Пять наивных вопросов о страшном ДТП со смертельным исходом в Парканах, которое является моментом истины для лидера Приднестровья Красносельского





1. Что случилось?

30 сентября на улице Тираспольское шоссе в районе арки села Парканы около 13.30 водитель автомобиля «Лексус», двигаясь из Тирасполя в Бендеры, сбил школьницу, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу. 15-летняя девочка, воспитанница интерната, скончалась на месте.



2. Куда пропал водитель «Лексуса»?

Данное происшествие могла бы стать лишь трагической новостью в сводке МВД Приднестровья, но вскоре дело приобрело скандальный оттенок. Так, например, водитель (это, по словам очевидцев, была девушка) с места происшествия …исчез. Причем, на глазах у молчаливых сотрудников милиции.

А все дело в том, что буквально в считанные минуты после трагедии к арке села Парканы подъехало несколько автомобилей без номерных знаков, в которых находились хмурые ребята. Они усадили девушку к себе и, не забыв снять номера с «Лексуса», улетевшего в кювет.



3. Что это было?

Естественно, подобные нюансы породили массу вопросов. Все стало более-менее понятным через некоторое время, когда выяснилось, что девушка, сидевшая в момент ДТП за рулем «Лексуса», вроде бы является ближайшей родственницей одного из руководителей фирмы «Шериф», которая контролирует в Приднестровье практически все. По другой версии, это была жена племянника начальника отдела по борьбе с контрабандой таможенного комитета Приднестровья (тот же "Шериф", ТОлько сбоку). Сразу же многое стало на свои места и с неожиданным приездов автомобилей без номеров, и с «изъятием» подозреваемой в совершении смертельного наезда на школьницу, и ее исчезновением в неизвестном направлении – без всяких экспертиз (хотя бы теста на алкоголь) и дознавательных действий.



4. На чьей стороне МВД?

С одной стороны, дело о гибели воспитанницы интерната в Парканах получило огласку как раз благодаря приднестровской милиции, которая в считанные минуты прибыла на место происшествия и разместила на сайте МВД просьбу к очевидцам сообщить подробности инцидента. Однако, с другой стороны, эти же самые милиционеры спокойно смотрели, как подозреваемую увозят в неизвестном направлении мужчины на автомобилях без номеров… Пока жители региона в социальных сетях склоняются к мысли, что «рука руку моет». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что сам Вадим Красносельский не так давно возглавлял МВД Приднестровья.

И, кстати, уже 2 октября, в 12.00, на центральной площади Тирасполя собирается митинг в знак протеста против сокрытия этого преступления. При этом инициаторов даже не пугаеть то, что акция никем не санкционирована.



5. Что будет дальше?

Если информация о личности, подозреваемой в совершении этого преступления, подтвердится, то для тираспольского лидера Вадима Красносельского наступит настоящий момент истины. Напомним, что он шел на выборы в том числе и с лозунгом «Закон един для всех», и ему будет совсем непросто. Придется сохранить лицо, если в деле замешаны те, кто продвигал его на президентский пост.



Впрочем, в регионе уже давно ходят разговоры о том, что отношения Красносельского и руководства «Шерифа» в настоящий момент очень натянутые: дескать, бизнесмены толкают президента на непопулярные экономические меры, которые больно бьют по населению региона. В прессе даже появилась версия о скорой добровольной отставке главы региона. Не исключено, что этот трагический случай станет поворотным в противостоянии главы Приднестровья и «Шерифа», из которого он (в случае наказания виновных и тех, кто их покрывает) выйдет победителем. При других любых вариантах развития ситуации репутация Красносельского будет ОЧЕНЬ сильно подмочена. Вчера, 07:15

