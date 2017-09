play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Все же победа: Тигина - Булдурешть 2:1 Категория: Наши репортажи







С первых минут бендерчане шли вперед, но чувствовалось без особого энтузиазма и куража. Они доминировали на поле и не вовремя успокоились: неожиданный выход гостей к воротам "Тигины", недопонимание вратаря бендерчан со своим защитником и - получите 1:0.

Дальше было хуже. Игроки "Тигины" что-то пытались делать, прорывались, обматывали...., но все было мимо ворот. Фортуна улыбнулась нашим спортсменам, когда судья назначил за снос игрока в зоне 11-метровый в ворота "Булдурешть" 1:1.







Во время перерыва болельщики смогли наблюдать небольшое представление в честь Дня физкультурника, а также награждение ряда спортсменов и спонсоров.



Болельщиков, пришедшим на матч, игра не радовала. Во втором тайме преимущество "Тигины" было очевидным: мяч практически находился все время на стороне поля противника, но все было тщетно. Чего-то нашим футболистам не хватало. Если в предыдущих играх против более сильных противников чувствовался какой-то настрой и кураж, сегодня все было иначе. Зато тренер "Тигины" не изменял себе. Его громкие крики разносились, как обычно, на весь стадион.

Под самый занавес игры, за несколько минут до окончания бендерская команда все-таки смогла показать свое мастерство и забила довольно таки неплохой гол в ворота соперника.







Вот за это и спасибо, что не разочаровали тех, кто пришел посмотреть игру, да и три очка смогли прибавить в копилку чемпионата.

