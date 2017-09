play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Приднестровье разворачивается к Украине Категория: Новости дня

Россия может потерять плацдарм на границе с Евросоюзом

Президент Приднестровья Вадим Красносельский дал указание МИДу непризнанной республики наряду с Россией не забывать об Украине, которая такой же, как и РФ, гарант приднестровского урегулирования. Германский политолог Александр Рар считает, что это тактический ход Тирасполя, который хочет показать России и Молдавии, что у Приднестровья есть альтернатива в лице Украины. Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя при этом не исключает, что «однажды Москва может обнаружить, что Приднестровье уже вне поля влияния России».



Евросоюз очень хорошо работает в Приднестровье, используя там «мягкую силу в виде беспошлинной торговли с ЕС, различных грантов и иной помощи», сказал «НГ» депутат парламента Республики Молдова (РМ) Богдан Цырдя. Он заметил, что Приднестровье находится в блокаде, организованной Украиной, – транзит по украинской территории для российских грузов в регион закрыт, как и экспорт приднестровской продукции в РФ. В украинском небе запрещено летать российским самолетам, и они не могут доставить грузы в Тирасполь. Даже для ротации миротворцев РФ, а также военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) возможности нет – в аэропорту Кишинева их тормозят и отправляют обратно. Неважно, что это делается вопреки желанию президента РМ Игоря Додона и по указанию правительств, – факт остается фактом. Приднестровье оказалось в условиях, когда помощь от России оно может получить только в виде банковских перечислений, не говоря о защите в случае возможного конфликта. Кроме ОГРВ, в которой даже ротация не проводится, никто за приднестровцев не постоит.



А рядом – Украина, которая, если с ней жить хорошо, не пустит в регион румынских (не молдавских) военных, которых в Приднестровье и боятся, полагает Цырдя. Он уверен, что такая ситуация не устраивает не только приднестровские власти, но и местный бизнес, который напрямую связан с Одесским портом. «Так что Тирасполь будет разворачиваться туда, где находятся интересы бизнес-элиты. А они связаны как с Украиной, так и с Евросоюзом, на долю которого приходится 38% приднестровского экспорта (доля РФ – 16%)», – говорил молдавский парламентарий. Евросоюз, утверждает Цырдя, заинтересован в том, чтобы на его границах не было конфликта, и он не хочет там присутствия ни войск РФ, ни НАТО, ни США. А у США интерес в том, чтобы в Приднестровье не было плацдарма России. Учитывая все это, можно предположить, что Приднестровье будет улучшать отношения с Киевом, и не только потому, что Украина является гарантом на переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. «Приднестровью надо выживать», – объясняет молдавский депутат. А для этого приходится менять геополитический вектор. «Однажды Москва может вдруг заметить, что традиционно пророссийское Приднестровье уже не в зоне влияния России», – предположил Богдан Цырдя.



Директор Германо-российского форума Александр Рар считает, что контакты с Киевом – тактический ход, который призван показать Кишиневу и Москве, что у Приднестровья есть альтернатива, и это Украина. Правда, до ухода непризнанной республики в Украину вряд ли дойдет: для этого надо, чтобы Тирасполь ощутил, что Киев меняет связи не в пользу НАТО и Румынии. Но этого не произойдет. Тактика же Евросоюза, по мнению Рара, приблизить всю молдавскую территорию (вместе с Приднестровьем): «В этом плане у ЕС и РФ – геополитическое соперничество». «Украина, по словам эксперта, будет на этом играть. Вряд ли Киев привлекает бизнес в Приднестровье, помогать Тирасполю развивать связи с Россией Украина, понятно, не станет. Скорее всего ее интерес в том, чтобы Приднестровье объединилось с Молдавией», – сказал Рар.



На днях президент Приднестровья Вадим Красносельский дал указание главе МИД непризнанной республики Виталию Игнатьеву: «Надо опираться на помощь России, не забывая про Украину, которая также является гарантом переговорного процесса», сообщило агентство Regnum.



Глава Приднестровья подчеркнул, что Россия – стратегический союзник, и она «слышит» приднестровскую сторону, однако необходимо выстраивать отношения и с Киевом. «Украинская сторона должна понимать, что мы конструктивны, идем на определенные условия, но есть грань, за которую мы перейти не можем, как бы этого ни хотела молдавская сторона. Должен быть компромисс, но компромисс общий, а не только со стороны Приднестровья. На сегодняшний день это один из первоочередных вопросов», – подчеркнул приднестровский лидер.



Накануне в Тирасполе президент Приднестровья принял прибывшего с официальным визитом спецпредставителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктора Крыжановского. Дипломат ранее уже бывал в регионе, когда с 2008 по 2010 год занимал эту должность. Учитывая это, президент Украины вновь назначил Крыжановского на этот пост.



«Я не был в Приднестровье семь лет. Хочу узнать, какие сейчас тенденции в переговорном процессе, какие есть позитивные и негативные моменты, где мы можем сегодня искать точки соприкосновения», – заявил украинский представитель. В ответ Вадим Красносельский подчеркнул, что Приднестровье заинтересовано в стабильном и миролюбивом соседстве: «Проблема многих политиков и журналистов в том, что они пытаются делить приднестровцев строго на тех, кто за, и тех, кто против. Но есть третья категория – это те, кто хочет сохранить добрососедские отношения и с Россией, и с Украиной». «Мы рады возобновлению диалога со столь опытным украинским политиком и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заключил Вадим Красносельский.



Как сообщало издание EADaily, перед визитом в Тирасполь Виктора Крыжановского встретил в Кишиневе вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции страны Георгий Бэлан. В дискуссиях по приднестровской проблематике украинский дипломат подтвердил позицию Киева, направленную на «безоговорочное поддержание суверенитета и территориальной целостности Молдавии».



Переговоры в Тирасполе проходили на фоне следующих событий: на минувшей неделе в пресс-службе Национальной гвардии Украины сообщили об усилении войск на границе с Приднестровьем. Ранее, с 20 мая Киев ужесточил блокаду Приднестровья, запретив провоз в регион продовольственных грузов. Киев и Кишинев начали устанавливать совместные КПП на протяжении всего приднестровского участка молдавско-украинской границы. Фактически регион плотно закрывают со стороны Украины. О том, что это блокада, организованная Молдавией и Украиной, президент Приднестровья говорил не раз. По подсчетам приднестровских властей, блокада нанесет прямой ущерб экономике непризнанной республики в размере 40 млн долл., а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения. Видимо, подумав над тем, как жить в таких условиях дальше, приднестровские власти решили пойти на те компромиссы, о которых Красносельский говорил главе МИД Приднестровья. Он еще уточнил: надо только не перейти грань. 