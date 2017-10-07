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Обидно, досадно, да ладно: "Тигина" не справилась с "Сирець"
Матч, который прошел на стадионе "Шелковик" должен был определить лидера чемпионата Молдовы по дивизиону "В" (Центр). Раньше бендерчане встречались с этой командой и сыграли в гостях вничью - 1:1. Наши игроки вышли на поле с настроением победить. Однако, обидная ошибка защиты и игрок "Сирець" выходит один на один. Шансов, как говорят в таких случаях, не было. В дальнейшем игра проходила при небольшом игровом преимуществе "Тигины", но как всегда не хватало завершающего удара. Гости оборонялись и построили игру на контратаках. Игра изобиловала большим количеством нарушений - судья "нарисовал" порядка пяти желтых карточек. На поле то и дело валялись футболисты.
Бендерская команда показала достаточно неплохой рисунок игры, была настроена на атаку, но.... опять чего-то не хватало. Спортивной злости, куража что ли.
К радости болельщиков "Сирець", которые достаточно активно себя вели на трибунах бендерского стадиона, счет остался за гостями. Наши болельщики и фанаты еще не созрели до активной поддержки своих футболистов.
Ну что ж, начавшийся второй круг станет новым испытанием для молодой бендерской команды.
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