play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Суд да дело, дело да суд... Категория: Новости дня

Как стало известно из информированных источников, суд над бывшим главой Приднестровского республиканского банка (ПРБ) Эдуардом Косовским и его заместителем Александром Лянка состоится 12 октября.

Как ранее сообщалось в СМИ, оба были арестованы решением суда 29 марта.

Речь идет об уголовном деле по ст. 282 УК Приднестровья «Превышение должностных полномочий».

Статья предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет. Подробности дела не разглашаются

Вчера, 18:41

DTV

Просмотров: 63

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.