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Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года.
На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

В категории "На земле" победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке.

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

В категории "Под водой" лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

В категории "В воздухе" победила птица-"ракета" от шотландца Джона Трелфолла.

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

Фото других претендентов также опубликованы на странице премии в Facebook.

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.

  • Сегодня, 11:57
  • DTV
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