Есть много продуктов, которые используются большинством людей, и никто не считается с тем, что они токсичны. Вероятно, их использовали ваши родители, а теперь используете и вы. Но многие из этих продуктов опасны для здоровья – сейчас было доказано, что они токсичны. Вот 8 токсичных продуктов, которые нельзя приносить в дом, и их альтернативы.



1. Антипригарные сковородки и противни

Они легко очищаются от жира, но при нагревании до высоких температур политетрафторэтилен, который делает тефлон не липким, выделяет токсичные вещества, способные вызвать репродуктивные проблемы, рак и другие проблемы со здоровьем. Лучше выбрать нержавеющую сталь, а если вам непременно хочется использовать посуду с антипригарным покрытием, готовьте при более низких температурах.



2. Пластиковые контейнеры

Все мы знаем, насколько опасны пластиковые контейнеры для окружающей среды, особенно если просто выбросить их в мусор после использования. Но они также содержат химикаты, которые попадают в воду, которую вы пьете из них. Это особенно касается бисфенола А (BPA), который вызывает гормональный дисбаланс в организме. Вот почему рекомендуется использовать стеклянные стаканы и бутылки.



3. Пестициды

Когда в вашем доме появляются тараканы или муравьи, то первое побуждение: купить первый мощный инсектицид, который вы видите в магазине. Но лучше попробовать природные решения для уничтожения насекомых, такие как натуральные травы (мяту или полевую полынь), или протереть уксусом или лимонным соком зоны, где они прячутся.



4. Мыло, «уничтожающее бактерии» и другие антибактериальные продукты

Такие продукты полны химических веществ, но они стали чрезвычайно популярными из-за страха людей заразиться микробами. Но вещества, которые разрушают бактерии, также оказывают отрицательное воздействие на иммунную систему, влияя на хорошие бактерии, а не только на вредные. Вы можете найти варианты мыла, которые более дружелюбны к телу.



5. Чистящие средства, содержащие хлор и аммиак

Они могут выделять токсичные пары, приводящие к заболеваниям органов дыхания. Вы должны знать, что чем они эффективнее, тем токсичнее. В то же время многие домашние средства на основе уксуса и бикарбоната натрия чистят так же хорошо. Кроме того, следует знать, что не для каждой задачи по уборке нужен специальный продукт.



6. Освежители воздуха

Содержит некоторые химические вещества, такие как фталаты, известные гормональными проблемами, которые вызывают: репродуктивные проблемы или врожденные пороки развития. Не говоря уже о том, что они содержит такие неопределенные ингредиенты, как «консерванты» или «парфюм». А слово «естественное» ничего не значит, когда речь идет об их «запахах». Лучше иметь в квартире растения, например, жасмин.



7. Репеллент против моли

С таким количеством натуральных средств, как лаванда, мята, розмарин или гвоздика, нет необходимости прибегать к химическим препаратам. Этот аромат не только будет напоминать вам о том, как пахнет одежда вашей бабушки, но они не содержат токсичных веществ, которые вызывают головокружение, головные боли или тошноту.



8. Бальзам для белья

Многие из этих продуктов содержат потенциально токсичные химические вещества. И некоторые из них могут вызывать раздражение и зуд кожи, проблемы с дыханием, головокружение, головные боли и даже рвоту. Положите в стиральную машину во время стирки белья старый шерстяной свитер (или кусочки шерсти), чтобы вещи не сбивались в ком.



