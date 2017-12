play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 А ведь "Ирония судьбы" могла быть такой Категория: Интересное видео



С не менее прекрасными Светланой Немоляевой и Андреем Мироновым. Как известно, на главные роли пробовались многие – и Любшин, и Даль, и Вельяминов, а Надей могла стать Гурченко, Шуранова, Гвоздикова…







Был бы тогда фильм иным, таким же любимым? При условии той же музыки гениального Таривердиева, его песен на стихи лучших поэтов ХХ века и голоса Пугачевой? Не каждому режиссеру дан великий талант угадать, "вычислить путь звезды". А Рязанов был таким...



