0 ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ЭТОГО ЛЕТА ☀ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ ☀ ЛИДЕРЫ ХИТ-ПАРАДОВ Категория: Музыка жизни 01. Стас Михайлов и Елена Север — Не зови, не слышу (00:00)

02. Натали — У меня есть только ты (03:14)

03. Александр Коган — Я с тобой (07:08)

04. Эльбрус Джанмирзоев — Качай головой (10:32)

05. Emin — Испания.Лето (14:00)

06. Bahh Tee — Сможешь ли ты (17:35)

07. Swanky Tunes — Летели облака (21:03)

08. Алексей Воробьёв — Я тебя люблю (23:30)

09. Игорь Латышко и Татьяна Буланова — Не пара (27:24)

10. Юта — Как в воду глядела (31:24)

11. Александр Ломинский и Вероника Андреева — Счастье любит смелых (35:16)

12. Доминик Джокер — Напополам (39:04)

13. Мария Миа — Я буду зажигать (42:34)

14. Елена Терлеева — Мысли (45:24)

15. Влад Соколовский — На мне (feat. MCB77) (49:03)

16. Аркадиас & DJ Kriss Latvia — Седая ночь (52:46)

17. Слава — Шизофрения (57:50)

18. Александр Панайотов — Зачем тебе я (01:00:55)

19. Жасмин — Ты моё, моё... (01:04:26)

20. Наталия Гулькина — Солнечное лето (01:07:56)

21. Григорий Лепс — Я скучаю по нам по прежним (01:11:21)

22. Валерий Курас — Каблучок (01:16:00)

23. Ян Марти и Сергей Дубровин — Пьяные дожди (01:19:47)

24. Александр Марцинкевич — Живи и радуйся (01:23:53)

25. Мила Романиди — Зажигалка (01:27:20)

26. Сергей Трофимов — На море (01:31:42)

27. Александр Буйнов — Танцуй, как Петя (01:34:59)

28. Елена Ваенга — Ехали мы, ехали (01:38:20)

29. Артур — Солнечный бит (01:41:35)

30. Сергей Дубровин и Любовь Шепилова — А над речкой туман (01:45:02) Вчера, 06:37

