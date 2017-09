play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Миграция разных поколений. Как с годами изменились причины, по которым молдаване покидают страну Категория: Молдова+



Миграция разных поколений. Как с годами изменились причины, по которым молдаване покидают страну



По данным исследования, проведенного Magenta Consulting, каждый день из Республики Молдова навсегда уезжает 106 человек. Согласно Барометру общественного мнения, 57% оставшихся жителей Молдовы хотели бы покинуть страну при первой же возможности. Официальные данные Министерства иностранных дел гласят, что свыше 800.000 молдаван уже проживают за границей. Большинство из них главной причиной своего состоявшегося или предполагаемого отъезда называют бедность, и этот мотив остается неизменным на протяжении многих лет. Данные статистики подтверждаются историями жизни, которые поведали нам две женщины — Зина Дрэгуцан и Ирина Федько. Они родились в разное время и в разных уголках Молдовы, уехали из страны в разные периоды и проживают в разных странах.



Часть I: Молдавская учительница из Тревизо



Зина Дрэгуцан — одна из сотен тысяч молдаван, покинувших родину в поисках лучшей жизни. Мы встретились с ней в июне, когда она приехала на пару дней из Италии, чтобы оформить документы о расторжении брака. На интервью пришла вместе с одним из двоих детей, которые росли без нее в течение 18 лет.





По ее собственным словам, в 1999 году она, в то время преподавательница философии, в течение 24-х часов решила собраться и уехать на заработки за границу. «Я приняла такое решение в силу нескольких причин, но основными мотивами были бедность и несправедливость, царившие тогда повсеместно», вспоминает женщина, в чьей речи слышится легкий итальянский акцент. Она признается, что самое сильное чувство, которое она испытывала во время отъезда, была ненависть к собственной стране.







Спустя пару недель я уже умела отправлять денежные переводы своим детям, которым на тот момент было 14 и, соответственно, 15 лет. Сначала я устроилась на работу няней в семью владельца сети магазинов и проработала там три месяца. Об Италии и итальянцах бывшая учительница отзывается только наилучшим образом. «Ходили слухи, что итальянцы воспринимают нас лишь в качестве прислуги, но это неправда, потому что местные жители прекрасно и со всей порядочностью относились к нам. Мне очень повезло», уверяет женщина.

Хотя Зине удалось освоиться в Тревизо, все равно она очень тосковала по родине. «Тогда еще у нас не было компьютеров и современных телефонов, поэтому, чтобы позвонить домой, мне приходилось бегать на переговорный пункт, расположенный в центре города. Никогда не знала, сумею ли застать детей в тот момент дома. Было очень трудно, я каждый день засыпала и просыпалась с мыслью о детях, если мне не удавалось поговорить с ними в течение недели. Когда я приобрела свой первый мобильный телефон, то была так счастлива, как будто сам господь спустился ко мне с небес. Я могла звонить домой, знала, где мои дети, и мне стало спокойней и легче жить», рассказывает женщина.



«Я уезжала официально, но не в Италию, а в Голландию. Однако после того как мы въехали в Германию, автобус взял курс на Италию, и нас привезли туда. Я собиралась работать в этой стране, но итальянского языка не знала, кроме слов «Здравствуйте» и «До свидания». С собой я прихватила разговорник, из которого выучила еще пару фраз. Меня там никто не ждал. Вот так было вначале. А через две недели я устроилась на работу. Первой фразой, которую я выучила, была «Я ищу работу», а второй — «Я хочу купить хлеба», делиться своими воспоминаниями Зина Дрэгуцан.



Зина Дрэгуцан, работавшая в Тревизо нелегально, смогла вернуться домой лишь спустя два года после отъезда. Она приехала, намереваясь навсегда остаться в Республике Молдова, поскольку в Италии еще не был принят закон Босси-Фини, согласно которому, начиная с 2002 года, иностранцам, у которых имеется трудовой контракт и жилье, предоставляется вид на жительство. «Я устроилась на работу в школу города Стрэшень, была очень рада вернуться к прежним обязанностям, но при этом понимала, что я уже не та, что прежде. У меня была масса новых идей, но все эти идеи и начинания разбивались из-за нехватки денег. И так как я была своим детям и за маму, и за папу, то мне снова пришлось уехать на чужбину», делится воспоминаниями бывшая учительница.

