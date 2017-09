play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Ворничень: плюсы и минусы миграции на примере одного молдавского села Категория: Молдова+





Село Ворничень, Республика Молдова, съемка с дрона



На трассе Кишинев-Стрэшень с утра царит шумное оживление, а в воздухе чувствуется сильный запах расплавленного гудрона. Дорожники ремонтируют национальную трассу, которая проходит, в том числе, и через Ворничень — населенный пункт, расположенный в 40 км от Кишинева. Это село всегда считалось густонаселенным — по данным переписи населения 2004 года там проживало 5 220 человек. Однако в последующее десятилетие оно лишилось пятой части своего населения, в результате чего после очередной переписи, прошедшей в 2014 году, там уже числилось чуть более 4 000 жителей. Чтобы понять, как, благодаря миграции, преобразилось село, ведущее свою историю с XV века, мы заглянули в примэрию, вызвали на разговор старожилов села и посетили местную школу.











Опустевшие сёла: показатели в цифрах



Село Ворничень — лишь один из населенных пунктов Республики Молдова, где наблюдается ежегодный спад численности населения. За время, прошедшее после провозглашения независимости Республики Молдова, плотность населения на всей территории страны кардинально сократилась. Согласно Национальному Бюро статистики, в 1989 году на каждый квадратный километр приходилось 128 жителей. Это число снизилось до 110 человек в 2004 году, и до 98 — в 2014 году.



Улицы села Ворничень говорят выразительней любой статистики. По дороге, ведущей в село, на стареньких велосипедах катят мужчины с натруженными руками, а среди ветхих домов местами возвышаются новые и зачастую роскошные особняки. У Дома культуры несколько женщин продают продукты со своего огородa.



























Из 1345 жилых домов, зарегистрированных в Ворничень в ходе переписи населения 2014 года, 330 пустуют. (источник: recensamant.statistica.md



«Не вздумайте никуда уезжать, сидите дома!»



Многие старики из села Ворничень очень скучают по своим детям. Тамара Трибой — редкое исключение: все ее пятеро сыновей остались дома. В белом платке в горошек и в нарядном цветастом платье — такой мы увидели ее около примэрии. Уговариваем немного побеседовать с нами, но как только затрагиваем тему миграции, женщина выражает свое неодобрение и с тоской вспоминает старые добрые времена в родном селе.







«Красиво было раньше у нас в Ворничень. И народу здесь проживало много, было с кем поговорить, погулять. А сейчас что? Страшно выйти на улицу, убивать будут — некого даже на помощь позвать. А все бедность виновата, люди обнищали, работать негде, вот и разъехались кто куда… Мне повезло, мои все дома остались. Не хотят ехать из-за нас, чтобы мы не страдали. Один из моих сыновей женился, все как у людей, а невестка уехала и домой возвращаться отказалась, а потом и на развод подала. Вот семья и развалилась… Как говорится, ни то, ни сё… Поэтому я остальным детям сказала: чтобы ни один не смел уезжать, сидите дома!», — рассказывает 73-летняя женщина.



«Миграция нас подкосила»



«Как пройти в примэрию?», — поинтересовалась я у женщины в центре села. «Идите прямо по этой улице, там увидите самое красивое здание. Это и есть примэрия!», — подсказала она.



Надо признать, что здание можно назвать «самым красивым в селе» только благодаря вывешенному на фасаде флагу. Перед входом растет несколько вишневых деревцев и пара розовых кустов. Примар Василе Тофан принимает нас в своем кабинете, но только после беседы с односельчанами, которые пришли, чтобы обсудить закупку строительного песка и дров на зиму.













Василе Тофан говорит, что люди покидают село в основном из-за низких зарплат. «Миграция сильно нас подкосила. Зачастую некоторые школьные предметы преподают люди, не имеющие соответствующего образования. В то же время, чтобы учителю могли начислить зарплату, ему приходится брать дополнительные часы», — отмечает примар.



Участвуют в развитии родного села издалека



Глава сельской администрации признается, что у миграции есть и позитивные стороны. Село Ворничень — один из 25 населенных пунктов Республики Молдова, в которых имеются сообщества, созданные уроженцами села, живущими за границей. Год назад выходцы из села Ворничень, переехавшие в США, Объединенные Арабские Эмираты, Италию, Португалию и другие страны, приехали домой, чтобы объединить свои усилия и основать сообщество, которое на данный момент насчитывает уже 600 человек.



«Хотя таких примеров не так уж и много, но у нас есть люди, которые уехали за границу, набрались там опыта, скопили денег, после чего вернулись на родину и начали инвестировать сюда средства. В нашем селе работает экономический агент, который открыл магазин стройматериалов на деньги, заработанные за рубежом. Есть несколько предпринимателей, которые сами никуда не ездили, но открыли свой бизнес на средства, присланные уехавшими родственниками. У эмигрантов есть огромный потенциал, который нужно использовать. Или же, поскольку они живут за границей, то могут помочь полезными советами, поделиться накопленным там опытом, ну и финансовыми средствами», — уверен Василе Тофан.



