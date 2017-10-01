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Бизнес пойдет по дорожной карте. Правительство ПМР обнародовало меры, призванные стимулировать деловую активность

Бизнес пойдет по дорожной карте. Правительство ПМР обнародовало меры, призванные стимулировать деловую активность
На сайте Правительства Приднестровья опубликована «дорожная карта», направленная на улучшение внутренних условий ведения бизнеса в республике. Она разрабатывалась с участием самих предпринимателей более полугода. Документ объемный – в целом в него включено 141 мероприятие. Самые большие разделы касаются системы налогообложения, а также работы таможни. Серьезное внимание уделено и упрощению различных форм отчетности.
Мы остановимся на некоторых основных моментах. Прежде всего «дорожная карта» допускает возможность снижения налогов для торговых микропредприятий, а также для предприятий-экспортеров, увеличивающих поставки за рубеж. Для малых предприятий торговли и общественного питания с численностью работающих до 50 человек может быть установлена простая налогооблагаемая база по налогу на доходы организаций – от 1% до 3% от товарооборота.

Еще одно, и достаточно революционное предложение – рассмотреть возможность снижения ставки единого социального налога до 20%.

Эти и другие налоговые меры должны еще быть закреплены в Концепции бюджетной и налоговой политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.
Упрощение финансовой, налоговой, экологической и статистической отчетности – тоже большой раздел, включающий в себя 23 различных мероприятия. Среди них – возможность объединения в один платеж налога на доходы организаций и экологических платежей, а также серьезное упрощение экологической отчетности для микропредприятий. Им предлагается установить фиксированный экологический платеж, без необходимости проводить сложные вычисления при сдаче отчета.

До 1 января 2019 года планируется внедрить то, о чем в Приднестровье не раз говорилось еще во времена Евгения Шевчука, - электронную налоговую, финансовую и статистическую отчетность. Но появится она лишь в том случае, если на это найдется финансирование.

Электронный документооборот предполагается ввести и на таможне – это будет сделано раньше, до 1 января 2018 года. До 1 января также должна появиться государственная информационная система межведомственного обмена данными и электронная система регистрации юрлиц в министерстве юстиции. До 1 марта следующего года будет разработан портал госуслуг.

Что касается таможни, то здесь, кроме того, планируется кардинально упростить ввоз товаров и комплектующих, которые по стоимости попадают в категорию «до 10 тысяч долларов». А товары стоимостью до тысячи долларов, возможно, будут оформляться прямо на посту.

В «дорожной карте» есть и такие пункты, как упрощение порядка ввода в эксплуатацию новых производственных строений, создание бизнес-инкубатора, внедрение электронных тендеров при проведении госзакупок. Идет речь и об импортозамещении в некоторых отраслях экономики, но в каких именно, не сказано.

Не осталась без внимания в документе также консалтинговая поддержка предпринимателей, в том числе самых начинающих. В республике будет создан государственный аналитический центр поддержки бизнеса, который поможет сориентироваться в законодательных вопросах. В министерствах и государственных администрациях станут размещать информационные материалы в помощь предпринимателям. А в образовательные программы вузов, колледжей и техникумов предполагается включить курс «Предпринимательское дело».
  • Сегодня, 10:18
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