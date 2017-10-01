Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

И казалось, что ему и сносу нет. Ан нет - нищета и голод подточили его.., и умер, и все забыли.

И казалось, что ему и сносу нет. Ан нет - нищета и голод подточили его.., и умер, и все забыли.


Вот был же мужик, да ещё какой!
Здоровенный, красивый дядько.

И казалось, что ему и сносу нет.
Ан нет - нищета и голод подточили его, и умер, и все забыли.
Несправедливо!
В годы фашистской оккупации Ейска 70-летний Поддубный отказался ехать в Германию и готовить немецких спортсменов, сказав: «Я - русский борец. Им и останусь» и демонстративно продолжал носить орден Трудового Красного Знамени.
Чтобы прокормить семью, работал маркёром в бильярдном зале, который немцы позволили открыть ему при военном госпитале.
В послевоенные годы Иван Максимович нищенствовал, голодал.
Ради еды продал все награды.
В 1949-м умер от разрыва сердца.



Вот люди Великой России.

Станислав Садальский
  • Сегодня, 07:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сдел ...
  • Картина маслом! или Новые посадки?
  • КП Молдова: Паркангейт в Приднестровье: Станет ли убийс ...
  • Приднестровье разворачивается к Украине
  • Валерий Кулакли: Мы строим Храм!
  • Правительство призвало армию не подчиняться верховному ...
  • Доредос (Молдова) | Новая волна 2017
  • Олег Хоржан: "Смерть ребенка не останется безнаказанно ...
  • Куда катится мир? или Бутылочку не выбрасывайте!

    • Moldova+

  • Cовременный вызов - миграция в Приднестровье
  • Миграция разных поколений. Как с годами изменились причины, по которым молдаване покидают страну
  • Как (не) привлечь в Молдову деньги соотечественников, работающих за рубежом
  • Молодым везде у нас дорога . От мечты к реальности.
  • Ворничень: плюсы и минусы миграции на примере одного молдавского села
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • Дополнительные и повторные выборы в ПМР: уже можно сдел ...
  • Картина маслом! или Новые посадки?
  • КП Молдова: Паркангейт в Приднестровье: Станет ли убийс ...
  • Приднестровье разворачивается к Украине
  • Валерий Кулакли: Мы строим Храм!
  • Правительство призвало армию не подчиняться верховному ...
  • Доредос (Молдова) | Новая волна 2017
  • Олег Хоржан: "Смерть ребенка не останется безнаказанно ...
  • Куда катится мир? или Бутылочку не выбрасывайте!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх