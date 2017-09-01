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Кино моего детства


Кино моего детства
Помните? Никаких тебе трехмерных изображений, спецэффектов, долби звука и попкорна.

Кино моего детства

Белая простыня и фильмоскоп. Тихий шум проектора в темноте, мама или папа рядом, вслух читающие титры. И металлические баночки с рулонами пленки…
Диафильмы. Незамысловатая забава, а сколько счастья! Рисовали их лучшие художники тех лет – Сутеев, Ротов, Кукрыниксы. Незнайка и Мойдодыр, Дядя Степа и Тимур со всей командой. Стихи Маршака, Чуковского, Барто, сказки Бажова, Андерсена, Джанни Родари. Любимый вневременной Гайдар.

Кино моего детства

В кинотеатр нас водили редко, телевизор был не в каждой семье, а вот фильмоскоп у многих. Стоил он недорого, фильмы - вообще копейки. А, главное, собирались все вместе, и дети, и взрослые, что тоже случалось нечасто.

Кино моего детства

Диафильмы прожили долгую жизнь, полвека, как минимум - с начала 1930-х до развала Союза. А потом потихоньку исчезли вместе со страной...

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  • Сегодня, 06:40
  • DTV
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