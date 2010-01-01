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ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ЭТОГО ЛЕТА ☀ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ ☀ ЛИДЕРЫ ХИТ-ПАРАДОВ
01. Стас Михайлов и Елена Север — Не зови, не слышу (00:00)
02. Натали — У меня есть только ты (03:14)
03. Александр Коган — Я с тобой (07:08)
04. Эльбрус Джанмирзоев — Качай головой (10:32)
05. Emin — Испания.Лето (14:00)
06. Bahh Tee — Сможешь ли ты (17:35)
07. Swanky Tunes — Летели облака (21:03)
08. Алексей Воробьёв — Я тебя люблю (23:30)
09. Игорь Латышко и Татьяна Буланова — Не пара (27:24)
10. Юта — Как в воду глядела (31:24)
11. Александр Ломинский и Вероника Андреева — Счастье любит смелых (35:16)
12. Доминик Джокер — Напополам (39:04)
13. Мария Миа — Я буду зажигать (42:34)
14. Елена Терлеева — Мысли (45:24)
15. Влад Соколовский — На мне (feat. MCB77) (49:03)
16. Аркадиас & DJ Kriss Latvia — Седая ночь (52:46)
17. Слава — Шизофрения (57:50)
18. Александр Панайотов — Зачем тебе я (01:00:55)
19. Жасмин — Ты моё, моё... (01:04:26)
20. Наталия Гулькина — Солнечное лето (01:07:56)
21. Григорий Лепс — Я скучаю по нам по прежним (01:11:21)
22. Валерий Курас — Каблучок (01:16:00)
23. Ян Марти и Сергей Дубровин — Пьяные дожди (01:19:47)
24. Александр Марцинкевич — Живи и радуйся (01:23:53)
25. Мила Романиди — Зажигалка (01:27:20)
26. Сергей Трофимов — На море (01:31:42)
27. Александр Буйнов — Танцуй, как Петя (01:34:59)
28. Елена Ваенга — Ехали мы, ехали (01:38:20)
29. Артур — Солнечный бит (01:41:35)
30. Сергей Дубровин и Любовь Шепилова — А над речкой туман (01:45:02)
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