Dnestr.TV

Dnestr.TV - Первое Приднестровское Интернет-Телевидение
 
0

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

В Приднестровском регионе, по-прежнему нет закона против насилия в семье, а женщины и дети чаще всего являются жертвами насилия и жестокого обращения.

24 ноября 2017 года представители общественных организаций образующую платформу по предотвращению насилия в семье и продвижению прав женщин провели встречу с журналистами. К сожалению, по нашим наблюдениям, на встречу пришли представители всего лишь нескольких СМИ.

Цель пресс-конференции - информировать население об актуальности проблемы, целях, задачах и о ежегодной программе мероприятий Кампании "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". Надо отметить, что в мире эта кампания проводится уже 26-ой год, а в нашем регионе, 10-ый год подряд с 25 ноября по 10 декабря. Девиз, информационной кампании 2017 года - "Сильные против насилия".

В Приднестровском регионе домашнее насилие, многие годы, находилось вне зоны общественного интереса - по самым разным причинам. Но в последнее десятилетие правозащитные женские организации сумели обратить на него внимание средств массовой информации, органов государственной власти, показав остроту и значимость этой проблемы не только для благополучия людей, но и для решения многих задач - от преодоления демографического кризиса до демократизации и модернизации страны.


Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

В ходе пресс-конференции представители неккомерческих организаций "Взаимодействие", "Женские инициативы" и "Резонанс" представили новые вызовы в реагировании на проблему насилия над женщинами и детьми, познакомили с результатами работы с пострадавшими за последние 3 года , поделились перспективами дальнейшей работы и анонсировали мероприятия которые проходят по всей территории приднестровского региона.



"Не молчать, а открыто заявлять о проблеме, объединять усилия общественности, государственных органов, правоохранителей и медиков в борьбе с этим асоциальным явлением на государственном уровне", - так сформулировала посыл мероприятия директор Центра «Резонанс» Юлиана Абрамова, продемонстрировав участникам мероприятия, разработанную Платформой, пошаговую инструкцию по обращению в правоохранительные органы для тех, кто страдает от насилия в семье.

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне
В инструкции изложена подробная и полезная информация о том, куда можно обращаться, если человек оказался в ситуации насилия в семье и как себя вести.

В ходе пресс-конференции были представлены тематические билборды и другая информационная продукция, разработанная Платформой в рамках Кампании "16 дней".

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне

Насилие в семье - не признается на законодательном уровне
Эти плакаты уже размещены на билбордах в г. Бендеры, Тирасполь, Дубоссары и в г. Рыбница.

Руководитель ОО «Взаимодействие» Оксана Алистратова и социальный ассистент НП «Женские инициативы» Людмила Матвеева, подробно рассказали журналистам о деятельности некоммерческих общественных организаций, оказывающих помощь пострадавшим от насилия в семье женщинам и детям.



Проблема насилия в семье давно стала не личной, а общественной. Об этом открыто заявляют сегодня не только некоммерческие общественные организации, но и отдельные граждане. О своей истории по выходу из круга насилия рассказала на пресс-конференции молодая женщина Вера, которая сумела найти в себе силы, чтобы противостоять ему и обратилась за помощью.



Замалчивая проблему, ситуация усугубляется. Драки, побои, ножевые ранения, и даже убийства между мужем и женой, сожителями, братьями, стали не редкостью, отмечали на встрече представители некоммерческих организаций. Страдают и маленькие дети, а так же люди пожилого возраста. Проблема из личной превратилась в общественную, требующую государственного решения и если открыто не признавать проблему, не заявлять о её важности, в значительной части семей сложится такой образ жизни, для которого насильственные межличностные отношения будут нормой, передаваться от одного поколения к другому. Очень важна роль СМИ, которые не должны тоже оставаться в стороне.



Оксана Алистратова рассказала об инициативном Обращении Платформы в адрес законодательного органа региона, которое призывает внести изменения в действующее законодательство, посредством введения в правовое поле понятия «побои» и ответственности, которую они влекут, для тех, кто их применяет.



Проблема насилия в семье, в разрезе законодательства, кто и что может сделать для её разрешения, что делается некоммерческими организациями для того, чтобы противодействовать проблеме в правовом поле, обращаются ли за помощью в некоммерческие организации мужчины-агрессоры, - эти и другие вопросы вызвали живой интерес журналистов.



Завершили пресс-конференцию презентацией мероприятий Кампании «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин". С 2013 года мероприятия проводятся силами общественных организаций создающих платформу по защите прав женщин и предотвращению насилия в семье.
  • Вчера, 13:50
  • DTV
  • Просмотров: 41
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • Тираспольская пенсионерка Ольга Круглова получила два г ...
  • Рождественский пост 2017-2018: календарь питания по дня ...
  • Документальный фотопроект The Places of Violence
  • Они перешли границу...
  • В беседе с журналистами Глава приднестровского государс ...
  • «Плотницкого намеренно вводили в заблуждение»
  • Первый телефон в России был собран в Бендерах!
  • ТехДизайн в Приднестровье - такого у нас еще не было
  • Приднестровье и Молдавия поговорили по-деловому

    • Moldova+

  • Насилие в семье - не признается на законодательном уровне
  • Анимация: Разрезали мочевой пузырь по ошибке
  • Как работается молодому специалисту семейным врачом в селе?
  • Медицина в селе: без семейных врачей и с диагностикой по телефону
  • Дети с аутизмом — аутсайдеры медицинской системы
    •  
     

    Облако тэгов

    мэр Бендер, новости
     
    Регистрация










    Навигация

     

    Популярные статьи

  • НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.8
  • Тираспольская пенсионерка Ольга Круглова получила два г ...
  • Рождественский пост 2017-2018: календарь питания по дня ...
  • Документальный фотопроект The Places of Violence
  • Они перешли границу...
  • В беседе с журналистами Глава приднестровского государс ...
  • «Плотницкого намеренно вводили в заблуждение»
  • Первый телефон в России был собран в Бендерах!
  • ТехДизайн в Приднестровье - такого у нас еще не было
  • Приднестровье и Молдавия поговорили по-деловому
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010 Copyright Учредитель OOO "Телерадиокомпания "Новая Волна" e-mail: nv893@mail.ru
    Главный редактор: Ирина Воловая
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна
    Наверх