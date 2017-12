play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Не любить - невозможно! Категория: Наши репортажи



За что любить Россию? Этот вопрос стал очень часто звучать на просторах социальных сетей. Одни считают, что будет Россия обязана кормить и поить своим газом и нефтью, вот тогда и станет она для них "матушкой". Другие безгранично верят в нее, до фанатизма. И кто же прав?



История имеет много примеров, когда люди просили помощи у великого Российского государства и находили в нем защиту и спокойствие. Навскидку далекое прошлое и день сегодняшний:



- 6 веков Болгары находились под властью Оттоманской порты. Вдумайтесь - 6 веков! И только Россия смогла своими солдатами противостоять туркам и дать свободу этому народу. По подписанному после военных действий договору Болгария стала независимым государством. Добавьте к этому появление после этого независимых Румынии, Черногории и Сербии, которых Россия признала первой. То есть, русские солдаты проливали кровь и гибли за будущую независимость румын, сербов, болгар и черногорцев!



- Украина, долго находившаяся под властью Речи Посполитой, в которой насаждалась иная культура и обычаи, где украинцы считались вторым сортом, попросилась в лице Запорожского войска, а затем и других под крыло Русского царства. И если бы не война России с Речью Посполитой, то вряд ли бы были освобождены от польского владычества народы, проживающие на территориях современной левобережной Украины и Белоруссии.



Про более близкие исторические события: вторую мировую войну, в которой советский солдат принес свободу европейским народам и освободил мир от коричневой чумы - и напоминать не приходится.



И вот, что мы читаем сегодня:

- В Болгарии осквернен памятник советскому воину-освободителю "Алеша";



- Украина в рамках борьбы с декоммунизацией снимает памятные доски и памятники советского периода. Русские официально стали в этой стране национальным меньшинством, а борьба с русским языком приобретает все большие масштабы. Идет выкорчевывание всего русского;



- В Румынии часто пишут о том, что Россия была и остается "наследственным" врагом Румынии. И это объяснимо: почти все руководители Румынии, революционеры 1848 года, фашистский диктатор Антонеску и коммунистический Чаушеску, постоянно демонстрировали антироссийское поведение. Бухарест и антирусизм - сегодня геополитическая необходимость, полагают многие румынские политики.



- Молдова. Тут вообще рассуждать сложно. Декларация о независимости фиксирует непризнание пакта Рибентропа-Молотова, что фактически отрицает само существование Республики Молдова, так как именно благодаря этому пакту, по сути, появилась на свет МССР, в последующем - Молдова. Правящее парламентское большинство держит европейский и антироссийский курс. На законодательном уровне принимаются дискриминационные законы, ограничивается использование русскоязычных СМИ и т.д. С одной стороны раздаются голоса, что Россия должна уважать Молдову как независимое и равное государство, а с другой стороны за ярлыком на правление едут в Вашингтон и Брюссель, запрещая официальным лицам поездки в Москву. Про антироссийские действия, недопуск российских граждан в Молдову и прочее говорить не приходиться. Зато потреблять российский газ и получать навар от него - очередь выстроилась до горизонта.



Не скажу, что российская внешняя политика была всегда понятна и четка. Только в последнее время видны ее направления и приоритеты. Но это можно понять. Россия Ельцина и Россия Путина - это два разных государства. Но то, что сегодня российское государство видит мир двуполярным - это однозначно. С доминантой США уже не согласны многие. Но и многие также ищут именно у США деньги и расположение.

Пресловутый "старший брат" никуда не делся. Только вместо ушедшего в мир иной Советского Союза теперь ставки делают на США и Россию. До Китая в нашем геополитическом регионе далековато, да и корни не те. Хотя когда касается денег, многие забывают и веру, и традиционные ценности. Увы! Такие вот реалии.

Поэтому наивно ждать от выросшего поколения политиков, которые пришли без духовных скреп, памяти обо всем хорошем и добром, что сделала Россия и СССР для их стран. Они будут видеть в современной России лишь инструмент для своей выгоды. А если в качестве "старшего брата" выбирается США, то лучшее что можно придумать для подтверждения более высокой преданности это русофобская политика!







Но почему с таким остервенением борются с русским языком, культурой, медиа и прочим нынешние последователи демократических европейских ценностей? Дело в том, что русскоязычные люди, воспитанные в коллективизме всегда отличались общинностью и быстрой мобилизацией в условиях опасности. Это пугает, к примеру, эстонцев и латышей, которые до сих пор сохраняют для большого числа живущих людей так называемый статус негражданина. И цивилизованная и демократическая Европа молча смотрит на это. Ей это выгодно. Зато когда вопрос касается соблюдения прав беженцев из мусульманских стран, то об этом говорят все - это супер важный вопрос.



В последнее время со стороны западных стран усилились нападки на Россию. В чем ее только не обвиняют: и в государственной политике допинга, и во вмешательстве в выборы США, Франции и других государств, и в ведении захватнической политики, и в хакерских атаках... При этом прямых доказательств нет, все строится на предположении, что мол, могла... Такое ощущение, что западники испугались того, что это государство встало с колен и не идет с ними в одном строю. Особо пугает их возросший военный потенциал государства. Чего только одна Сирия стоит!

Политическая составляющая видна невооруженным глазом в том же недопуске страны к Олимпийским играм. Поэтому девиз: Спорт - вне политики! - давно уже потерял свое значение. Сейчас политика во всем!



Так любить Россию или нет? Такую непредсказуемую и такую непонятную. Такую нищую и богатую. Имеющую массу нерешенных проблем и пороков. Не зря ведь писал Тютчев:



Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать -

В Россию можно только верить!



У всех есть родители. Они также бывают для детей непонятными и порой непредсказуемыми в своих действиях. Только спустя много лет, можно понять, что стояло за их поступками, и увидеть, что это делалось только во благо семьи и детей.

Россия для многих народов и государств - это мать. Хотят этого некоторые или не хотят, у нас есть общая, связывающая всех история. И она переплетена с Россией, точно также как культура, вера и иные духовные ценности.

Наш путь в будущее без нее невозможен! Она без нас проживет, а вот мы - нет!

Григорий Воловой

