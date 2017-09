play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Молдавские пенсионеры с европейскими пенсиями Категория: Молдова+



Молдавские пенсионеры с европейскими пенсиями



Сотни молдавских граждан, поработавших в свое время за границей, а после — вернувшихся домой, сейчас получают европейские пенсии. Это стало возможным благодаря соглашениям о социальной защите, которые были заключены Республикой Молдова с 13 государствами, а также на базе национальных законодательств этих стран.

На сегодняшний момент Республикой Молдова подписано 13 соглашений о социальной защите — с Болгарией, Португалией, Румынией, Чехией, Эстонией, Австрией, Люксембургом, Бельгией, Польшей, Венгрией, Литвой, Турцией, Германией.



КАК УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЕНСИЯ МИГРАНТАМ?







Однако наряду с этим Республикой Молдова до сих пор еще не были подписаны соглашения о социальной защите с теми странами, где трудится наибольшее число молдавских граждан. Среди этих стран числятся Италия, Греция, Франция, США, Канада.



«В процентном соотношении в Российской Федерации и Италии проживает около 75% всех молдаван, уехавших на заработки на границу. Свыше 60% работают в России и примерно 7–8% — в Италии. И вот здесь возникает проблема: почему Республика Молдова не продвигается в этом вопросе? Отчасти это объясняется нашей неспособностью вести переговоры и продвигать намеченную повестку дня», — говорит экономист Юрие Моркотыло, эксперт Независимого аналитического Центра Expert-grup.



«Существует множество факторов, позволяющих, к примеру, итальянской стороне ничего не предпринимать в этом плане. Нам известно, что в последние годы эту страну потряс экономический и финансовый кризис, к которому прибавился еще и миграционный кризис. В некоторых вопросах нам не удается прийти к согласию, которое устроило бы обе наши страны», — поясняет, в свою очередь, Елена Мунтяну, начальник отдела соглашений Министерства труда, социальной защиты и семьи.



Итальянское государство выплачивает пенсии молдавским гражданам и в отсутствие соглашения с Республикой Молдова. Условия, однако, отличаются.







«Если вы зарегистрированы в Италии, как румынский гражданин, то в этом случае вам положено выйти на пенсию в возрасте 70 лет и 7 месяцев при условии, что вы проработали в Италии не менее 5 лет. Для тех, кто работал в этой стране, имея на руках вид на жительство, пенсионный возраст наступает в 66 лет и 7 месяцев. Начиная с 1 января 2019 года, он будет составлять 66 лет и 11 месяцев», — разъясняет Виктор Кройтор, координатор кишиневского партнерского Бюро территориальной помощи и консультативной деятельности в области международного законодательства (ACLI).







Жительница Кишинева Ана Попеску проработала в Италии 12 лет. Мы встретили ее в бюро ACLI, куда она пришла, чтобы подать документы на получение пенсии от итальянского государства.

Главные условия для получения итальянской пенсии — окончательное возвращение домой и достижение минимального пенсионного возраста. Подобно Ане Попеску, в бюро ежедневно обращается за консультацией несколько десятков человек.



https://www.youtube.com/watch?v=fzXzujsRoWo&feature=youtu.be

Ана Попеску обращается в кишиневское бюро ACLI, чтобы выхлопотать пенсию со стороны итальянского государства



Для принятия к рассмотрению досье должно содержать следующие документы:



-Справка с места жительства и о составе семьи;



-Паспорт с пограничной маркой (в качестве доказательства, что человек вернулся в страну проживания);



-Банковский счет в евро.



Время рассмотрения поданного пакета документов составляет от шести до восьми месяцев.



«Выплаты мы проверяем отсюда, из Кишинева. Чем больше человек выплатил, тем выше размер его пенсии. Деньги поступают на банковский счет и выплачиваются банком в евровалюте здесь, в Молдове», — уточняет Кройтор.



Если размер пенсии превышает сумму в 80 евро, то она выплачивается ежемесячно. Если же пенсия не достигает указанной суммы, перечисление производится дважды в год. На протяжении последних трёх лет примерно 500 человек прошли эту процедуру и уже получают пенсию, предоставленную итальянским государством.



Мигранты, которые хотят остаться в Италии и получать там пенсию, должны проработать в этой стране не менее 20 лет.



