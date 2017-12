play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В Молдавии могут наказывать за дружбу с Россией Категория: Новости дня

Конституционный суд признал европейский выбор страны единственно возможным

Конституционный суд (КС) Республики Молдова (РМ) вынес решение, согласно которому единственным направлением, по которому может двигаться РМ, является европейское. Это предлагается внести в Конституцию. Лидер Народно-социалистической партии РМ Виктор Степанюк считает, что главной целью изменений Конституции является точка в отношениях Кишинева с Москвой. По мнению политика, на будущих парламентских выборах пророссийские лозунги будут запрещены и не исключено, что наказуемы. Депутат парламента РМ, социалист Владимир Цуркан заявил «НГ», что его партия тем не менее не собирается исключать из программы развитие связей с РФ.



Правящая Демократическая партия Молдавии (ДПМ) выступила с инициативой внести изменения в Конституцию, обозначив в ней европейский вектор развития как стратегическую цель развития республики. Конституционный суд (КС) дал положительное заключение по обращению группы депутатов от ДПМ и Европейской народной партии Молдовы (ЕНПМ), которое предусматривает изменение и дополнение Конституции.



В поправках к Конституции ориентация Республики Молдова на европейское пространство будет указана в качестве определяющего элемента конституционной идентичности, передает интернет-издание realitatea.md. Согласно заключению КС, в статье 1 Конституции будет указано, что РМ является правовым, демократическим государством, ориентированным на европейское ценностное пространство.



Судьи Конституционного суда сделали вывод, что ориентация на европейское ценностное пространство является определяющим элементом конституционной идентичности РМ. Законопроект по изменению и дополнению Конституции не нарушает пределы, установленные статьей 142 Основного закона страны, законодательная инициатива может быть принята минимум через 6 месяцев с момента подачи соответствующего законопроекта.



Лидер Народно-социалистической партии РМ Виктор Степанюк считает, что принятое КС решение «это идеология». «Конституционный суд фактически пошел против Конституции, в которой есть статья, утверждающая, что ни одна идеология не может стать государственной. А КС именно это пытается сделать, позволяя парламенту закрепить в Конституции единственный – европейский вектор развития страны, ограничивая тем самым права граждан на иное мнение и иной выбор. На предстоящих в будущем году парламентских выборах партии, в программе которых указывается иная ориентация, например на Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Россию, должны будут вычеркнуть соответствующие пункты и отказаться от соответствующих лозунгов», – поясняет «НГ» Степанюк. Он считает, что «Конституционный суд идет на поводу у нынешних властей». При этом он напоминает, что пять из шести судей Конституционного суда – граждане Румынии, и делает вывод: «КС политизирован». «Таких случаев, когда правящая партия реализует свои идеи с помощью Конституционного суда, нет ни в одной стране ЕС», – отмечает Виктор Степанюк. Он предполагает, что нынешние действия КС и правящей партии – повлиять на итоги будущих выборов. Соцопросы показывают, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то победили бы социалисты, предлагающие, сохраняя курс на ЕС, развивать отношения с ЕАЭС и РФ. Именно это поддерживает большинство населения страны. Виктор Степанюк утверждает, что «в Молдове существует угроза диктатуры и ликвидации многопартийной системы».



Между тем депутат парламента Владимир Цуркан не считает ситуацию столь трагичной. Он отмечает, что если законопроект с поправками в Конституцию будет подготовлен, то голосовать парламент сможет только через полгода после его регистрации. Что касается будущих выборов, то Владимир Цуркан заметил, что если партия социалистов будет поставлена в такие условия, что не сможет использовать прежние лозунги, «мы найдем новые формы и методы, чтобы сохранить содержание». Цель партии власти сегодня, отмечает Цуркан, показать всем, что она единственная правящая. А также отодвинуть правые партии, пользующиеся популярностью у электората: «Действие и солидарность» PAS) Майи Санду и «Достоинство и правда» (бывшая гражданская платформа DA) Андрея Нэстасе. Эти партии выводили на акции протеста в 2015–2016 годах тысячи людей, которые, в частности, требовали вернуть стране украденный из трех молдавских банков миллиард долларов (не возвращен до сих пор).



Заместитель председателя «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко так прокомментировал «НГ» ситуацию: «Согласие Конституционного суда с инициативой Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка – это еще одно подтверждение захваченного характера молдавского государства (захваченным олигархами государством Молдову назвал генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд. – «НГ»), того, что в нем не работает право и попирается сам Основной закон. Действующая Конституция (статья 5) гласит, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии». Несмотря на это, власть устанавливает некую абстрактную «евроинтеграцию» в качестве официальной идеологии, притом что в самом Европейском союзе никто не собирается принимать Молдову в свой состав. С таким же успехом власти могут записать в Конституцию в качестве «национальной идеи» строительство коммунизма или отправку молдавского спутника на Марс».



