play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Картина маслом! или Новые посадки? Категория: Новости дня



Как стало известно, в Бендерах был задержан начальник местного ЖЭУКа Александр Голубнюк. По одной из гуляющих в народе версий, сотрудники правоохранительных органов предъявили к нему претензии по поводу не целевого использования бюджетных средств, выразившегося в покосе травы, если можно так сказать, не там где надо. Официальных сообщений по этому поводу нет. Хочется отметить, что Александр Голубнюк работает в этой должности всего лишь несколько месяцев. До этого он был депутатом Бендерского городского Совета народных депутатов.

При этом, напомним читателям, в этом правобережном городе на Днестре уже арестованы директор "Бендерыкоммуналдорсерви" Михаил Небуну и еще один бывший - директор ЖЭУКа Юрий Полторак. Следствие по уголовным делам, возбужденным против них, идет до сих пор.

Если добавить к этому списку уже закрытое, но громкое в свое время уголовное дело против Андрея Баданова, получившего серьезные травмы во время содержания под арестом, также являвшегося директором бендерского "Спеавтохозяйства", то возникает достаточно своеобразная картина.

Ряд наблюдателей приходит к выводу, что действия правоохранительных органов чрезмерно жестки и ничего кроме как к оттоку специалистов и удара по репутации власти не приведут.



Напомним, что продолжается суд над бывшим главой Бендер, председателем Таможенного комитета ПМР Юрием Гервазюком. До сих пор не переданы в суд уголовные дела против бывшего главного банкира Приднестровья и его заместителя Э.Косовского и Ю.Лянкэ.

Из того что известно - им также предъявляют превышение служебных полномочий.

Бывший президент ПМР Евгений Шевчук теперь главный фигурант по пяти уголовным делам. Он обвиняется в коррупции, контрабанде, подкупе, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении государственных денег в особо крупных размерах и незаконном удержании зарплат и пенсий.



Оппозиционные силы ПМР полагают, что нынешние власти Приднестровья имеют также политических заключенных и преследуют людей под надуманными основаниями.



И если во всех делах, описанных выше, есть экономическая составляющая, то в резонансном ДТП на пешеходном переходе в селе Парканы, ее нет.

Как вы помните, водитель дорогостоящей иномарки сбила насмерть на пешеходном переходе 15-летнего подростка. Это происшествие является моментом истины для приднестровских правоохранительных органов и судебной системы. По информации, имеющийся в социальных сетях, водителем иномарки была родственница высокопоставленного лица фирмы "Шериф". По мнению некоторых пользователей соцсетей, были предприняты попытки снять ответственность с виновника ДТП.

МВД ПМР отрицает это.

"Слухи, которые распространяются в соцсетях о том, что женщина покинула место ДТП, и о том, что неизвестные изъяли государственные номерные знаки на транспортное средство, не обоснованы. Водитель автомобиля “Lexus” с места происшествия не скрывалась. Она была подробно опрошена, её показания задокументированы", - заявил старший инспектор Управления ГАИ МВД ПМР Михаил Берназ."

Несмотря на это неравнодушными гражданами была проведена протестная акция. Министр МВД ПМР Р.Мова встречался с ее участниками и заверил, что это дело будет расследоваться в строгом соответствии с законом.





Бывший президент ПМР Евгений Шевчук сделал по этому случаю громкое заявление, в котором, в частности, говорится:

"К сожалению, в Приднестровье остаются нераскрытыми десятки заказных убийств. Я думаю, в их раскрытии не заинтересован именно сегодняшний "дирижер" Приднестровья. Попытки скрыть информацию, в том числе по резонансному убийству с участием лиц, приближенных к "дирижеру" подчеркивает суть выстроенной сегодня в Приднестровье губительной подчиненности основных институтов власти и руководителей правоохранительных органов (по "случайному" стечению обстоятельств, все — из окружения Гушана) приднестровскому коммерсанту с сомнительной репутацией. Это вызывает обоснованное недоверие как к руководству правоохранительных органов, так и к "формальным властям" ПМР и местным СМИ. Считаю, что система руководства правоохранительных органов, выстроенная в результате обмана граждан Приднестровья, умышленно сеет страх, явно запугивает граждан многочисленными фактами заказных уголовных дел, а также отравлена духом невежества, дискриминации, унижения, угроз лишения свободы и вымогательства денег. Отмечаются факты телесных повреждений, фабрикация уголовных дел и т.п."



Сегодня, 06:19

DTV

Просмотров: 21

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.