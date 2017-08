play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Независимая газета: Евросоюз получит у своих границ еще одну Украину Категория: ---



Республика Молдова (РМ) становится зоной риска для Европейского союза, сказал «НГ» германский политолог Александр Рар. У Европы сегодня свои проблемы, Германия занята выборами. А в РМ политические элиты начали настоящую войну: против президента, «который хочет хороших отношений с Европейским и одновременно с Евразийским союзом», выступило прозападное парламентское большинство и премьер-министр. Повторится ли в РМ украинский сценарий, зависит от позиции США. Как и ситуация в Приднестровье, где, по словам Рара, возможны провокации «из-за агрессивных действий Украины».

То, что в Молдавии закончился период мирного сосуществования политических элит с противоположными интеграционными векторами, стало понятно вчера.



Премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду заявили, что не придут на заседание Высшего совета безопасности (ВСБ), которое назначил президент Игорь Додон. В ответ глава государства предупредил, что в ближайшие дни опять созовет Совбез, и если премьер и председатель парламента его проигнорируют, Додон сформирует новый состав ВСБ. «Бойкот может привести к тому, что премьер-министр и спикер парламента не будут входить в состав Совбеза. Но тогда кто в него войдет? Советники президента? Так они и сегодня в Совбезе», – прокомментировал ситуацию «НГ» директор кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану. По его мнению, политические элиты начали войну. Но в нее могут быть втянуты избиратели. Тем более что на 17 сентября в Кишиневе назначили акции протеста правые – гражданская платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и Партия действия и солидарности Майи Санду. А 24 сентября президент Игорь Додон готовит массовую акцию протеста во всех районах страны. В этот день должен был состояться всенародный референдум, инициированный президентом, на котором гражданам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся возвращения украденного из молдавских банков 1 млрд долл.; проведения досрочных парламентских выборов; расширения президентских полномочий и преподавания в школах вместо предмета «История румын» предмета «История Молдовы». Конституционный суд признал референдум невозможным.



Интересно то, что акции протеста правого и левого электоратов республики пройдут с одними и теми же требованиями: вернуть миллиард населению, провести досрочные выборы и ликвидировать власть олигархов. Правда, правые будут требовать еще и отмены смешанной избирательной системы, которую предложила правящая Демократическая партия во главе с Владом Плахотнюком, тем самым олигархом, который, по мнению народа, и правит сегодня страной. Но есть один нюанс: смешанную систему поддержал и президент Додон. Это факт не позволит, считает политолог Анатол Царану, объединить протесты правых с протестами левых, как это было в 2015 году. Тогда власть сняла протесты, удовлетворив одно из требований демонстрантов: вернуть прямые президентские выборы. Выборы состоялись в 2016 году, президентом был избран лидер социалистов Игорь Додон. Его поддержало большинство электората из-за обещания восстановить связи РМ с Россией и Евразийским экономическим союзом, объединиться с Приднестровьем и сохранить молдавскую государственность, отказавшись от румынизации страны. Додон свои обещания выполняет. Правящее парламентское большинство, верное курсу на Евросоюз без всякой оглядки на Россию, недовольно политикой главы государства.



Недавно правительство Молдавии обратилось в ООН с просьбой помочь вывести из Приднестровья российские войска вместе с миротворцами. Президент назвал это провокацией. Игорь Додон сказал «НГ», что Оперативная группа российских войск покинет регион после того, как будет урегулирован приднестровский конфликт. А миротворцы РФ будут продолжать нести службу, так как они вошли в зону конфликта по соглашению, подписанному президентами России и Молдавии в 1992 году и установили мир на Днестре. «Молдова не выйдет из этого соглашения», – заверил президент РМ «НГ».



Однако разногласия президента с правительством и правящим парламентским большинством на этом не закончились. Бойкот спикером парламента и премьер-министром заседания Высшего совета безопасности еще больше обозначил противоречия представителей различных ветвей власти. «Надеюсь, что до украинского сценария в Молдове все же не дойдет», – сказал «НГ» научный директор Германо-российского форума Александр Рар. «Хотя провокации могут случиться, в том числе в Приднестровье: там Украина ведет себя агрессивно. В Молдове президент Додон хочет, чтобы у его страны были прекрасные отношения с Евросоюзом, а также – с Евразийским экономическим союзом. Но часть политической элиты республики этого не желает, стараясь дистанцироваться от России. В ЕС тем временем не до Молдовы – там свои проблемы. В Германии скоро выборы. На ситуацию могут повлиять США, и от этого будет зависеть, повторится ли в Молдове украинский сценарий или нет. Тем не менее Молдова остается для ЕС зоной риска с учетом того, что она расположена у европейских границ», – пояснил Александр Рар.



Молдавский политолог Анатол Царану уверен, что в Молдове уже началась предвыборная кампания: в будущем году должен быть избран новый парламент. Эксперт объясняет этим действия президента, которые он называет «провокационными», а также активность партий – правых и левых и центристской Демократической.



Напомним, во вторник было сорвано заседание Совбеза. Президент упрекнул Андриана Канду и Павла Филипа в отсутствии мужества, поскольку на заседании они должны были аргументировать свое решение объявить Дмитрия Рогозина персоной нон грата. «Что это за игры? Я ждал, что придут представители правящего большинства и представят четкие аргументы по нескольким вопросам. Тема с Рогозиным была пятой в категории «разное». Тот факт, что им не хватило смелости прийти сегодня на заседание, подтверждает наши подозрения, что это решение было политическим, оно лишено правовых аргументов, и что это было решение, направленное на ухудшение двусторонних отношений с Российской Федерацией. Я не исключаю, что оно было продиктовано зарубежными партнерами Демократической партии», – заявил Додон. «Я предупреждаю, если Демпартия и правительство хотят бойкотировать заседания ВСБ, то я буду вынужден изменить его состав, чтобы у нас был кворум и возможность принимать решения без них. Состав и регламент деятельности ВСБ утверждаются указом президента. В ближайшие дни мы созовем следующее заседание ВСБ, и если они не захотят прийти, тогда мы обсудим вопросы и без них», – отметил Додон.



По его словам, в повестке дня сегодняшнего заседания также был вопрос о незаконной продаже оружия бывшим министром Анатолием Шалару и о деятельности иностранных спецслужб в Молдове.

Президент обратился и к своим оппонентам, заявив, что хочет, чтобы в новом парламенте был «альянс про-Молдова». Однако вряд ли это было услышано.

