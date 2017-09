play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Ушел из жизни Василий Калько Категория: Новости дня



Ушел из жизни Василий Калько - человек, который сыграл важную роль в становлении и развитии ПМР. Ему было 63 года. По словам медиков, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Он прошел путь от участкового инспектора до главы Следственного комитета, а затем уполномоченного по правам человека. Будучи следователем по особо важным делам в действующем комиссариате полиции Василий Калько возглавил Бендерскую милицию и с ним под юрисдикцию Приднестровья перешли 14 человек.

По словам людей, близко знавших Василия Александровича, его отличительной чертой было внимание к людям и их проблемам.

Прощание с Василием Александровичем состоится в среду, 13 сентября, в Бендерском Дворце Культуры им. Ткаченко в 11:00 часов.

