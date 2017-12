play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Задержан Михаил Саакашвили. Хроника событий. Категория: ---

Лидер партии Рух Новых Сил Саакашвили арестован.

Об этом сообщили источники в окружении Саакашвили. Информацию позже подтвердили в СБУ, ГПУ и окружении Михаила.



02.48 - Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили объявил в следственном изоляторе временного содержания СБУ о начале голодовки.

"Он сказал, что заявляет о начале бессрочной голодовки. Он также сказал, что отказывает от какого-либо принудительного питания. В случае если к нему будет применена мера пресечения в виде ареста на 60 суток, он еще больше будет продолжать голодовку", - сообщил ночью возле следственного изолятора СБУ его адвокат Руслан Чорнолуцкий.



02.46 - Саакашвили считает это криминальное преследование исключительно политическим и считает, что не случайно его задержали накануне шествия.



Адвокат зачитал обращение Саакашвили к народу Украины.







02.42 - Адвокат Руслан Чернолуцкий вышел к собравшимся. И объяснил ситуацию. Говорит, что у Михо плохо со здоровьем - за три часа к нему четыре раза приходили медики, чтобы оказать. Помощь. Судя по всему речь идет о проблемах с давлением.



Только сейчас Саакашвили вручили подозрение в совершении преступления, которое адвокат назвал на 200% политическим.



02.28 - Следственные действия завершены. Четыре адвоката покидают ИВС.



02.15 - Привезли покрышки. Их облили бензином, чтобы лучше горели.







01.52 - При первоочередных следственных действиях с задержанным лидером партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили присутствуют его адвокаты, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"Неотложные первоочередные следственные действия с задержанным М.Саакашвили продолжаются. Присутствующие адвокаты задержанного" – написала она на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.



01.47 - Участники продолжают проводить политинформацию полиции.



01.44 - Баррикада с другой стороны.







01.38 - На месте стихийного протеста произошёл инцидент. По словам активиста Владимира Иванова, на машине подъехали четверо в бронежилетах.



"Начали переворачивать бочку на людей. Потом один из них ударил меня электрошокером. Не током, а металлическим фонарем. Я их раньше не видел, какие-то провокаторы", – рассказал пострадавший нашему корреспонденту.



Медики оказали мужчине первую помощь.



01.34 - Собравшиеся зажгли уже не бочки, а покрышки. Нацгвардейцы мигом бросились их тушить. Произошли легкие столкновения с теми, кто пытался не дать полиции потушить покрышки.









01.31 - Собравшиеся начали жечь костры в бочках.



01.27 - экс-глава Главного следственного управления СБУ Василий Вовк расставил точки над i по поводу юридических аспектов задержания.



01.22 - Активисты ждут выхода адвокатов, которых пустили к Михаилу Саакашвили. Около трех сотен человек сейчас у стен здания СИЗО/ИВС СБУ в Аскольдовом переулке. Жгут дрова в бочках.



01.14 - Активисты несут в Аскольдов переулок разнообразный инвентарь. Не иначе собираются что-то устроить.



1.11 - К СИЗО несут бочки. В них - дрова. Вероятно, собираются ночевать.







1.05 - У одного из выездов строят баррикады из мусорных баков.







0.36 - "Михаила Саакашвили не посмеет арестовать уже ни один суд страны. По той лишь причине, что в судах все считают дни до окончания правления сегодняшней верхушки. Совет вам на завтра - когда будете инициировать его домашний арест, запретите ему выходить на балкон и пользоваться интернетом, потому что с завтрашнего дня он будет проводить митинги на балконе, а вы будете рассказывать, почему вы не имеете доказательств и зачем вы охотились на него всеми вместе взятыми органами и теперь не можете его ни депортировать, ни экстрадировать, ни предьявить обвинение", пишет у себя в Facebook известный юрист Андрей Портнов.







0.32 - Из СБУ ушёл бесплатный адвокат, которого для Михо вызывали



0.28 - Отряд полиции пытался пройти через протестующих внутрь, но их вынудили выйти обратно под крики "мусора".



