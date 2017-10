play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Бизнес пойдет по дорожной карте. Правительство ПМР обнародовало меры, призванные стимулировать деловую активность Категория: Новости дня

На сайте Правительства Приднестровья опубликована «дорожная карта», направленная на улучшение внутренних условий ведения бизнеса в республике. Она разрабатывалась с участием самих предпринимателей более полугода. Документ объемный – в целом в него включено 141 мероприятие. Самые большие разделы касаются системы налогообложения, а также работы таможни. Серьезное внимание уделено и упрощению различных форм отчетности.

Мы остановимся на некоторых основных моментах. Прежде всего «дорожная карта» допускает возможность снижения налогов для торговых микропредприятий, а также для предприятий-экспортеров, увеличивающих поставки за рубеж. Для малых предприятий торговли и общественного питания с численностью работающих до 50 человек может быть установлена простая налогооблагаемая база по налогу на доходы организаций – от 1% до 3% от товарооборота.



Еще одно, и достаточно революционное предложение – рассмотреть возможность снижения ставки единого социального налога до 20%.



Эти и другие налоговые меры должны еще быть закреплены в Концепции бюджетной и налоговой политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Упрощение финансовой, налоговой, экологической и статистической отчетности – тоже большой раздел, включающий в себя 23 различных мероприятия. Среди них – возможность объединения в один платеж налога на доходы организаций и экологических платежей, а также серьезное упрощение экологической отчетности для микропредприятий. Им предлагается установить фиксированный экологический платеж, без необходимости проводить сложные вычисления при сдаче отчета.



До 1 января 2019 года планируется внедрить то, о чем в Приднестровье не раз говорилось еще во времена Евгения Шевчука, - электронную налоговую, финансовую и статистическую отчетность. Но появится она лишь в том случае, если на это найдется финансирование.



Электронный документооборот предполагается ввести и на таможне – это будет сделано раньше, до 1 января 2018 года. До 1 января также должна появиться государственная информационная система межведомственного обмена данными и электронная система регистрации юрлиц в министерстве юстиции. До 1 марта следующего года будет разработан портал госуслуг.



Что касается таможни, то здесь, кроме того, планируется кардинально упростить ввоз товаров и комплектующих, которые по стоимости попадают в категорию «до 10 тысяч долларов». А товары стоимостью до тысячи долларов, возможно, будут оформляться прямо на посту.



В «дорожной карте» есть и такие пункты, как упрощение порядка ввода в эксплуатацию новых производственных строений, создание бизнес-инкубатора, внедрение электронных тендеров при проведении госзакупок. Идет речь и об импортозамещении в некоторых отраслях экономики, но в каких именно, не сказано.



