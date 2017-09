play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Есть рекорд! Категория: Новости дня



По данным рейтинга британской газеты The Independent, составившей свой рейтинг, в который вошли 136 стран, на основе доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), посвященного туристической привлекательности и конкурентоспособности, Украина стала единственным из всех европейских государств, вошедшим в ТОП-10 самых опасных стран для туристов. Соседняя страна заняла почетное десятое место от хвоста, 127-е место из 136 возможных.



Недавно столица Украины, «мать городов русских» Киев попал в десятку самых худших для жизни городов мира. Кстати, тот рейтинг составляли также британские эксперты, но на этот раз из аналитического подразделения журнала «Экономист»: Киев сумел опуститься на 131-е место из 140 возможных. Вчера, 21:04

