось, что предприятие рентабельно. Объем перевозок увеличился на 21%. Коллектив работает. Возрождается депо в Бендерах. Формируется производственная база. То есть, сегодня наблюдается развитие нашей тяжелой промышленности. Главное – открытость и честность в работе предприятий.



Что касается легкой промышленности Приднестровья, то в ней занято 10 тысяч человек. Некоторые предприятия отрасли перешли на трехсменную работу, значит, есть заказы, есть инвестиции. С начала этого года приднестровский экспорт увеличился на 27%. Этот показатель свидетельствует о развитии, что в конечно итоге скажется на количестве рабочих мест. Экспорт в Российскую Федерацию увеличился на 54%. Сохранен экспорт и в страны Европейского Союза. Мы нацелены на поддержание баланса между экспортом в Евразийский союз и европейские страны, чтобы не было зависимости от одной торговой площадки. За семь месяцев легкая промышленность дала хоть и небольшой, но прирост рабочих мест – порядка 100 единиц.



Если говорить об агропромышленном комплексе, то Приднестровье является аграрной республикой. Без развития АПК невозможно говорить об успешном развитии нашей экономики. Вы посмотрите, насколько великолепна идея «Покупай Приднестровское»: на ярмарках представлены более 50 производителей приднестровской продукции. Это показывает ее качество, возможности нашей республики.



Если говорить в целом о предпринимательстве, о работах, об услугах, то приведу такой пример создания рабочих мест: за семь месяцев, благодаря людям, которые взяли патент, у нас появилось 1567 новых рабочих мест. Это данные для тех, кто говорит, мол, пообещали, а ничего не делают. Во-первых, у нас время ушло на стабилизацию наших отношений. Все весьма непросто, и то, что за семь месяцев мы смогли нарастить порядка 1850 рабочих мест – показатель неплохой. Да, на отдельных предприятиях есть и снижение – на 10-20 рабочих мест, но в целом идет прирост рабочих мест. Об этом надо говорить.



Таким образом, перспективы развития экономики нашего государства неплохие. Именно поэтому мы с правительством принимаем антикризисные программы. Они в скором времени будут рассмотрены на заседании Верховного Совета. Планируется принятие и иных мер стабилизирующего плана. Все не так плохо, как думается. Главное, чтобы не мешали извне».



Никита Кондратов, ПГТРК: «Хотелось бы вернуться к внешней политике. Кишинев пытается ограничить контакты Приднестровья, объявляя персоной нон-грата Дмитрия Рогозина, а после Вашей поездки в Лондон Кишинев хочет контролировать все Ваши поездки за рубеж. На Ваш взгляд, как это скажется на переговорном процессе? Как Приднестровье будет пробивать эту внешнюю изоляцию?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Во-первых, Приднестровье является полноправным участником формата «5+2», то есть, участником переговорного процесса с правами и обязанностями наравне со всеми участниками, включая Молдову. Стремление нас изолировать – это одностороннее действие по ущемлению Приднестровья. Это неправильно, поэтому мы будем использовать все возможности для подачи информации. Что, к примеру, их испугало, когда мы поехали в Лондон, в Оксфордский союз, побывали в МИДе? Испугало то, что мы последовательны: Президент Приднестровья говорит о независимости везде – и в Лондоне, и в Москве, и в Кишиневе, и в Тирасполе… Мы не меняем своей позиции в зависимости от изменения переговорной площадки. Мы последовательны, говорим и действуем системно и аргументировано. Уверяю вас, что чиновники, дипломаты, послы, с которыми я имею диалог, понимают, что много правды в наших словах. Самое главное, что нас слышат, с нами хотят вести диалог, а это, конечно, нервирует, это не нравится.



Если мы затронули внешнеполитическую тему, я еще хочу коснуться последнего решения Молдовы об обращении в Организацию Объединенных Наций с предложением вывести отсюда Миротворческие силы. Что для Приднестровья миротворцы? Миротворцы своей жизнью, своим бытом доказали эффективность операции. За 25 лет не погиб ни один миротворец, не было ни одного серьезного конфликта. То есть, получается, миротворцы пугают миром соседнюю Молдову? Если Молдова обращается о включении вопроса в повестку 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с предложением вывести российские войска, миротворческие силы из Приднестровья, то, должен вам сказать, что я уже поручил Министру иностранных дел ПМР Виталию Викторовичу Игнатьеву подготовить свои предложения для Российской Федерации. Первое – обращение в Организацию Объединенных Наций о недопустимости односторонних ограничительных мер против Приднестровской Молдавской Республики и против многонационального народа Приднестровья. Второе предложение – об организации на площадке ООН переговорного процесса по Приднестровью. Почему бы нет, если мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса в формате «5+2»? Почему мы не можем предложить вывести переговорный процесс на новую площадку, на новый уровень – уровень ООН, где будут слышать наш голос и будут решать наши проблемы? Россия, еще раз повторюсь, является гарантом переговорного процесса. Она имеет право выступать с подобными предложениями.



А что касается изоляции, то время покажет. У нас много ресурсов, которые позволят нам выйти из закрытого информационного блока».



Ирина Иорданова, ИА «Новости Приднестровья»: «Административная реформа. Мы все знаем, что госрасходы в Приднестровье очень большие, чиновничий аппарат раздут. Это признали и российские аудиторы, которые работали в республике. Будет ли оказана помощь сокращенным чиновникам? В каких сферах еще планируется сокращение работников?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Начну с того, что «сокращение» – слово острое и больное. Что касается реального сектора экономики, то мы не рассматриваем вероятность проведения сокращений: этого делать нельзя, мы рассматриваем только рост числа рабочих мест. Ведь это люди, которые платят налоги, приносят доход в казну нашего государства, формируют бюджет. Что касается работников бюджетной сферы, то, действительно, есть точечные моменты, связанные с сокращением исключительно чиновничьего аппарата. Важный момент: тем, кто будет сокращен, будут предлагаться рабочие места в иных сферах нашей экономики. Но еще раз подчеркну, что такие сферы как образование, здравоохранение затронуты не будут.



Возьмем, к примеру, сельские школы. Если мы позволим себе сократить сельские школы, мы сведем на нет жизнь на селе. У нас треть населения проживает в сельской местности. Это рабочие руки на земле. И если мы сократим, скажем, 10 и 11 классы в школах сельской местности, мы просто вынудим людей покинуть родной край, дети уедут вместе с родителями. Министерству просвещения Приднестровской Молдавской Республики поставлена задача по сохранению школ сельской местности. Открытие старших классов – это хороший стимул для того, чтобы сохранить жизнь на селе. Мы продолжим заниматься этим вопросом. Естественно, никаких сокращений среди учителей и врачей. Нельзя экономить ни на образовании, ни на здоровье. Надо оптимизировать условия работы, которые повлекут за собой увеличение заработной платы. Вот что необходимо».



Ирина Иорданова, ИА «Новости Приднестровья»: «Какие пункты Вашей предвыборной программы уже удалось реализовать?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Вопрос короткий, ответ будет объемный. Сделано очень много, предстоит сделать еще больше. Во-первых, ликвидированы все фирмы-прокладки вокруг наших предприятий, что уже дало свой результат. Те предприятия, где ликвидированы прокладки, демонстрируют рентабельность. Сохранены коллективы и налооблагаемая база, поступают налоги в наш бюджет, приходит валюта. Далее: рассекречен наш бюджет. Он стал прозрачным. Мы допустили к нашему бюджету российских аудиторов, и это тоже большой шаг вперед. Что касается социальной сферы, то мы увеличили нормы потребления природного газа для наших пенсионеров, защитников, участников боевых действий, многодетных семей и так далее. То есть, на зимний период времени мы даем каждому пенсионеру, проживающему в частном домовладении практически 1000 кубов газа. Подчеркну еще раз: мы ни в коем случае не разбазариваем российский газ, мы даем то, что зарабатываем сами. Ни для кого не секрет, что через Приднестровье идет в Европу газовая труба, и транзит Российская Федерация нам оплачивает газом на определенную сумму. Часть этой суммы мы распределяем между социально защищенными слоями нашего населения. Все считают, что это справедливо. Это правильно.



