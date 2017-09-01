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Ушел из жизни Василий Калько

Ушел из жизни Василий Калько

Ушел из жизни Василий Калько - человек, который сыграл важную роль в становлении и развитии ПМР. Ему было 63 года. По словам медиков, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Он прошел путь от участкового инспектора до главы Следственного комитета, а затем уполномоченного по правам человека. Будучи следователем по особо важным делам в действующем комиссариате полиции Василий Калько возглавил Бендерскую милицию и с ним под юрисдикцию Приднестровья перешли 14 человек.
По словам людей, близко знавших Василия Александровича, его отличительной чертой было внимание к людям и их проблемам.
Прощание с Василием Александровичем состоится в среду, 13 сентября, в Бендерском Дворце Культуры им. Ткаченко в 11:00 часов.
  • Вчера, 06:01
  • DTV
  • Просмотров: 52
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