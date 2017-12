play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Творческий вечер Григория Волового Категория: Наши репортажи

9 декабря, в Бендерах, в помещении городской библиотеки прошел авторский вечер писателя, журналиста и барда Григория Волового. Кроме презентации новой книги "Такая вот история..." прозвучали некоторые авторские песни.

Песни Г.Волового можно прослушать здесь 11-12-2017, 13:35

DTV