Второе. Мы отменили плату за проезд в троллейбусах для ряда льготных категорий граждан. Для многодетных семей мы пошли по пути отсутствия платы не только за потребляемый природный газ, но и за предпринимательский патент. Я считаю, что это правильно, это хороший стимул для роста рождаемости. Бюджетные трудности не позволяют нам выделить в помощь значительные финансовые средства, но, тем не менее, какие-то элементы поддержки реализуются.



Что еще можно отметить? Это, конечно же, помощь нашим предпринимателям, работающим на земле. Снижена в десять раз стоимость поливной воды, изменены нормы потребления. Это тоже хороший пример помощи для развития индивидуального предпринимательства. Мы пошли по пути снижения стоимости предпринимательского патента на 50-70%. Это тоже дало свой эффект: как я уже сказал, за семь месяцев текущего года появилось 1567 новых рабочих мест. Проведены реформы в армии, это тоже очень важно. 3 сентября мы откроем Суворовское училище, где будут обучаться в перспективе 300 человек. Уже набрано 208 наших приднестровских и гагаузских пацанов. С его открытием мы завершим формирование системы учебных заведений военного профиля. Будем проводить и иные реформы. Движение есть. Обещания, которые были даны на стадии предвыборной программы, исполняются».



Лидия Салкуцан, ПГТРК: «Продолжая тему экономики: в июне произошла девальвация, о ее необходимости говорили давно, в том числе, и российские специалисты. Сейчас уже можно говорить об эффективности или неэффективности данного решения. По данным Госслужбы статистики, инфляция составила 6,6%. Каковы перспективы?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Начну с того, почему так произошло. Вы знаете, после выборов картинка оказалась еще хуже, чем мы думали. Мы получили финансовую яму в нашем центральном банке минус 40 миллионов, многие кредитные обязательства не выполнены, громадный дефицит бюджета. То есть, по большому счету, это – грань банкротства, а то и банкротство. Конечно, очень хотелось сохранить курс рубля по отношению к доллару на уровне 11-11,30. Мы предпринимали все возможные меры для стабилизации, но рынок брал свое, и мы видели, как на стороне спекулятивно, может быть, и объективно, рос курс. Рынок диктует свое, нельзя все удержать под колпаком. В этой ситуации было принято решение, необходимое для спасения экономики государства. Да, может быть, это не совсем популярное решение. Но надо думать не о популярности, надо думать о государстве, о его сохранении. Сложные времена требуют сложных решений. Когда мы принимали решение о повышении курса, тоже все было под вопросом. А удержим ли мы этот курс? Удержали. Сейчас валюта спокойно продается на наличном и безналичном рынке, мы, в общем, стабилизировали рынок. Дай бог, чтобы он удержался на этом уровне. Мы в этом направлении работаем. Эффект, как видите, есть, но, к сожалению, есть и отрицательный момент – как сказано, инфляция составила 6,6%. Это факт. В этой связи мы должны думать о компенсации гражданам. Есть закон 1993 года, который предусматривает компенсацию пенсионерам и работникам бюджетной сферы, но при этом не оговорено, каким образом это сделать – в финансовом выражении или некоем ином. Мы пошли по такому пути: заморозили цены на коммунальные услуги, на энергоносители на уровне, соответствующем курсу 11,3 рублей за доллар. Это – помощь. Но заметьте, что мы эту помощь распространяем не только на пенсионеров, не только на работников бюджетной сферы, а на всех граждан Приднестровья. Если посчитать в материальном выражении, уверяю, это хороший компенсационный механизм, который реально экономит гражданам денежные средства. И меры, которые нами были предприняты ранее в части дотаций на газ, бесплатного проезда, тоже, по сути дела, входят в копилку мер стабилизационного характера. Мы уменьшаем инфляционную картину. Хотя, конечно, все очень сложно. Без развития экономики, без того, чтобы мы начали зарабатывать деньги и развивать Приднестровье, никак нельзя. К большому сожалению, практически 25 лет в Приднестровье никто не думал о том, как государству заработать. Почему? Да, потому что была российская газовая труба. Был дефицит бюджета – брали деньги с газового счета, покрывали дефицит, и все великолепно. Никто не думал об инвестициях, об экспорте. Сидели на этой «газовой игле» и только сейчас пришли к пониманию, что все заканчивается, что может сорваться, к примеру, контракт в Молдову (что и произошло), что может не работать то или иное бюджетообразующее предприятие, как не работал в прошлом году ММЗ… Все бывает в этой жизни, поэтому все-таки надо научиться зарабатывать деньги самим, их распределять в Приднестровье, согласно бюджету республики. Мы уже сократили дефицит. Рассчитываем еще сократить. Это работа правительства – найти, как заработать и за счет чего сэкономить».



