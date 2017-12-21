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Санэпидемстанция проверила Лечгородок в Тирасполе

Санэпидемстанция проверила Лечгородок в Тирасполе

Как сообщает общество Защиты Прав Пациентов «ГЛИН» (Тирасполь), проверка Тираспольского «Лечгородка», или как его сейчас называют, ГУ «Республиканская Клиническая Больница», инициируемая этой организацией, закончилась тем, что сотрудники Государственного Учреждения «Республиканский Центр Гигиены и Эпидемиологии» выявили и подтвердили наши факты по поводу антисанитарии в некоторых отделениях главной больницы Республики.
В отделениях «Гнойной хирургии» и «Онкологии» действительно зафиксировано наличие тараканов, требуется замена матрацев и наматрасников, палаты нуждаются в ремонте, так как найдены следы протекания воды. По этому поводу Главврачу ГУ «РКБ» Пелину Владимиру Дмитриевичу дано предписание устранить все выявленные нарушения в определенный срок.
Общественники собираются с начала 2018 года начать контроль за качеством питания в больницах, для чего направят ряд обращений руководителя медицинских учреждений ПМР.


  • Вчера, 19:42
  • DTV
  • Просмотров: 43
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