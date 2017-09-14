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Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сделать кое-какие выводы

Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сделать кое-какие выводы

Идет подача заявлений и регистрация кандидатов депутаты в Верховный Совет ПМР по дополнительным и повторным выборам.
Особый интерес представляет ситуация в городе Бендеры, где, напомним, проходят повторные выборы по т.н. "президентскому" округу. На предыдущих выборах электорат не показал необходимой явки. На этот раз на округе №7«Первомайский» уже зарегистрированы два человека. Среди них представитель президентуры Гареев Руслан Ханифович. Выдвинулись и другие соискатели, среди которых отметим Спориш Юрия Григорьевича. Он был ранее депутатом Верховного Совета ПМР III-V созывов. Однако стало известно, что 14.09.2017 ему было отказано в регистрации.

На другом округе №4 «Ленинский» ситуация очень интересная. После ухода на работу в исполнительные структуры власти Сергея Ханкевича (бывший сотрудник МВД ПМР, был избран депутатом, затем ушел работать в ГТК ПМР), явным фаворитом на этом отрезке деятельности стал Валерий Кулакли, который по-прежнему имел высокий рейтинг среди избирателей округа, уже успел отметиться ранним выдвижением, получить отказ в регистрации, как считают некоторые эксперты, под надуманным предлогом, и снова собрал подписи для регистрации.

Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сделать кое-какие выводы

Стало известно, что 15 сентября Валерию Кулакли вновь отказали в регистрации. Как сообщил источник, на этот раз причиной стала некоторая неточность в форме подписных листов, хотя предыдущие подписные листы в первый раз принимались без проблем.

Напомним, что Валерий Кулакли - лидер приднестровского общественного движения ЛДПР. Его фигура вызывает жесткое неприятие со стороны председателя Бендерского горсовета Юрия Кары, который проводит в этом плане позицию доминирующей сегодня в общественно-политической жизни Приднестровья партии "Обновление", за которой стоит фирма-монополист "Шериф".

Можно представить, что именно на примере В.Кулакли сегодня апробируются схемы недопуска неугодных кандидатов к участию в выборах.
Хотя, как отмечают многие наблюдатели, в условиях практически 100% представительства "шерифовцев" в законодательном органе будущие дополнительные и повторные выборы при любых вариантах развития не повлияют на положение дел.
  • Вчера, 17:50
  • DTV
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