Людмила Коваль, «Профсоюзные вести»: «А на чем мы можем заработать?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Мы можем заработать за счет нашей промышленности, которая работоспособна – и тяжелая, и легкая. Я очень надеюсь на агропромышленный комплекс Приднестровья, и к этому есть хорошие посылы: идет развитие животноводства и перерабатывающей промышленности. Главное, чтобы нам не мешали извне. Понимаете, Приднестровье выглядит лакомым куском. В чём это заключается? Это, конечно, и та же газовая труба, которая проходит через Приднестровье, это энергоперерабатывающие, энергогенерирующие предприятия, это хорошая логистика электросетей, это железная дорога, это вся остальная транспортная логистика, это отсутствие частной формы собственности на землю, это работающая промышленность… Конечно, кое у кого есть желание этим воспользоваться. У нас есть хорошие экономические перспективы, а это очень многих огорчает».



Юрий Соловьев, Радио 1: «Возвращаясь к Народной программе: одним из ее пунктов была своевременная выплата зарплат и пенсий. Этим летом возникли некие задержки по выплате отпускных учителям. С чем это было связано, и выплачены ли на сегодняшний день отпускные?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Действительно, были задержки с отпускными учителям. В основном по городу Бендеры, по Каменке, по Слободзее и Слободзейскому району. Но до конца текущего месяца мы полностью закроем все долги перед людьми. Буквально вчера у меня состоялся серьёзный разговор с членами правительства по этому вопросу Решение принято. Все долги будут погашены».



Алина Черниченко, ИА «Новости Приднестровья»: «Будет ли вводиться плата за учебники в школах? Можете ли Вы прокомментировать это решение правительства?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Такого решения правительства нет. В ином случае я бы его отменил. Нет решения, есть только слухи. И, наверное, слухи подогреваются местечковыми руководителями, которые допускают в тех или иных учебных заведениях взимание какой-то арендной платы. Ответственно заявляю: никакой арендной платы за пользование учебниками, которые пришли по линии помощи Российской Федерации, не будет в Приднестровье. Я уже поручил министру просвещения внимательно и строго отслеживать данный процесс и, конечно же, привлекать к ответственности тех руководителей, которые допускают превышение своих служебных полномочий, вплоть до административной либо уголовной ответственности».



Александр Карасев, газета «Приднестровье»: «Вадим Николаевич, должна была состояться Ваша встреча с Рогозиным и Додоном, но не состоялась. Додон заявил, что планирует и далее с Вами встречаться. Вы, в свою очередь, сказали, что готовы встретиться с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Как обстоят дела в этом направлении?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Я готов встретиться с любым чиновником Республики Молдова, который имеет отношение к решению тех проблем, которые существуют на сегодняшний день – это и господин Додон, и господин Филипп, если надо, и господин Канду. Какая разница? Самое главное, чтобы разговор был функциональным, чтобы встречи не были ради встреч, ради декларации, а чтобы наблюдалось движение вперёд. Конечно, я готов встретиться с господином Додоном, в принципе, есть рабочее понимание необходимости данной встречи на перспективу, может быть, на октябрь, не знаю. Но очень хотелось бы, чтобы к данной встрече со стороны Молдовы было что-то решено, как уже решено с приднестровской стороны. Я к встрече готов, и к диалогу готов. Очень рассчитываю на функциональный диалог».



Наталья Пильщикова, ТСВ: «Некоторым чиновникам из команды бывшего Президента ПМР Евгения Шевчука предъявлены серьезные обвинения. Ряд экс-чиновников находятся под арестом, несколько заседаний суда уже состоялось. Эта тема в обществе очень обсуждаема. Главный вопрос – когда пройдут следующие суды, будут ли они открытыми, узнает ли общество подробности? На многие вопросы ответов нет».