0.27 - "Завтра, максимум в понедельник, Саакашвили будет выпущен из СИЗО под домашний арест. Если, конечно, его сторонники не вынесут его из суда. Это ограничит его в передвижении по стране, но не ограничит его общение с журналистами. Теперь в полной безопасности для себя он сможет руководить протестами, давать многочисленные интервью и общаться с иностранными политиками. А ГПУ и СБУ будут всё время оправдываться, почему у них нет реальных доказательств против него. Чего этим задержанием хотела добиться власть не понятно, зато точно понятно, что скоро она поменяется с Михо местами", прогнозирует в своем Facebook Михаил Добкин.



0.22 - К Аскольдовому переулку прибыли еще четыре автобуса с правоохранителями.



0.12 - К Михаилу Саакашвили прибыл адвокат Павел Богомазов.



0.06 - Народа становится все больше в переулке. Уже не протолкнуться.



23.49 - Небольшая авария. Автобус Нацгвардии въехал в автозак. ДТП пока не оформляют.



23.29 - Полицейских около 100 человек, в "скафандрах". Им на подмогу пришло около 50 нацгвардейцев. К самому зданию СБУ никак не подойти. Начинают подтягиваться активисты.



23.26 - Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили задержан правоохранителями в соответствии с законом, в течении 72 часов ему определят меру пресечения на период следствия, сообщил бывший советник главы МВД, а ныне народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.



"Саакашвили действительно задержан сотрудниками Национальной Полиции в строгом соответствии с Законом", – написал он в своем аккаунте в Твиттер вечером в пятницу.



Советник главы МВД уточнил, что Саакашвили прятался в одной из киевских квартир и при его задержании никто не пострадал.



"Теперь суд в течение 72 часов определит меру пресечения для Саакашвили на период следствия", подчеркнул Геращенко.



23.21 - У здания СБУ силовиков больше, чем гражданских. Много журналистов, активистов и радикалов пока практически нет, но много "космонавтов", которые ждут возможных активных действий.



22.58 - Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил факт задержания Михаила Саакашвили в Киеве вечером 8 декабря.



"Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения. Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови", - написал Луценко в Facebook.



22.38 - Задержание произошло в больнице, куда Михаил Саакашвили пришел на лечение. Арест осуществляли сотрудники СБУ.



Задержание произошло в больнице, куда Михаил Саакашвили пришел на лечение. Арест осуществляли сотрудники СБУ.

