play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Правительство призвало армию не подчиняться верховному главнокомандующему Категория: Новости дня





Сегодня за заседании правительства принято решение о том, что молдавские военные будут участвовать в учениях на Украине. Таким образом, правительство вышло на следующий, высший уровень конфронтации, призвав армию не подчиняться президенту и верховному главнокомандующему.

Премьер-министр Павел Филип заявил, что президент якобы в шестой раз срывает участие молдавских военных в учениях за рубежом. "Ни для кого не секрет, что 80 процентов бюджета на подготовку национальной армии предоставляется внешними партнерами по развитию. Отказ от участия в шести учениях означает, что около пяти миллионов леев на подготовку военнослужащих и повышение их квалификации не были использованы", - отметил он.

Премьер заявил, что не понимает аргументов для блокирования учений: "Нет никаких аргументов. Я не думаю, что кто-то не хочет иметь неподготовленную и слабую армию. Поэтому мы должны участвовать в таких учениях. На этот раз принимаем постановление правительства, а в будущем посмотрим как решить эти проблемы".

Напомним, что во вторник президент Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях НАТО «Rapid Trident», которые будут проходить 7-23 сентября на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав письмо и.о.министра обороны Георге Галбура с просьбой разрешить участие в учениях. Галбура сообщает, что министерство обороны намерено отправить 57 военнослужащих на полигон Яворив во Львовской области: «Учения имеют целью развитие взаимодействия, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа национальной армии на международной арене».

Также Галбура напомнил, что молдавские военнослужащие участвуют в этих учениях, вместе с другими членами «Партнерства во имя мира» с 1996 года: «Участие военнослужащих национальной армии в этих учениях будет способствовать подготовке военнослужащих к последующему участию в миротворческих операциях (миссия KFOR в Косово). Молдавские военнослужащие отправятся на учения сухопутным путем и будут использовать только личное снаряжение (без вооружения, боеприпасов и военной техники). Охрана военнослужащих и снаряжения будет обеспечена украинской стороной. Все расходы будут покрыты организаторами учений».

Додон опубликовал также ответ советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности Артура Гуменюка: «Согласно закону "О национальной обороне", для участия в таких учениях было необходимо разрешение верховного главнокомандующего. Следовательно, в силу полномочий президента, сообщаем, что президент Республики Молдова, не утвердил участие военнослужащих национальной армии в данных учениях. В связи с этим просим принять меры для отмены подготовительных мероприятий по отправке воинского контингента на учения и проинформировать организаторов о том, что Республика Молдова не будет участвовать в данных учениях».

«Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», - прокомментировал Додон.

В начале этого года президент уже запрещал участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях НАТО, которые проходили с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан в Румынии. После этого посол США Джеймс Петтит и посол Румынии в Молдовы Даниел Ионицэ написали совместное письмо Игорю Додону, выразив сожаление и обвинив его в «недружественном поведении». Они предупредили, что из-за этого жеста «молдавская армия не сможет получить должную подготовку», так как «эта подготовка на 80 процентов основывается на участии в подобных учениях».

В ответном письме Додон потребовал от иностранных дипломатов не вмешиваться в деятельность президента и напомнил послам о том, что «Республика Молдова - независимое и суверенное государство», и что «аппарат президента не приемлет комментариев и нравоучений извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений».

В ответ на сегодняшние действия правительства Додон приостановил действие постановления правительства об участии молдавских военнослужащих в военных учениях на Украине. Об этом он написал в социальных сетях: "В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участие молдавских военных в военных учениях на Украине. Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 (часть i) Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать "действие актов Правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом".

Президент констатировал нарушение правительством положений Закона о государственной безопасности, ст. 33, часть 3, согласно которым "Участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами".



"Согласно Конституции, РМ является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - заявил Додон.



