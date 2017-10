play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Обидно, досадно, да ладно: "Тигина" не справилась с "Сирець" Категория: ---





Бендерская команда показала достаточно неплохой рисунок игры, была настроена на атаку, но.... опять чего-то не хватало. Спортивной злости, куража что ли.

К радости болельщиков "Сирець", которые достаточно активно себя вели на трибунах бендерского стадиона, счет остался за гостями. Наши болельщики и фанаты еще не созрели до активной поддержки своих футболистов.

Ну что ж, начавшийся второй круг станет новым испытанием для молодой бендерской команды.





Матч, который прошел на стадионе "Шелковик" должен был определить лидера чемпионата Молдовы по дивизиону "В" (Центр). Раньше бендерчане встречались с этой командой и сыграли в гостях вничью - 1:1. Наши игроки вышли на поле с настроением победить. Однако, обидная ошибка защиты и игрок "Сирець" выходит один на один. Шансов, как говорят в таких случаях, не было. В дальнейшем игра проходила при небольшом игровом преимуществе "Тигины", но как всегда не хватало завершающего удара. Гости оборонялись и построили игру на контратаках. Игра изобиловала большим количеством нарушений - судья "нарисовал" порядка пяти желтых карточек. На поле то и дело валялись футболисты.

