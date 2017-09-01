Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Есть рекорд!

Есть рекорд!

По данным рейтинга британской газеты The Independent, составившей свой рейтинг, в который вошли 136 стран, на основе доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвященного туристической привлекательности и конкурентоспособности, Украина стала единственным из всех европейских государств, вошедшим в ТОП-10 самых опасных стран для туристов. Соседняя страна заняла почетное десятое место от хвоста, 127-е место из 136 возможных.

Недавно столица Украины, «мать городов русских» Киев попал в десятку самых худших для жизни городов мира. Кстати, тот рейтинг составляли также британские эксперты, но на этот раз из аналитического подразделения журнала «Экономист»: Киев сумел опуститься на 131-е место из 140 возможных.
  • Вчера, 21:04
  • DTV
  • Просмотров: 18
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • Что суд определил...
  • Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сдел ...
  • «Мне говорили: сдай Шевчука. А я сказал, что не буду сд ...
  • Интервью Ольги Кругловой
  • Вспомним?
  • Румыния вернет себе Молдавию за 20 миллиардов евро
  • "Тигина" - вперед!
  • ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ЭТОГО ЛЕТА ☀ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ ...
  • Правительство призвало армию не подчиняться верховному ...

    • Moldova+

  • Миграция разных поколений. Как с годами изменились причины, по которым молдаване покидают страну
  • Как (не) привлечь в Молдову деньги соотечественников, работающих за рубежом
  • Молодым везде у нас дорога . От мечты к реальности.
  • Ворничень: плюсы и минусы миграции на примере одного молдавского села
  • Молдавские пенсионеры с европейскими пенсиями
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • Что суд определил...
  • Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сдел ...
  • «Мне говорили: сдай Шевчука. А я сказал, что не буду сд ...
  • Интервью Ольги Кругловой
  • Вспомним?
  • Румыния вернет себе Молдавию за 20 миллиардов евро
  • "Тигина" - вперед!
  • ГЛАВНЫЕ ХИТЫ ЭТОГО ЛЕТА ☀ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЕСНИ ...
  • Правительство призвало армию не подчиняться верховному ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх