Председатель правительства ПМР Александр Мартынов дал пресс-конференцию, на которой подвел экономические итоги уходящего года. По уже сложившейся традиции мы остановимся на самых интересных высказываниях премьера.



Рост и оживление. Но почему народ его не чувствует?

Начал Александр Мартынов с того, что привел статистику по результатам января-ноября. Она однозначно позитивная. Объемы промышленной продукции в сопоставимых ценах увеличились на 12%. Вырос и розничный товарооборот: по продуктам питания – на 7%, по непродовольственным товарам – сразу на 15%.

Вверх пошел также экспорт – на 17%. В «плюсе» по сравнению с прошлым годом оказался государственный бюджет: доходы казны увеличились более чем на 180 миллионов рублей, из них 141 миллион – доходы от налогов.

После этого премьер (видимо, предупреждая вопрос журналистов) обратил внимание на парадокс - экономика поднимается с колен, но уровень жизни населения не только не меняется к лучшему, но по ряду позиций реальные доходы граждан еще и снижаются из-за роста инфляции.

По словам Александра Мартынова, так происходит, потому что экономика Приднестровья похожа на тяжелобольного. «Представьте: человек долгое время болел, а потом ему сделали ряд сложных хирургических операций. Как он себя чувствует в послеоперационный период? Плохо, наверное, даже хуже, чем до операции. Но важно понимать, что в жизни этого человека, в его здоровье произошел кардинальный перелом. И после реабилитации, которая может быть достаточно длительной, у него есть шанс выздороветь и чувствовать себя лучше. Примерно такая же ситуация и в нашей экономике. Ее в прежние годы долго и системно уничтожали», - пояснил свою аналогию глава приднестровского правительства.

Он отметил, что одной из «хирургических операций» для экономики ПМР в 2017 году стала почти 40%-ная девальвация местной валюты. «Девальвация была неизбежна, так как в прошлом году было напечатано слишком много необеспеченных приднестровских рублей», - подчеркнул Александр Мартынов.

Естественно, журналисты все-таки спросили: когда ждать выздоровления больного (то есть экономики)? Через 3-4 года при условии ежегодного роста ВВП на 6-7%, ответил премьер. Такие темпы позволят перекрыть имеющийся в ПМР бюджетный дефицит, и тогда можно будет говорить о более или менее существенном росте зарплат и пенсий.







Что будет в 2018 году?

Прежде всего Александр Мартынов рассказал, чего не произойдет. А не произойдет роста тарифов на коммунальные услуги – они останутся на нынешнем уровне. Также премьер пообещал, что не будет резкого снижения курса приднестровского рубля и такого роста цен, как в 2017 году.

На вопрос, за счет чего может быть обеспечен экономический рост в 6-7%, он ответил, что в первую очередь правительство ожидает дозагрузки производственных мощностей в промышленности. Сегодня они загружены на 40-50%.

«Это ключевой фактор роста. Здесь нужно дополнительное кредитование приднестровских предприятий и появление новых рынков сбыта», - объяснил Александр Мартынов. И в том, и в другом случае ПМР, по его словам, надеется на помощь России.

Также правительство рассчитывает на создание новых предприятий на территории Приднестровья благодаря привлечению инвесторов из РФ и Объединенных Арабских Эмиратов.

Журналисты поинтересовались у премьера, как исполняются «дорожные карты» по поддержке экспорта и по улучшению делового климата в ПМР. Первая, по его словам, выполнена на 90%, а вот по второй Александр Мартынов поставил оценку «три с плюсом». «Работа идет вяло», - признал глава исполнительной власти.

Один из вопросов, наконец, касался того, что будет с чиновниками, которых станут сокращать и уже сокращают в ходе реформы госаппарата. Премьер обратил внимание, что на базе различных приднестровских предприятий создаются экспресс-курсы подготовки швей, металлургов, электросварщиков и представителей иных рабочих специальностей.

«Нам в экономике не хватает рабочих рук. Нужны специалисты и в сфере сельского хозяйства. Поэтому сокращенным гражданам будет предложено поучаствовать в этих экспресс-курсах, сменить профиль своей деятельности, переквалифицироваться из юристов и экономистов в рабочие», - сказал глава правительства.

