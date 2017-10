play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 И казалось, что ему и сносу нет. Ан нет - нищета и голод подточили его.., и умер, и все забыли. Категория: Интересное видео





Вот был же мужик, да ещё какой!

Здоровенный, красивый дядько.



И казалось, что ему и сносу нет.

Ан нет - нищета и голод подточили его, и умер, и все забыли.

Несправедливо!

В годы фашистской оккупации Ейска 70-летний Поддубный отказался ехать в Германию и готовить немецких спортсменов, сказав: «Я - русский борец. Им и останусь» и демонстративно продолжал носить орден Трудового Красного Знамени.

Чтобы прокормить семью, работал маркёром в бильярдном зале, который немцы позволили открыть ему при военном госпитале.

В послевоенные годы Иван Максимович нищенствовал, голодал.

Ради еды продал все награды.

В 1949-м умер от разрыва сердца.







Вот люди Великой России.



