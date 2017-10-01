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Суд да дело, дело да суд...

Суд да дело, дело да суд... Суд да дело, дело да суд...
Как стало известно из информированных источников, суд над бывшим главой Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Эдуардом Косовским и его заместителем Александром Лянка состоится 12 октября.
Как ранее сообщалось в СМИ, оба были арестованы решением суда 29 марта.
Речь идет об уголовном деле по ст. 282 УК Приднестровья «Превышение должностных полномочий».
Статья предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. Подробности дела не разглашаются
  • Вчера, 18:41
  • DTV
  • Просмотров: 63
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