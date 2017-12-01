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Прочитано в интернет-портале: Для чего Приднестровье налаживает диалог с Молдовой?

Прочитано в интернет-портале: Для чего Приднестровье налаживает диалог с Молдовой?

Почему вдруг спустя 25 лет полнейшей изоляции от Молдавской Республики, ПМР вдруг приоткрыла «железный занавес»? Кому и зачем это выгодно?
По мнению прозападных молдавских политиков, одним из проблемных регионов Молдовы на пути ее евроинтеграции является Приднестровье. Наряду с Гагаузией, ПМР может помешать румынским интересам в Молдове. И причин здесь множество.

Прежде всего, это российский миротворческий контингент, который не позволяет силой подавить суверенитет независимой республики. Кроме того, факт присутствия российской группировки в ПМР является «головной болью» НАТО. Не под носом же у русских разворачивать системы ПРО и другую наступательную инфраструктуру блока. Тем более, на приднестровской территории под российским контролем расположен один из крупнейших в Европе складов с боеприпасами и вооружением.
Второй причиной является нежелание приднестровских политических и олигархических элит отдавать власть. Тут все понятно. Олигархи и чиновники монополизировали практически все отрасли экономики. Один холдинг «Шериф» чего стоит…
Третья причина – протестные настроения населения республики. ПМР никогда не была в составе Молдовы, а тем более Румынии (с 1918 по 1940 годы лишь г. Бендеры и правобережная часть Слободзейского района Бессарабии принадлежала Румынии). Она не разделяла национальных взглядов и ценностей этих стран и всегда была приверженцем не Европейской, а Евразийской интеграции в экономическом и социальном вопросах. Всегда хотела войти в состав России, чтобы оградить себя от отрицательного влияния Запада.
Тем не менее, отношения между Приднестровьем и Молдовой стали налаживаться. Почему вдруг спустя 25 лет полнейшей изоляции от Молдавской Республики, ПМР вдруг приоткрыла «железный занавес»? Кому и зачем это выгодно?
Начнем по порядку. Все те договоренности, которые удалось заключить на переговорах 25 ноября, говорят о начале скрытого интеграционного процесса ПМР в Молдову. В подтверждение сказанного отметим открытие молдавских школ с обучением на латинской графике на приднестровской территории. Договор о свободе телекоммуникации и связи, позволяющий вести пропаганду на приднестровских каналах. А также договор о землепользовании молдавскими фермерами в Бендерском районе, по сути, являющийся началом молдавской экспансии. Не говоря уже об открытии моста через Днестр.

С одной стороны дипломатическое сближение демонстрирует миру, что Приднестровье готово к принятию самостоятельных решений даже без формата 5+2. Что оно позиционирует себя как отдельное суверенное образование с целью признания его мировым сообществом. Но с другой – в будущем, есть очень большие политические риски попасть в «безвозвратное рабство». Что будет, если в борьбе за Молдову окончательно победят прозападные силы? Приднестровью не останется выбора, как только «пойти следом», терпеть притеснения и унижения, утратить экономические связи с ЕАЭС, бесконечно платить поборы ЕС и НАТО и навсегда потерять защиту в лице российских миротворцев (к слову, в регламентирующих документах НАТО прописано, что при нападении на одну из стран-членов альянса, его руководство вправе решать оказывать военную поддержку этой стране или нет).
Стоит миллион и ещё один раз подумать надо ли сейчас идти на сближение с Молдовой или может лучше прожить еще 25 лет в мире и спокойствии, пропуская мимо очередную политическую авантюру?

Анастасия Романчук
  • Сегодня, 10:12
  • DTV
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