При поддержке земляков из сообщества многим выпускникам местной школы были предоставлены стипендии, сельская библиотека получила в дар книги на сумму в несколько тысяч леев, а также была оказана помощь детям из социально уязвимых семей. В настоящее время уроженцы села Ворничень, проживающие за границей, и те, кто остался дома, трудятся над совместным проектом.



«Речь идет об автогрейдере для Ворничень, на который собирают средства как уехавшие сельчане, так и те, кто остался в селе. Инициативу проявили наши земляки из-за границы, а сельчане, оставшиеся дома, последовали их примеру», — разъясняет сотрудница примэрии села Ворничень Виорика Мамалига, специалист по привлечению инвестиций.



У четверти школьников родители трудятся за границей



По дороге из примэрии нам встретилась толпа местных школьников. После сдачи экзамена ученики 9-го класса, одетые в нарядные белые блузки и рубашки, спускались с холма, на котором находится школа. Двухэтажный лицей притаился за зданием, где раньше располагался винзавод.







Директор школы Вера Бутнару говорит, что в этом году в теоретическом лицее «Ion Inculeț» села Ворничень обучалось 483 ребенка, это число вдвое меньше того, на которое рассчитана школа.



«Наше учебное заведение может вместить около 1000 учащихся. В течение последних трёх-четырёх лет количество школьников значительно снизилось, многие дети уезжают посреди учебного года, и лишь единицы возвращаются домой. На данный момент у нас числится 109 учащихся, у которых один из родителей находится за границей, и 15 семей, где уехали оба родителя. Над пятерыми школьниками из этих 15 семей уже была установлена официальная опека. Это огромная проблема, потому что мы понимаем, чем может закончиться свобода этих ребят, которые после отъезда родителей оказались предоставленными сами себе», — с горечью констатирует учительница.



«Если бабушка или другой опекун — ответственные люди, то они следят за успеваемостью ребенка. Когда родители уезжают на заработки и дети остаются без присмотра, то, само собой, возникают проблемы. К сожалению, из-за того, что им приходится расти без участия родителей, многие ученики, как гимназических, так и лицейских классов, плохо учатся и часто пропускают уроки без уважительной причины», — отмечает директор школы.



Дед Василе Макарь — пример для односельчан



Нам с трудом удалось догнать старожила села деда Василе Макарь. 71-летний мужчина с сапой на плече бодрым шагом возвращается с прополки. Когда мы обращаемся к нему с просьбой побеседовать о жителях Ворничень, уехавших за границу, следует долгая пауза, после чего раздается глубокий вздох.



40 лет он проработал механиком и продолжал бы трудиться, если бы в селе нашлась для него подходящая работа. Говорит, что всё реже встречает на улицах молодых людей, и что село оживляется только в дни празднования Храма.



«У нас было много молодежи, а сейчас все разъехались по разным странам. Раньше в тракторной бригаде трудилось 100 человек, теперь столько работников не наберется. Хорошие были времена, каждое воскресенье ребята танцы устраивали. Наше село славилось своими спортсменами, у нас была своя волейбольная команда, а теперь молодежь собирается только на Храм села», — расстроено вздыхает пожилой сельчанин.







Сын деда Василе вот уже 15 лет живет в Чехии. «Должен приехать в августе, когда получится взять отпуск, а не когда хочется, как у нас здесь, в Молдове. Два года он не приезжал, потому что купил там квартиру. Я справляюсь своими силами, мы общаемся по телефону, и они мне говорят: «Отец, да брось ты, наконец, сапу!», «Отец, заканчивай уже с этой землей!». Вот что они мне советуют! Нет, дорогие мои, я так не могу. Молдаванин без земли не молдаванин», — говорит Василе Макарь.



По результатам исследования, проведенного в 2014 году IASCI (Международное информационное агентство, австрийская некоммерческая организация), в 39% всех домохозяйств Молдовы, по меньшей мере, один член семьи находится во внутренней или внешней миграции. В основном, большинство уехавших на долгосрочный период — выходцы из сёл, и, как демонстрирует данное исследование, доля сельских жителей достигает 68%. Исследование Национального бюро статистики, проведенное в 2013 году, называет еще большее число — 75%. (BNS, studiu 2013)



10 молдавских сёл с наибольшей убылью населения за последние 10 лет







Авторы: Видео: Константин Челак, текст: Феличия Недзелски, видеомонтаж/графика: Константин Таран, Андрей Гаджиу; фото: Еуджен Канский



Виды села Ворничень — июль 2017 год











Церковь Святых апостолов Петра и Павла в селе Ворничень построена в стиле неоклассицизма.































Детский сад №1 села Ворничень посещает 131 воспитанник. Помещение было отремонтировано при финансовой поддержке посольств Румынии и Литвы, а также Корпуса мира США. Заведующая детсадом Мария Урсу говорит, что местные органы власти ответственно относятся к нуждам малышей.







































Помещение бывшего тракторного завода села Ворничень и сохранившееся там электрооборудование в настоящее время находятся в страшном запустении. По мнению мастера по ремонту подержанных автомобилей Иона, развитие промышленности не стоит в списке приоритетов местной экономики.







В Доме культуры села Ворничень, который местные жители называют «клубом», расположена библиотека, а также культурный и развлекательный центры.







