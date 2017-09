play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Кино моего детства Категория: Интересное видео



Помните? Никаких тебе трехмерных изображений, спецэффектов, долби звука и попкорна.







Белая простыня и фильмоскоп. Тихий шум проектора в темноте, мама или папа рядом, вслух читающие титры. И металлические баночки с рулонами пленки…

Диафильмы. Незамысловатая забава, а сколько счастья! Рисовали их лучшие художники тех лет – Сутеев, Ротов, Кукрыниксы. Незнайка и Мойдодыр, Дядя Степа и Тимур со всей командой. Стихи Маршака, Чуковского, Барто, сказки Бажова, Андерсена, Джанни Родари. Любимый вневременной Гайдар.







В кинотеатр нас водили редко, телевизор был не в каждой семье, а вот фильмоскоп у многих. Стоил он недорого, фильмы - вообще копейки. А, главное, собирались все вместе, и дети, и взрослые, что тоже случалось нечасто.







Диафильмы прожили долгую жизнь, полвека, как минимум - с начала 1930-х до развала Союза. А потом потихоньку исчезли вместе со страной... Помните? Никаких тебе трехмерных изображений, спецэффектов, долби звука и попкорна.Белая простыня и фильмоскоп. Тихий шум проектора в темноте, мама или папа рядом, вслух читающие титры. И металлические баночки с рулонами пленки…Диафильмы. Незамысловатая забава, а сколько счастья! Рисовали их лучшие художники тех лет – Сутеев, Ротов, Кукрыниксы. Незнайка и Мойдодыр, Дядя Степа и Тимур со всей командой. Стихи Маршака, Чуковского, Барто, сказки Бажова, Андерсена, Джанни Родари. Любимый вневременной Гайдар.В кинотеатр нас водили редко, телевизор был не в каждой семье, а вот фильмоскоп у многих. Стоил он недорого, фильмы - вообще копейки. А, главное, собирались все вместе, и дети, и взрослые, что тоже случалось нечасто.Диафильмы прожили долгую жизнь, полвека, как минимум - с начала 1930-х до развала Союза. А потом потихоньку исчезли вместе со страной...



Источник Сегодня, 06:40

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.