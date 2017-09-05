|
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
0
ОО "Глин: "Что думают приднестровцы о медицине
Общественная организация "Глин" (Тирасполь) провела опрос населения "МЕДИЦИНСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ"
Недавно быыли опубликованы его первые результаты:
Всего было опрошено: 165 чел.
"Населённый пункт ПМР, в котором проживает респондент: Тирасполь – 72%, Бендеры – 17%, другие – 11%
Дата заполнения респондентом: с 5.09.2017 по 13.09.2017
1. Пол: Ж – 80%, М – 20%, возраст: 31-55 лет – 60%, 18-30 лет – 36%, 56-75 лет – 4%, телосложение: нормальное – 69%, избыточное – 17,5%, худощавое – 13,5%
2. Семейное положение: в браке – 72%, холост – 28%
3. Социальное положение/профессия рабочий/служащий – 76,6%, пенсионеры – 5%, инвалиды – 6%, студенты – 6%, безработный – 1%
4. Образование: высшее – 58%, среднее/спец – 28%, среднее – 14%
5. Как часто Вы болеете 1-2 раза в год – 57%, 3-4 раза в год – 29,5%, 5-6 раз в год – 6,7%, постоянно – 3,4%, редко – 2,7%
6. При болезни Вы обращаетесь к врачу: 51,7% или лечитесь сами 54,4% используя свои знания 54,4% либо советы знакомых 8,7% или информацию, взятую из сети Интернет 25,5%
7. Довольны ли Вы результатом лечения : да – 47,7%, не всегда – 47%, нет – 5,3%
8. Соблюдаете ли Вы все рекомендации врача 77 %, нет – 23%. Если нет, то почему: по забывчивости 20,8% , из-за нехватки средств 46,2%, не доверяю назначению врача 39,6%
9. Интересуют ли Вас медицинские телепередачи или иные источники информации по медицинской тематике да – 64%, нет – 36%
10. Занимаетесь ли Вы профилактикой заболеваний: нет – 80%
11. Занимаетесь ли Вы профессиональным 1% или любительским 19,5% спортом или предпочитаете лёгкую физическую зарядку 37%, регулярно ли Вы это делаете: да - 20%
12. Наличие вредных привычек нет – 54%: курение 26%, алкоголь 11%, наркотики 0%, кальян 3%, переедание 20%.
13. Предпочтение в еде: солёное 36%, копчёное 27%, жареное 44%, жирное 11,5%, кислое 22%, сладкое64,7%. Зависимы ли Вы от своих предпочтений в еде (ем каждый день, ем несколько раз в неделю, ем раз в неделю, ем несколько раз в месяц и т.д.) не зависят – 44%, каждый день – 22%, несколько раз в неделю – 22%
14. Как часто Вы проходите медицинские обследования по необходимости – 55%, 1 раз в год – 27,5%, не проходят – 8%
Когда в последний раз: в 2017 году – 69%, больше года назад – 31%
15. Знаете ли Вы свой уровень сахара в крови 29,5%, гемоглобина39,7% холестерина 15,1%, СОЭ - 25,3%, артериального давления 48,6%. Если данные показания Вам неизвестны, то почему именно: незнание о таких исследованиях 9,3%, нежелание знать 3,7%, боязнь узнать неблагоприятный диагноз 5,6%, нехватка средств 17,6%, отказ врача в выдаче направлений на обследования - 2,8%, не было повода для беспокойства о своём здоровье - 69%
16. Знаете ли Вы что такое КТ (раскройте аббревиатуру) МРТ, УЗИ: да – 68%, частично – 29%, нет – 3%
17. Знаете ли Вы, как оказывать первую медицинскую помощь да – 36%, нет 11%, частично – 53%, приходилось ли Вам оказывать первую медицинскую помощь : нет -68%, да – 32%
18. Известны ли Вам права пациентов в ПМР: нет -56%, частично – 36%, да – 10%, хотели бы Вы узнать их или иметь о них информацию в большем объёме, чем сейчас: да – 93%
19. Вы оплачиваете медицинские услуги в кассе медучреждения 57% или в кабинете врача 43%
20. Вас больше устроила бы бесплатная медицина 54% или реформированная система здравоохранения, основанная на практике обязательного медицинского страхования граждан ПМР 46%
21. Известно ли Вам о существовании в Приднестровье общественной организации защиты прав пациентов "ГЛИН" : нет – 86%, да – 14%
22. Считаете ли Вы необходимым создание ОО "ГЛИН": да – 38%, затрудняются ответить – 56%, нет -6 %
23. Хотели бы Вы стать членом ОО "ГЛИН", внося свой вклад в развитие Системы Здравоохранения ПМР и проявляя гражданскую инициативу в отстаивании прав и свобод граждан ПМР: да –23%, затрудняются ответить – 57%, нет - 20%
13.09.2017 год
Источник
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Moldova+