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Суды у нас и так открыты. Любой желающий может прийти и поприсутствовать на судебном заседании, если это не связано с государственной тайной. Суды уже идут. По многим делам скоро будут вынесены приговоры, по некоторые они уже вынесены. Я всегда говорю о том, что последнюю точку во всём этом процессе поставит только суд. Только после приговора суда человека можно назвать полностью виновным в совершении того или иного противоправного деяния. Я, как Президент, не вмешиваюсь в судебные процессы, даю волю судьям принимать решения демократично, правильно и буду руководствоваться этими решениями».



Наталья Пильщикова, ТСВ: «Что касается нынешней команды власти, нынешнего правительства: довольны ли Вы его работой, все ли кадровые назначения себя оправдали?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Нет ярко выраженных неоправданных кадровых назначений. Конечно, все мы учимся. Представить себе готового специалиста в условиях кадрового голода практически невозможно. Знаете, какой фактор является основополагающим при назначении на должность? Это, наверное, даже не профессиональная готовность специалиста, хотя она важна. Это моральная готовность занять тот или иной пост. Человек должен быть морально готов управлять и принимать решения, брать на себя ответственность. Поэтому каждому из нас, в том числе и мне, можно задать те или иные вопросы. Но надо расти, надо идти вперёд и доказывать свою эффективность. За полгода сложно сделать какие-то выводы. Пройдёт год, будем об этом думать и в случае необходимости принимать решения».



Никита Кондратов, ПГТРК: «В молдавских СМИ появилось резонансное интервью экс-председателя «Тираспромстройбанка» Владимира Игнатьева. В нем приводятся факты неправомерных действий следственных органов Приднестровья с конкретными фамилиями. Как Вы это прокомментируете?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Я внимательно прочитал интервью Игнатьева Владимира Ивановича. В его интервью есть ряд неточностей, такой небольшой, «мягкой лжи». Сейчас приведу конкретные примеры.



Во-первых, господин Игнатьев говорит о том, что в отношении него написаны заявления каким-то ему незнакомым человеком, каким-то мошенником. Хочу заметить, что этот «мошенник», так называемый незнакомый человек – его друг, с которым он знаком не один десяток лет, а он его вдруг перестал узнавать. Уже небольшая неточность. Второй момент. Как господин Игнатьев оказался на свободе? Якобы, кто-то в Верховном Совете выступил и так далее. Полная ерунда! Любое расследование подчиняется уголовно-процессуальному законодательству, а не выступлениям на какой-либо площадке. Решение выпустить из-под стражи господина Игнатьева под подписку о невыезде было принято на основании данных о его физическом состоянии. У господина Игнатьева были диагностированы такие болезни, как сахарный диабет и болезнь сердца. Было заключение медицинской комиссии о невозможности его содержания в местах лишения свободы, поэтому суд изменил меру пресечения с ареста на подписку. Это абсолютно нормальный гуманный шаг. Господин Игнатьев нарушил условия данной подписки, выехал за пределы нашей республики и чувствует себя физически вроде бы неплохо, делает заявления. Но я скажу так: даже если он приедет в Приднестровье, он будет находиться под подпиской о невыезде. Несмотря на то, что он нарушил закон и его следует вернуть в места лишения свободы, этого не будет сделано. Господин Игнатьев будет находиться под подпиской оневыезде и будет давать показания. Господин Игнатьев также про это умалчивает, рисуя из себя революционера, который чуть ли не сбежал из застенков Приднестровья. Это неверно.



Кроме того, удивляет его посыл, что в Приднестровье еле-еле дышит какой-то «KVINT», еле-еле работает «Электромаш». В ходе сегодняшней пресс-конференции я озвучил информацию, из которой ясно, что и как работает в Приднестровье. А самое главное, что и господин Игнатьев знает, что работает в Приднестровье. Почему-то он скромно промолчал про ММЗ, который полностью был накрыт колпаком серых схем его, скажем так, другом. Та же ситуация с железной дорогой и другими предприятиями. Про это он, как бы так мягко сказать, умолчал, делая вид, что ничего вроде бы и не произошло.