Он отметил также, что Вооруженные силы Молдовы, в том числе министерство обороны, "пребывают в плачевном состоянии, которое можно оценить как наихудшее за все время существования, благодаря евроунионистскому правлению с 2009 года и по настоящее время": "Данные структуры нуждаются в коренном реформировании, в развитии их дееспособности внутри страны в соответствии с нейтральным статусом, а те, кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и довели их до подобного состояния, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной". Сегодня за заседании правительства принято решение о том, что молдавские военные будут участвовать в учениях на Украине. Таким образом, правительство вышло на следующий, высший уровень конфронтации, призвав армию не подчиняться президенту и верховному главнокомандующему.Премьер-министр Павел Филип заявил, что президент якобы в шестой раз срывает участие молдавских военных в учениях за рубежом. "Ни для кого не секрет, что 80 процентов бюджета на подготовку национальной армии предоставляется внешними партнерами по развитию. Отказ от участия в шести учениях означает, что около пяти миллионов леев на подготовку военнослужащих и повышение их квалификации не были использованы", - отметил он.Премьер заявил, что не понимает аргументов для блокирования учений: "Нет никаких аргументов. Я не думаю, что кто-то не хочет иметь неподготовленную и слабую армию. Поэтому мы должны участвовать в таких учениях. На этот раз принимаем постановление правительства, а в будущем посмотрим как решить эти проблемы".Напомним, что во вторник президент Игорь Додон запретил участие молдавских военнослужащих в многонациональных военных учениях НАТО «Rapid Trident», которые будут проходить 7-23 сентября на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав письмо и.о.министра обороны Георге Галбура с просьбой разрешить участие в учениях. Галбура сообщает, что министерство обороны намерено отправить 57 военнослужащих на полигон Яворив во Львовской области: «Учения имеют целью развитие взаимодействия, укрепление обороноспособности и продвижение имиджа национальной армии на международной арене».Также Галбура напомнил, что молдавские военнослужащие участвуют в этих учениях, вместе с другими членами «Партнерства во имя мира» с 1996 года: «Участие военнослужащих национальной армии в этих учениях будет способствовать подготовке военнослужащих к последующему участию в миротворческих операциях (миссия KFOR в Косово). Молдавские военнослужащие отправятся на учения сухопутным путем и будут использовать только личное снаряжение (без вооружения, боеприпасов и военной техники). Охрана военнослужащих и снаряжения будет обеспечена украинской стороной. Все расходы будут покрыты организаторами учений».Додон опубликовал также ответ советника президента по вопросам обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности Артура Гуменюка: «Согласно закону "О национальной обороне", для участия в таких учениях было необходимо разрешение верховного главнокомандующего. Следовательно, в силу полномочий президента, сообщаем, что президент Республики Молдова, не утвердил участие военнослужащих национальной армии в данных учениях. В связи с этим просим принять меры для отмены подготовительных мероприятий по отправке воинского контингента на учения и проинформировать организаторов о том, что Республика Молдова не будет участвовать в данных учениях».«Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами страны», - прокомментировал Додон.В начале этого года президент уже запрещал участие группы молдавских военнослужащих в военных учениях НАТО, которые проходили с 20 февраля по 1 марта в учебном центре Смырдан в Румынии. После этого посол США Джеймс Петтит и посол Румынии в Молдовы Даниел Ионицэ написали совместное письмо Игорю Додону, выразив сожаление и обвинив его в «недружественном поведении». Они предупредили, что из-за этого жеста «молдавская армия не сможет получить должную подготовку», так как «эта подготовка на 80 процентов основывается на участии в подобных учениях».В ответном письме Додон потребовал от иностранных дипломатов не вмешиваться в деятельность президента и напомнил послам о том, что «Республика Молдова - независимое и суверенное государство», и что «аппарат президента не приемлет комментариев и нравоучений извне по поводу своей деятельности и принимаемых решений».В ответ на сегодняшние действия правительства Додон приостановил действие постановления правительства об участии молдавских военнослужащих в военных учениях на Украине. Об этом он написал в социальных сетях: "В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участие молдавских военных в военных учениях на Украине. Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 (часть i) Конституции РМ, предусматривающей право приостанавливать "действие актов Правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом".Президент констатировал нарушение правительством положений Закона о государственной безопасности, ст. 33, часть 3, согласно которым "Участие отдельных частей (подразделений) Национальной армии с личным составом, вооружением и военной техникой в совместных военных учениях с воинскими частями других государств вне пределов страны утверждается Главнокомандующим Вооруженными силами"."Согласно Конституции, РМ является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будет препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН", - заявил Додон.Он отметил также, что Вооруженные силы Молдовы, в том числе министерство обороны, "пребывают в плачевном состоянии, которое можно оценить как наихудшее за все время существования, благодаря евроунионистскому правлению с 2009 года и по настоящее время": "Данные структуры нуждаются в коренном реформировании, в развитии их дееспособности внутри страны в соответствии с нейтральным статусом, а те, кто разрушил имущество, инфраструктуру, продали вооружение и довели их до подобного состояния, будут привлечены к ответственности, в том числе уголовной".



Молдавские Ведомости Молдавские Ведомости Сегодня, 05:50

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.