Это подтвердил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в Facebook. Он написал, что Михаила Саакашвили везут в Управление СБУ Судя по всему речь идет о проблемах с давлением.Только сейчас Саакашвили вручили подозрение в совершении преступления, которое адвокат назвал на 200% политическим.02.28 - Следственные действия завершены. Четыре адвоката покидают ИВС.02.15 - Привезли покрышки. Их облили бензином, чтобы лучше горели.01.52 - При первоочередных следственных действиях с задержанным лидером партии "Рух новых сил" Михаилом Саакашвили присутствуют его адвокаты, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган."Неотложные первоочередные следственные действия с задержанным М.Саакашвили продолжаются. Присутствующие адвокаты задержанного" – написала она на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.01.47 - Участники продолжают проводить политинформацию полиции.01.44 - Баррикада с другой стороны.01.38 - На месте стихийного протеста произошёл инцидент. По словам активиста Владимира Иванова, на машине подъехали четверо в бронежилетах."Начали переворачивать бочку на людей. Потом один из них ударил меня электрошокером. Не током, а металлическим фонарем. Я их раньше не видел, какие-то провокаторы", – рассказал пострадавший нашему корреспонденту.Медики оказали мужчине первую помощь.01.34 - Собравшиеся зажгли уже не бочки, а покрышки. Нацгвардейцы мигом бросились их тушить. Произошли легкие столкновения с теми, кто пытался не дать полиции потушить покрышки.01.31 - Собравшиеся начали жечь костры в бочках.01.27 - экс-глава Главного следственного управления СБУ Василий Вовк расставил точки над i по поводу юридических аспектов задержания.01.22 - Активисты ждут выхода адвокатов, которых пустили к Михаилу Саакашвили. Около трех сотен человек сейчас у стен здания СИЗО/ИВС СБУ в Аскольдовом переулке. Жгут дрова в бочках.01.14 - Активисты несут в Аскольдов переулок разнообразный инвентарь. Не иначе собираются что-то устроить.1.11 - К СИЗО несут бочки. В них - дрова. Вероятно, собираются ночевать.1.05 - У одного из выездов строят баррикады из мусорных баков.0.36 - "Михаила Саакашвили не посмеет арестовать уже ни один суд страны. По той лишь причине, что в судах все считают дни до окончания правления сегодняшней верхушки. Совет вам на завтра - когда будете инициировать его домашний арест, запретите ему выходить на балкон и пользоваться интернетом, потому что с завтрашнего дня он будет проводить митинги на балконе, а вы будете рассказывать, почему вы не имеете доказательств и зачем вы охотились на него всеми вместе взятыми органами и теперь не можете его ни депортировать, ни экстрадировать, ни предьявить обвинение", пишет у себя в Facebook известный юрист Андрей Портнов.0.32 - Из СБУ ушёл бесплатный адвокат, которого для Михо вызывали0.28 - Отряд полиции пытался пройти через протестующих внутрь, но их вынудили выйти обратно под крики "мусора".0.27 - "Завтра, максимум в понедельник, Саакашвили будет выпущен из СИЗО под домашний арест. Если, конечно, его сторонники не вынесут его из суда. Это ограничит его в передвижении по стране, но не ограничит его общение с журналистами. Теперь в полной безопасности для себя он сможет руководить протестами, давать многочисленные интервью и общаться с иностранными политиками. А ГПУ и СБУ будут всё время оправдываться, почему у них нет реальных доказательств против него. Чего этим задержанием хотела добиться власть не понятно, зато точно понятно, что скоро она поменяется с Михо местами", прогнозирует в своем Facebook Михаил Добкин.0.22 - К Аскольдовому переулку прибыли еще четыре автобуса с правоохранителями.0.12 - К Михаилу Саакашвили прибыл адвокат Павел Богомазов.0.06 - Народа становится все больше в переулке. Уже не протолкнуться.23.49 - Небольшая авария. Автобус Нацгвардии въехал в автозак. ДТП пока не оформляют.23.29 - Полицейских около 100 человек, в "скафандрах". Им на подмогу пришло около 50 нацгвардейцев. К самому зданию СБУ никак не подойти. Начинают подтягиваться активисты.23.26 - Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили задержан правоохранителями в соответствии с законом, в течении 72 часов ему определят меру пресечения на период следствия, сообщил бывший советник главы МВД, а ныне народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко."Саакашвили действительно задержан сотрудниками Национальной Полиции в строгом соответствии с Законом", – написал он в своем аккаунте в Твиттер вечером в пятницу.Советник главы МВД уточнил, что Саакашвили прятался в одной из киевских квартир и при его задержании никто не пострадал."Теперь суд в течение 72 часов определит меру пресечения для Саакашвили на период следствия", подчеркнул Геращенко.23.21 - У здания СБУ силовиков больше, чем гражданских. Много журналистов, активистов и радикалов пока практически нет, но много "космонавтов", которые ждут возможных активных действий.22.58 - Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил факт задержания Михаила Саакашвили в Киеве вечером 8 декабря."Согласно постановлению о розыске работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на ул Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Планируются следственные действия и обращения в суд об избрании меры пресечения. Как и обещали, силовики сделали все, чтобы избежать крайних силовых действий и крови", - написал Луценко в Facebook.22.38 - Задержание произошло в больнице, куда Михаил Саакашвили пришел на лечение. Арест осуществляли сотрудники СБУ.Это подтвердил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в Facebook. Он написал, что Михаила Саакашвили везут в Управление СБУ 9-12-2017, 06:17

