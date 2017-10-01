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И казалось, что ему и сносу нет. Ан нет - нищета и голод подточили его.., и умер, и все забыли.
Вот был же мужик, да ещё какой!
Здоровенный, красивый дядько.
И казалось, что ему и сносу нет.
Ан нет - нищета и голод подточили его, и умер, и все забыли.
Несправедливо!
В годы фашистской оккупации Ейска 70-летний Поддубный отказался ехать в Германию и готовить немецких спортсменов, сказав: «Я - русский борец. Им и останусь» и демонстративно продолжал носить орден Трудового Красного Знамени.
Чтобы прокормить семью, работал маркёром в бильярдном зале, который немцы позволили открыть ему при военном госпитале.
В послевоенные годы Иван Максимович нищенствовал, голодал.
Ради еды продал все награды.
В 1949-м умер от разрыва сердца.
Вот люди Великой России.
Станислав Садальский
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