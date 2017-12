play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года Категория: Новости дня

На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.







В категории "На земле" победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке.







В категории "Под водой" лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.







В категории "В воздухе" победила птица-"ракета" от шотландца Джона Трелфолла.







Фото других претендентов также опубликованы на странице премии в Facebook.















Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.