«Для тех, кто хочет остаться в Италии, существуют и другие виды выплат — „assegno sociali” –, которые пенсионер начинает получать по достижении 65 лет и семи месяцев, при условии пребывания в Италии не менее 10 лет. Если годовой доход человека, проживающего в Италии, не достигает 5 000 евро, то он может рассчитывать на этот тип социальной помощи, сумма которой составляет примерно 400–500 евро», говорит Виктор Кройтор.



В отношении Российской Федерации дело обстоит совершенно иначе.



«После 2014 года в российской экономике наблюдается кризис, который отразился и на рынке рабочей силы. Конечно, молдавские мигранты не очень массово представлены на этом рынке, однако проблема мигрантов является одной из приоритетных в повестке дня внутренней политики Российской Федерации, и они решили ужесточить законодательство», — утверждает эксперт Юрие Моркотыло.







Республика Молдова подписала Соглашение о социальной защите с Россией еще в 90-х годах прошлого века, однако кишиневские власти признают, что нормы, прописанные в этом соглашении, устарели, и документ следует обновить.



«Власти Российской Федерации уже демонстрируют интерес к этому вопросу, прислав проект соглашения. У нас на руках имеется реальный текст данного проекта. По меньшей мере, уже в этом году намечено проведение переговоров между профильными специалистами», — говорит начальник отдела соглашений Министерства труда, соцзащиты и семьи Елена Мунтяну.



«Одним из рычагов давления со стороны Российской Федерации, помимо торговых эмбарго, является миграционный канал. Высылка граждан Республики Молдова не носила массовый характер, однако Российская Федерация применила это оружие в отношении Грузии после вооруженного конфликта 2008 года», — добавляет Моркотыло





Эксперт Юрие Моркотыло рассуждает о действиях Российской Федерации в области миграции



Эксперты уже в течение многих лет говорят о необходимости оживления переговорного процесса в плане принятия данных соглашений. Они предлагают свои решения назревшей проблемы.



«Существуют определенные международные платформы, на которых наши делегации могут обсудить эти проблемы и указать пальцем на россиян и итальянцев, тормозящих подписание данных соглашений. В рамках нескольких международных конференций наши делегации могут включить в повестку дня вопрос о миграции в Восточной Европе и предложить изучить этот вопрос на примере Республики Молдова. Когда эта информация дойдет до ушей чиновников, ответственных за вопросы миграции на международном уровне, а также станет достоянием общественности, тогда появятся дополнительные рычаги давления. Кроме того, можно будет задействовать и другие механизмы, в том числе и лобби-кампании, однако в настоящий момент мы располагаем не слишком значительными институциональными и финансовыми возможностями на правительственном уровне, чтобы участвовать в подобных кампаниях», — подчеркивает эксперт Юрие Моркотыло.



По официальным данным, в Республике Молдова имеется около 500 так называемых европейских пенсионеров, а точнее, молдавских граждан, получающих пенсию от стран ЕС, в которых они работали, на основе Соглашений о социальной защите, заключенных этими государствами с нашей страной. Наряду с этим, более 1000 заявлений на получение европейских пенсий находятся в процессе рассмотрения. Однако трудно с точностью установить, сколько всего граждан получают пенсии или иную социальную помощь со стороны других стран.



«Сложно установить точное число пенсий, даже таких, что были получены на базе соглашений. Государства не обязаны ставить в известность Национальную кассу социального страхования о том, что они выплачивают кому-либо пенсию. Существует лишь три соглашения (с Литвой, Болгарией и Эстонией), согласно которым выплата пенсий производится при участии данного госучреждения, и в этом случае CNAS может осуществлять контроль над данными. Зачастую граждане скрывают тот факт, что они работали не в Молдове». Основная волна ждет нас впереди, примерно в течение ближайших 5–7 лет», — подчеркивает Елена Мунтяну.



Прогнозы относительно роста числа соискателей пенсий и социальных пособий со стороны тех стран, в которых работали или продолжают работать молдавские мигранты, должны заставить власти интенсифицировать переговорный процесс в направлении подписания двухсторонних соглашений. И здесь эксперты дают наиболее подходящие рекомендации, которые могут решить данную проблему. Остается дождаться и соответствующих действий.



Авторы: видео: Филип Бырсан, текст: Виктория Думбравэ, видеомонтаж/графика: Константин Таран, Андрей Гаджиу

