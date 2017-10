play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Размышления возле телевизионного экрана Категория: Наши репортажи, Интересное видео



Мои телевизионные будни, как всегда начинается с ужасов нашей действительности.

Если в начале второй половины дня телевидение демонстрирует умных и добрых ментов - "Каменская", "Тайны следствия", то ближе к вечеру нас подготавливают к другому мироощущению. Появляются:







- Сериал "Пес". Бывший выпивоха в завязке, с хорошей интуицией и умением драться кулаками вместе с придурошным российским полицейским, псом, лакающим кофе (хорошая находка сценариста, а то про водку как-то уже не прет) и подругой, которая никак не может определиться, кого она любит: либо нового мужа - также полицейского, либо старого мужа - выпивоху в завязке (чем-то похожая на Маргариту Павловну из "Покровских ворот");







- Сериал "Нюхач". Суперумный фантастический эксперт, работающий в паре с интеллигентным сыщиком, на фоне разборок и любовных интриг.







Затем приходит пора сериала "Невский". Тут вообще дурдом: умный питерский районный сыщик по воле обстоятельств переводится на Невский проспект. И тут такое вскрывается! Наверху, оказывается, думают лишь о погонах, повышениях и крышевании бизнеса. С преступностью борются как-то между прочим. Затем провинциальный полицейский-сыщик попадает к бандитам в руки. Кстати, его сдают коллеги - сотрудники правоохранительных органов. Легко! И спасает его друг, как вы понимаете, бандит, ибо полиция здесь бессильна - все повязаны и в дерьме. У сценаристов просто иного выхода не было, не вызывать же джинна из бутылки?!

Картина вырисовывается не самая благополучная и не наполняет гордостью сердце за российскую полицию.











Но еще страшнее обстоят дела в сериале "Ментовские войны". Тут царит беспредел в правоохранительных, то бишь, в милицейских (полицейских) органах. Свои подставляют и убивают своих. Воруют и беспредельничают, крышуют и калечат. А над ними стоят прокурорские и прочие, у которых также свои заморочки. И это все на фоне стрельбы, убийств и ранений. Короче, Чикаго времен Аль Капоне отдыхает!



Обычно в этих сериалах все строится вокруг одиночки-героя или кампании "правильных" сыщиков. Однако, как я заметил, если в голливудских фильмах главные герои всегда в хэппи энде, то чаще всего герои российских сериалов уходят из жизни по обстоятельствам от них независящих, с пламенным приветом в виде пули из макарова или калашникова.



Ладно, раньше этим беспределом занималось только НТВ. Так сейчас и другие каналы к этому подключились. То на 5 канале сверхтехнологии в сериале "След", то Первый канал "Нюхача" реанимировал. Другие не отстают. Зрелищ хотите? Есть они у нас!



Друзья! Лично у меня после просмотра всей этой каши возникло мнение, что милиция (полиция) - это не те, кто делает доброе и нужное дело защиты прав и свобод граждан, а те, кто пошли туда решать свои вопросы, так как у бандитов все места уже заняты - иной картины нам телевидение не дает.



Хотя знаю точно, что на самом деле картина не такая мрачная, но сегодня медийный мир и его герои и антигерои формируют общественное мнение. У отрицательных персонажей, даже в погонах, жизнь как-то налажена и удачливее: машины покруче, дома многоэтажные, денег до фига и более. Они привлекательнее и притягательнее для молодежи будут. Увы!



В советские годы были литературные ограничения. Нынче все просто: имеешь кассовый успех - морали не жалко! А дальше что? За нами идет другое поколение, которое по телевизионным картинкам выучило, что все покупается и продается, а милиционер, это не добрый "Дядя Степа" Михалкова или бескомпромиссный советский "Инспектор ГАИ", оштрафовавший крутого мэна. Создаваемый образ сотрудника милиции - это образ человека в погонах, который может с тобой сделать все что захочет - нынешнее телевизионное творчество этому способствует.



Кто-то скажет: ну и что, разве можно иначе? Можно! Смотрите, как поменяли имидж российской армии, и в этом есть немалая заслуга кино. У общества сегодня российский военный имеет высокую степень доверия и популярности.

Тогда возникает вопрос: с какой целью и кто заинтересован в таком бандитском образе милиции (полиции)?



Проблема не в том, что нам дают телевизионную жвачку. Проблема в том, что эта жвачка формирует.



Григорий Воловой