С 2003 года Зина Дрэгуцан приезжает домой только погостить, поскольку ей приходится жить на три страны: это Италия, где она работает, и США и Молдова, где живут ее дети. Каждый раз, возвращаясь на родину, она с горечью отмечает, что «ситуация в стране постоянно ухудшается».

«Люди утверждают, что у нас богатая культура, потому что мы прекрасно поем, танцуем и декламируем. Но все это лишь обычаи, это не имеет отношения к культуре и не входит в систему ценностей. Если в 1999 году еще существовали ценности, то теперь их не осталось, везде одна лишь коррупция. Именно это слово характеризует нашу страну. Признаюсь, что и я вношу свой вклад в это негативное явление. Если во время пребывания на родине мне нужно срочно получить какой-то документ, то приходится давать взятку. Не проплатишь — ничего не получишь. Нас, приехавших из-за границы, очень быстро отличают от остальных, они сразу распознают в нас мигрантов и требуют денег», говорит женщина.







Зина Дрэгуцан с недоверием отзывается о молдавских политиках и не верит их обещаниям. «То, что происходит сейчас, можно сравнить с тем, что было во времена Лэпушняну: все требуют голову Моцока. Хотели голову Моцока, а получили Филата. Прошло время, люди осознали, что ничего не изменилось, и начали требовать другую голову», рассуждает женщина. Она уверена, что большинство тех, кто остался в стране, не хотят никаких перемен, и что предательство — это отличительная черта молдаван, в том числе и тех, кто покинул страну. «Молдаване могут предать как никто другой. Поэтому и живем плохо. Молдаванин может предать, чтобы получить тепленькое местечко, да и за многое другое. Молдаване, живущие за границей, очень разобщены”, считает Зина Дрэгуцан.

По ее мнению, Республика Молдова нуждается в радикальных переменах, в первую очередь, в области образования, причем реформирование нужно начинать с нуля. «Сейчас все реформы диктуются сверху, но и простые люди изменились к худшему», добавляет наша героиня.

Спустя 18 лет, прожитых в Италии, больше всего ее пугает вопрос о возвращении домой. «Я не уверена в своем ответе. Боюсь возвращаться. Не думаю, что я изменилась кардинально, но мой менталитет точно стал другим. Я бы с радостью вернулась в свое родное село Реча, но у нас очень мало внимания уделяется проблемам людей, живущих в сельской местности. Пусть я буду жить менее обеспеченно, но только чтобы не сталкиваться с коррупцией и несправедливостью. Ведь за границей я привыкла, что закон нужно соблюдать, он обязателен для всех», признается Зина Дрэгуцан.



ЧАСТЬ II. Из Лондона, с любовью



В сотне километров от Италии, где проживает Зина Дрэгуцан, живет и работает другая наша соотечественница — Ирина Федько. 26-летняя уроженка города Сорока переехала в Лондон полтора года назад. Ирина говорит, что идея уехать из страны посетила ее после того, как она узнала о мошенничествах во время конкурса по трудоустройству в Национальную кассу социального страхования, куда она подала заявление о приеме на работу.

«Когда другие соискатели начали вытаскивать листочки с уже готовыми ответами, я как будто снова вернулась в школьные годы. И это происходило в госучреждении, где платят мизерные зарплаты. После этого я спросила себя: зачем оставаться в стране, которой ты не нужна?», рассказывает Ирина.









Хотя им довелось уехать в разные годы и при разных условиях, Ирина называет ту же самую причину отъезда, что и Зина — бедность и низкую зарплату. После получения диплома лиценциата по специальности бухгалтерия и короткого опыта работы в Национальном историческом музее Молдовы девушка поняла, что ее не устраивает существующая бюджетная система и низкий уровень зарплат, выплачиваемых тем, кто работает на государство.







«Работая по специальности, я поняла, что не в состоянии обеспечивать самым необходимым даже саму себя. Счастье, что на тот момент у меня уже было жилье и мне не нужно было выплачивать аренду квартиры, но, несмотря на это, моей зарплаты не хватало даже до конца месяца», вспоминает Ирина.

