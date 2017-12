play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Насилие в семье - не признается на законодательном уровне Категория: Молдова+



В Приднестровском регионе, по-прежнему нет закона против насилия в семье, а женщины и дети чаще всего являются жертвами насилия и жестокого обращения.



24 ноября 2017 года представители общественных организаций образующую платформу по предотвращению насилия в семье и продвижению прав женщин провели встречу с журналистами. К сожалению, по нашим наблюдениям, на встречу пришли представители всего лишь нескольких СМИ.



Цель пресс-конференции - информировать население об актуальности проблемы, целях, задачах и о ежегодной программе мероприятий Кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". Надо отметить, что в мире эта кампания проводится уже 26-ой год, а в нашем регионе, 10-ый год подряд с 25 ноября по 10 декабря. Девиз, информационной кампании 2017 года - "Сильные против насилия".



В Приднестровском регионе домашнее насилие, многие годы, находилось вне зоны общественного интереса - по самым разным причинам. Но в последнее десятилетие правозащитные женские организации сумели обратить на него внимание средств массовой информации, органов государственной власти, показав остроту и значимость этой проблемы не только для благополучия людей, но и для решения многих задач - от преодоления демографического кризиса до демократизации и модернизации страны.

























В ходе пресс-конференции представители неккомерческих организаций "Взаимодействие", "Женские инициативы" и "Резонанс" представили новые вызовы в реагировании на проблему насилия над женщинами и детьми, познакомили с результатами работы с пострадавшими за последние 3 года , поделились перспективами дальнейшей работы и анонсировали мероприятия которые проходят по всей территории приднестровского региона.







"Не молчать, а открыто заявлять о проблеме, объединять усилия общественности, государственных органов, правоохранителей и медиков в борьбе с этим асоциальным явлением на государственном уровне", - так сформулировала посыл мероприятия директор Центра «Резонанс» Юлиана Абрамова, продемонстрировав участникам мероприятия, разработанную Платформой, пошаговую инструкцию по обращению в правоохранительные органы для тех, кто страдает от насилия в семье.

















В инструкции изложена подробная и полезная информация о том, куда можно обращаться, если человек оказался в ситуации насилия в семье и как себя вести.



В ходе пресс-конференции были представлены тематические билборды и другая информационная продукция, разработанная Платформой в рамках Кампании "16 дней".

















Эти плакаты уже размещены на билбордах в г. Бендеры, Тирасполь, Дубоссары и в г. Рыбница.



Руководитель ОО «Взаимодействие» Оксана Алистратова и социальный ассистент НП «Женские инициативы» Людмила Матвеева, подробно рассказали журналистам о деятельности некоммерческих общественных организаций, оказывающих помощь пострадавшим от насилия в семье женщинам и детям.







Проблема насилия в семье давно стала не личной, а общественной. Об этом открыто заявляют сегодня не только некоммерческие общественные организации, но и отдельные граждане. О своей истории по выходу из круга насилия рассказала на пресс-конференции молодая женщина Вера, которая сумела найти в себе силы, чтобы противостоять ему и обратилась за помощью.







Замалчивая проблему, ситуация усугубляется. Драки, побои, ножевые ранения, и даже убийства между мужем и женой, сожителями, братьями, стали не редкостью, отмечали на встрече представители некоммерческих организаций. Страдают и маленькие дети, а так же люди пожилого возраста. Проблема из личной превратилась в общественную, требующую государственного решения и если открыто не признавать проблему, не заявлять о её важности, в значительной части семей сложится такой образ жизни, для которого насильственные межличностные отношения будут нормой, передаваться от одного поколения к другому. Очень важна роль СМИ, которые не должны тоже оставаться в стороне.







Оксана Алистратова рассказала об инициативном Обращении Платформы в адрес законодательного органа региона, которое призывает внести изменения в действующее законодательство, посредством введения в правовое поле понятия «побои» и ответственности, которую они влекут, для тех, кто их применяет.







Проблема насилия в семье, в разрезе законодательства, кто и что может сделать для её разрешения, что делается некоммерческими организациями для того, чтобы противодействовать проблеме в правовом поле, обращаются ли за помощью в некоммерческие организации мужчины-агрессоры, - эти и другие вопросы вызвали живой интерес журналистов.







Завершили пресс-конференцию презентацией мероприятий Кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". С 2013 года мероприятия проводятся силами общественных организаций создающих платформу по защите прав женщин и предотвращению насилия в семье.

