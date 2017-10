play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Cовременный вызов - миграция в Приднестровье Категория: Наши репортажи, Молдова+

Cовременный вызов - миграция в Приднестровье

В современном обществе существует целый ряд проблем, требующих срочных и адекватных решений. Одна из актуальных проблем Приднестровского региона - отрицательная миграция населения с целью поиска достойного заработка и более привлекательных условий труда, реализация своих способностей и удовлетворение потребностей семьи.







Миграция в цифрах



По данным службы статистики Приднестровья в 2016 г. миграционная картина Приднестровья выглядела следующим образом:

• численность населения региона составила 475,7тыс. человек, в том числе городское население – 332,9 тыс. человек (70%), а сельское – 142,8 тыс. человек (30%);

• миграционная убыль населения сложилась на уровне 1 830 человек (+318).

• за год в регион прибыло на постоянное место жительства 2 245 человек (+88), убыло в свою очередь 3 952 (–184).

В свете недавних событий – выборов в Приднестровье – «миграционная тема» становится крайне серьезным вопросом, поскольку немалая часть населения страны, обладающая правом голоса на выборах, долгое время находится за ее пределами. Так, всем официальным жителям Приднестровья, находящимся в агитационный период за пределами страны, были разосланы приглашения для принятия участия в голосовании. Подобного рода действия показывают, насколько дорог голос каждого гражданина.



Если судить по данным экономического ведомства Приднестровья, можно говорить о достаточно высоком уровне миграции для региона. Этот факт подтверждает и перепись населения, проведенная в 2015 году: так, по итогам данной переписи численность населения, проживающего на территории Приднестровья, составила 475 665 человек, в то время, как по данным переписи десятилетней давности эта цифра составляла 555 347 человек. Таким образом, регион потерял порядка 85тыс. человек, которые в большинстве своем составляли экономически активное население.

Следует отметить что данная тенденция не связана с непредвиденными или форс-мажорными обстоятельствами, будь-то военные действия или природные катаклизмы.

Отрицательная миграция сохраняется на протяжении последних лет и тесно связана с ухудшающимся экономическим положением населения, проживающего в Приднестровье.









Миграция и предотвращение торговли людьми



Общественная организация "Взаимодействие" начала свою деятельность в Приднестровье в 2002 году и представляет собой некоммерческий холдинг, объединяющий разные программы, людей и ресурсы.

Одно из направлений работы неправительственной организации - предупреждение нелегальной миграции и торговли людьми. Для этого в 2006 году была открыта Горячая линия 0 800 88888 на которую поступает много звонков, связанных с миграционными вопросами. Горячая линия работает уже 11 лет. За эти годы работы поступило более 13 тысяч звонков. Многим пострадавшим от торговли людьми оказана помощь в возвращении домой, в оформлении и восстановлении документов, в получении медицинской помощи, первичной реинтеграции, социализации. В рамках программы реабилитации пострадавшие прошли обучающие курсы, приобрели новую специальность. В дальнейшем были трудоустроены.







Большая часть поступающих звонков связанна с вопросами оформления документов, необходимых для пересечения границ, порядка оформления разрешения на выезд для детей, выезд на постоянное место жительства, а также вопросами, связанными с получением гражданства РФ, Молдовы, Украины и Приднестровья и деятельностью миграционных служб, посольств и консульских отделов. Во всех обращениях характерной чертой у заявителей является отсутствие правовых знаний о своих гражданских правах, а также способах их реализации и защиты. В связи с этим юридические консультации достаточно востребованы.







В период январь — июнь 2017 года на Горячую Линию поступило 13 звонков со сведениями о торговле людьми. Большая часть звонков из этой категории обычно поступает от абонентов в возрасте 20–40 лет. Абоненты, обратившиеся за консультациями данных категорий, предоставляли информацию, связанную, по их мнению, с фактами торговли людьми.



























Торговля людьми - это современная форма рабства, которая сопровождается жестокими нарушениями прав человека.

Признаками торговли людьми являются действия, совершение которых приводит к получению выгоды(материальной или иного характера)для другого лица:

* применение физического и психического насилия или угрозы;

* изъятие у человека, ставшего жертвой торговли людьми, документов, удостоверяющих личность;

* вовлечение в долговую кабалу;

* принуждение к труду;

*ограничение свободы передвижения;

*обман или злоупотребление доверием.



к сведению : "Закон о противодействии торговле людьми" был принят Верховным Советом 23 июня 2010года (N 162-3-IV)

Статья 123-1 в Уголовном Кодексе ПМР о противодействии торговли людьми предусматривает ответственность, и наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



По запросам абонентов сотрудники организации направляют письменные обращения с просьбой об оказании содействия в защите прав пострадавших от торговли людьми и решения других вопросов в государственные структуры, такие как: МВД, администрация Президента, Аппарат Уполномоченного по правам человека, Министерство социальной защиты и труда, Миграционные службы стран назначения, МОМ, посольства и консульские отделы, а также в различные общественные организации, с целью оказания комплексной правовой помощи.







За годы работы линии было открыто 297 SOS – дел. Это самые разные трудные жизненные ситуации, в которых оказался человек: трудовая эксплуатация, сексуальное рабство, тюремное заключение, удержание документов в целью эксплуатации, угрозы и шантаж. Это вопросы восстановления утерянных документов в другой стране. Это, как правило, социально-уязвимые категории – дети-сироты, инвалиды, национальности рома. Это просьба вызволить из тяжелых условий труда, из секс - рабства, просьба помочь освободить мигранта из тюрьмы в далекой стране.



"Для возвращения мигранта мы задействуем силы общественных организаций, работающих в нашей республике и за рубежом, государственные органы: консульства, посольства, управления по делам миграции, полицию.

Один из недавних случаев – женщина, которая обратилась с просьбой помочь в возвращении сына домой. Он много лет работал в России на стройках, потом у него случился инсульт, речь после инсульта пропала. Мужчина попал в больницу в России без каких-либо документов, в больнице его приняли как бомжа, записали под вымышленным именем и фамилией. Мама пострадавшего знала лишь город, в котором он попал в больницу. Нам предстояло узнать, в какой именно больнице он находится, в каком состоянии, транспортабелен ли он. Можно ли его перевести домой? Сотрудники больницы не всегда шли на контакт, так как информация о больном является конфиденциальной, и может быть предоставлена только близким родственникам. Но в итоге в консолидации с Международной организацией по миграции, оформили пострадавшему белый паспорт. Из Министерства здравоохранения Российской Федерации ему выделили сопровождающего, так как после инсульта он плохо восстановился. В итоге сына вернули. Его мама была очень благодарна, так как в силу своего возраста и состояния здоровья сама не могла поехать в Россию и вернуть сына" - поделилась Оксана Алистратова.



В начале 2017 года Оксана Алистратова приняла участие и выступила с докладом в международной научно-исследовательской конференции "Политика и практика регулирования миграции в условиях современных вызовов" в г. Тирасполь.