Другой посыл господина Игнатьева. Ну, подумаешь, Президент Шевчук дал указания Косовскому напечатать пару миллионов. Да не пару миллионов. Уважаемый господин Игнатьев знает, сколько напечатано. Напечатано тысяча миллионов, то есть, почти миллиард. Владимир Иванович, как банкир, прекрасно понимает, каким бременем это ложится на курс рубля по отношению к доллару и на экономику в целом. А то, что из этого миллиарда дали субординированные, т.е. ничем не обеспеченные, кредиты «Тираспромстройбанку», естественно, по дружеской договоренности, он тоже тонко умалчивает. Умалчивает он и о том, что затем эти субординированные кредиты ушли его близким родственникам, были конвертированы в американскую валюту и вывезены из Приднестровья. Поэтому, Бог ему судья!».



Наталья Пильщикова, ТСВ: «Еще один вопрос. Дело в том, что господин Игнатьев лично заявил о том, что в отношении него приднестровскими следственными органами были предприняты незаконные действия. По идее, теперь должна быть проведена прокурорская проверка?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «По любому заявлению любого гражданина, а Игнатьев является гражданином Приднестровья, проводится проверка. На сегодняшний день проводится проверка в отношении его заявления, которое было опубликовано в СМИ. Хочу заметить, что уголовное дело в отношении господина Игнатьева было возбуждено по заявлению его бизнес-партнера, его друга. Никто ничего не придумал. Есть факты, предъявлено обвинение, поэтому любую проверку мы можем провести. Если у российских коллег есть желание ознакомиться с материалами этого уголовного дела, мы их предоставим. Мы открыты, мы ничего не скрываем».



Андрей Белоус ИА «Новости Приднестровья»: «Есть определенные нарекания в отношении работы ГУПов: это и убыточность, не всегда эффективный менеджмент. Поэтому принято решение перевести их в закрытые акционерные общества. Как это будет выглядеть на практике, и коснется ли новшество сферы естественных монополий?»

Президент ПМР Вадим Красносельский: «Всех под одну гребенку грести нельзя. Есть ГУПы убыточные, есть предприятия с неэффективным управленческим персоналом, а есть ГУПы, которые нельзя трогать. Такие естественные монополии, как электросети, газовые сети, теплосети, водоснабжающие предприятия, не будут подвергаться приватизации. Естественные монополии останутся в ведении государства.



Что касается перевода некоторых ГУПов в акционерные общества закрытого типа, это будет сделано точечно, в отношении двух-трех предприятий, чтобы через год посмотреть эффект. По большому счету, форма собственности не поменяется. Акционером на 100% будет государство. Но будет полностью изменена структура управления и менеджмента.



Почему возникла данная идея? Опять же вернемся к ММЗ. За последние несколько лет мы убедились, что единоличное управление недобросовестных руководителей ведет к банкротству и уничтожению предприятия. В этой связи форма управления ММЗ была изменена на коллегиальную. Есть совет директоров, есть наблюдательный совет, и все решения принимаются коллегиально специалистами, скрыть ничего нельзя. Эта форма доказала свою эффективность».



Виолетта Ганина, ПГТРК: «Возвращаясь к внешней политике, хотелось бы еще раз отметить, что Молдова и Украина, наши ближайшие соседи, едины в желании действовать методами давления на Приднестровье, не учитывая наше мнение. С нового года они продвигают идею о том, что граждане, у которых нет биометрических паспортов РМ, должны будут в обязательном порядке регистрироваться на границе, в ином случае они будут привлекаться к административной ответственности. Как в такой ситуации поступать гражданам Российской Федерации, которых в Приднестровье 220 тысяч?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Конечно, это вопрос переговорного процесса. Но хочу еще раз вернуться к обещаниям молдавских политиков. Тот же господин Додон обещал, что не будет никаких проблем. Но вскоре появились молдавские посты на границе. Вот вам и реальный пример реальных действий. Мы не допустим ущемления прав приднестровцев, независимо от их гражданства. Если эти обещания будут реализованы, мы примем соответствующие меры».