Полтора года назад девушка послушалась совета одной из своих подруг, уехавшей в Лондон, и тоже отправилась покорять британскую столицу. Спустя некоторое время ей удалось устроиться на работу флористом, и эта профессия пришлась Ирине по душе. На выходные девушка отправляется путешествовать в другие страны и уверяет, что ежемесячно она старается открыть для себя новое туристическое направление. Выбор маршрута каждый раз спонтанен, а билеты она приобретает по системе «low cost». «Раньше я брала с собой несколько сумок, а теперь научилась путешествовать с одним рюкзаком», с улыбкой рассказывает наша соотечественница.

Ирина говорит, что ностальгия посещает ее нечасто, но когда такое случается, то это в большей мере тоска по оставшимся дома родным и близким. «В Молдове у меня остались братья, бабушка с дедушкой, много родственников и друзей. Это особое ощущение, когда ты приезжаешь домой, можешь выйти в огород и сорвать огурцы прямо с грядки, или черешню с ветки. Здесь все иначе», уверяет Ирина.

Девушка входит в категорию мигрантов, которых авторы исследования, опубликованного Бюро по связям с диаспорой, называют вторым поколением. Она также эмигрировала из Республики Молдова, как это сделали ее в свое время ее родители, которые уже много лет живут в Греции.

Ее опыт согласуется и с данными исследования Международного агентства IASCI «Инновации в области циклической миграции — Миграция и развитие в Республике Молдова», осуществленного в рамках проекта NEXUS Moldova, согласно которому за последние четыре года доля молодых людей, эмигрировавших в возрасте 18–29 лет, возросла до 66%.

«Мне больно наблюдать за тем, что происходит в Молдове. Я не верю в скорые перемены», с горечью признается наша молодая соотечественница.



ЧАСТЬ III: Мнение экспертов



Согласно мнению Дорина Тома, эксперта по вопросам миграции и развития, феномен массового отъезда молдавских граждан за рубеж возник в начале 2000-х годов, и своим появлением он обязан как внутреннему, так и мировому экономическим кризисам, причем интенсивность данного феномена не спадала вплоть до 2012 года.







«Главной причиной отъезда молдаван за границу была ограниченная возможность трудоустройства в Молдове и невозможность за короткое время поднять свой уровень жизни. Например, в то время как в Республике Молдова среднегодовой доход в экономике составляет 3 400 USD (Национальное бюро статистики, 2017 год, «Эволюция среднемесячной номинальной заработной платы»), среднегодовой доход работающего за границей молдаванина составляет приблизительно 16 000 USD («Инновации в области циклической миграции — Миграция и развитие в Республике Молдова: исследование рынка» / Николаас Цвагер, Руслан Синцов; NEXUS Moldova, 2014 год)», говорит Дорин Тома.

По словам специалиста, который ссылается на исследования по данному вопросу, 1 из 4 молдавских граждан, долгое время проживающих за границей, до отъезда был безработным, в то время как доля трудоустройства мигрантов в странах их проживания практически абсолютная — свыше 97%. То же самое исследование показывает, что возраст большинства мигрантов, живущих за границей в течение долгого времени, от 30–44 лет, и эта категория составляет почти 40% от общего числа эмигрантов. Еще почти 30% — это молодежь в возрасте 18–29 лет. 72% молдаван считают, что основанием для отъезда за рубеж является экономический фактор, а главной причиной миграции, как сегодня, так и 20 лет назад, остается низкий уровень жизни.

















Д орин Тома считает, что возвращение мигрантов и их активное вовлечение в развитие Республики Молдова зависит, в большей степени, от реализации личных целей и наличия четких возможностей трудоустройства или развития бизнеса. «Намерение мигрантов вернуться навсегда в Молдову по-прежнему значительно, но при этом наблюдается тенденция к его снижению (с 71% в 2009 году до 59% в 2013 году)», уточнил эксперт.

Таким образом, в Республике Молдова вырисовывается следующая картина: уезжают в основном молодые люди, не особо горящие желанием вернуться на родину. «Существует ли какое-то решение?» — спросили мы Дорина Тома. «Развитие подходящей среды, которая будет мотивировать к возвращению людей, обладающих способностями и ценными для страны знаниями, которые смогут усилить национальный потенциал развития, должно основываться на хорошо продуманных инновационных инициативах — как среднесрочных, так и долгосрочных», ответил нам специалист.



Видео: Филип Бырсан, текст: Феличия Недзелски, видеомонтаж /графика: Константин Таран, Андрей Гаджиу Вчера, 16:54

