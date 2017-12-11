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Творческий вечер Григория Волового


9 декабря, в Бендерах, в помещении городской библиотеки прошел авторский вечер писателя, журналиста и барда Григория Волового. Кроме презентации новой книги "Такая вот история..." прозвучали некоторые авторские песни.
Песни Г.Волового можно прослушать здесь
  • 11-12-2017, 13:35
  • DTV
  • Просмотров: 139
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