Диана Федоренко, БТВ: «В Приднестровье активно развивается спорт, в том числе и массовый, пропагандируется здоровый образ жизни. Но основная часть спортивных мероприятий проходит, как правило, в столице. Какие меры будут предприниматься для того, чтобы спортом жила вся республика?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Очень хороший вопрос. Я сам спортсмен в прошлом, да и сейчас стараюсь поддерживать себя в форме. Занимаюсь академической греблей, выхожу на воду. Согласен, что для нашей республики важен именно массовый спорт. В этом направлении мы и движемся. Я вижу необходимым развитие спортивных обществ в армии, правоохранительных органах, возрождение обществ ГТО. Важным является строительство новых спорткомплексов и ремонт существующих. Так, в Бендерах мы возрождаем комплекс на стадионе «Шелковый». Сейчас там играет команда «Тигина», которая показывает хороший результат. Посещаемость стадиона, в принципе, неплохая. Предпринимаются меры для возрождения центрального стадиона «Динамо». Данный стадион, кроме футбольной, будет иметь легкоатлетическую направленность. Все желающие смогут практиковать на нем различные виды спорта. Большое внимание будет уделяться строительству спортплощадок общего доступа в городах и сельской местности. На эти цели в будущем году буду закладываться средства в бюджет.



Нельзя представить без спорта такие учебные заведения, как Кадетский корпус, Суворовское училище, а также Вооруженные силы ПМР, МВД. Здесь не должно быть фанатизма, но без спорта нельзя. Спорт – это будущее, здоровье нации. Поэтому в мае текущего года под девизом «Президент за здоровый образ жизни» в Приднестровье прошла регата, в которой я принимал участие вместе с другими спортсменами. Популяризация массового спорта и здорового образа жизни будет входить в обязанности глав администраций городов и районов, руководителей министерств и ведомств».



Наталья Пильщикова, ТСВ: «В преддверии праздников какое у Вас настроение, как у Президента, гражданина, отца? Для страны это важно».



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Я по натуре своей оптимист. Стараюсь никогда не думать о плохом. У нас очень много проблем, много вызовов, но мы живем, стремимся и идем вперед. Я уверен в будущем Приднестровья: мы добьемся признания. Поэтому надо встречать праздник радостно, надо благодарить своих близких и Бога за то, что дает возможность жить на этой земле. С этими мыслями и надо встречать день рождения нашего государства».



Наталья Воробьева, «Союз журналистов Приднестровья»: «Многих моих коллег интересует вопрос, как проводит свой досуг Президент, и не обижается ли маленькая София, что у него мало времени?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Конечно, обижается. Но моя семья уже привыкла. До того как я стал Президентом, я прошел серьезную школу Министерства внутренних дел, был депутатом. Поэтому, к сожалению, семья нередко была обделена вниманием. Но я стараюсь находить время для родных и близких».



Елена Баеш, ПГТРК: « 3 сентября открывается Суворовское училище. Желающих поступить в новое учебное заведение было много. Как Вы считаете, открытие Суворовского училища является своевременным шагом для государства?»



Президент ПМР Вадим Красносельский: «Хороший вопрос в завершении нашего диалога. Хочу обратить ваше внимание на то, почему будет открыто именно Суворовское училище, именно в Тирасполе и именно сейчас.



Суворовское училище – это связующее звено между прошлым и будущим. В городе, который основал Александр Васильевич Суворов, появится Суворовское училище. Это давно нужно было сделать. Так почему не сейчас? Нам всегда было и будет нелегко. Все своевременно. Своевременно, так как в Суворовском училище будут обучаться сотни мальчишек. Это великолепно. У нас масса неполных семей, много детей-сирот, многие родители уезжают на заработки за пределы республики. Где-то одинокая мама не может дать сыну мужского воспитания. Такие дети подвержены соблазнам, выходят из-под контроля, ломают себе судьбу. Суворовское училище даст будущее этим ребятам.



Но не надо забывать, что воспитанники училища – не солдаты, а все-таки дети. К ним надо относиться по-отечески, представляя, что каждый ребенок – это твой сын. При этом важна дисциплина. Планируется, что суворовцы будут участвовать во многих культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Кроме того, мы не ограничиваем общение воспитанников с родителями. 3 сентября приглашаю всех желающих в 10.00 на открытие Суворовского училища.



