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Творческий вечер Григория Волового
9 декабря, в Бендерах, в помещении городской библиотеки прошел авторский вечер писателя, журналиста и барда Григория Волового. Кроме презентации новой книги "Такая вот история..." прозвучали некоторые авторские песни.
Песни Г.Волового можно прослушать здесь
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