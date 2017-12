play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 В Польше предложили как справедливо разделить Украину Категория: ---

Добрые поляки решили помочь многострадальной Украине и разработали проект раздела украинской территории, который был составлен в интересах украинцев и в соответствии с исторической справедливостью.

Еще месяц назад на Общественном телевидении Польши TVP Polonia прошло обсуждение будущего Украины. В ходе политико-аналитической передачи была продемонстрирована карта, которая многих удивила.







На ней показано, как территория Украины могла бы быть разделена между соседними государствами.

Причем аналитики подчеркнули, что этот раздел полностью отвечает интересам жителей указанных регионов, «поскольку сейчас это население испытывает мучения».

Как же польские эксперты видят возможным разделение Украины?

А очень просто - на 5 частей.

Польское телевидение показало такую карту раздела Украины.



1. Закарпатская область может отойти Венгрии.

На этой территории действительно проживают десятки тысяч этнических венгров. Многие из них уже имеют венгерские паспорта. А депутаты парламента Венгрии уже обращались к жителям Закарпатья с призывом не идти «воевать на восток Украины за интересы Порошенко».

Исторически Закарпатье было присоединено к Украине в 1945 году Иосифом Сталиным по итогам Второй мировой войны. Ранее эта область принадлежала Чехословакии, а еще ранее — Австро-Венгрии.

Кроме венгров и украинцев в Закарпатье проживают десятки тысяч русинов. После войны они требовали присоединить их не к Украинской ССР, а к РСФСР. Но в итоге оказались в составе Советской Украины.



2. Черновицкая область — может быть передана Румынии.

В этом регионе так же большая часть населения — этнические румыны. Бухарест так же не стесняется раздавать тут румынские паспорта. И эта область точно так же была присоединена к Украине Сталиным в 1945 году.

3. Сразу 5 западных областей Украины, по мнению польских аналитиков, могут быть переданы ... конечно Польше. Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровненская области.

Исторически эти регионы в разное время принадлежали России, Польше или Речи Посполитой.



В 1939 году в результате раздела Польши Сталин присоединил их к Украине. Но Варшава проводит в этих регионах «мягкую экспансию», раздавая этническим полякам «карты поляка» (дающие право облегченного въезда в Польшу, обучение там и получение работы), а так же прием молодежи в польские вузы.

4. Сразу 8 южных и восточных областей, по мнению польских экспертов, могут отойти к России. Это исторически земли Новороссии, завоеванные и освоенные еще российскими царями.



Список такой: Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.



Здесь проживает в основном русскоязычное население, а экономика завязана на заказы из России или поставки в Россию. Почти все эти регионы были «нарезаны» Украине Владимиром Лениным при составлении национально-территориального состава молодой Советской страны.

5. Ну а собственно Украине могут остаться 9 центральных областей, включая Киев. Это исторически территория Киевской Руси: нынешние Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Сумская и Полтавская области.

Политолог и публицист Лев Вершинин так прокомментировал удивительную тенденцию в польских СМИ:

«Польское телевидение, однако, начало запускать в эфир странные аналитические программы. Ориентируя, так сказать, широкие ясновельможные массы на вероятность всякого»



Вот такой у Украины "адвокат"...







ЖИРИНОВСКОГО ВСПОМИНИЛИ

Интересно что первым кто предложил расчленить Польшу был Владимир Вольфович Жириновский

Жириновский предложил МИДу направить усилия на проведение референдума по присоединению к Польше пяти западных областей Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской.

Советник президента Польши по гуманитарным вопросам Томаш Наленч уже однозначно прокомментировал поступившее из России предложение:

"Эти мысли - плод какого-то больного воображения". "Это просто возмутительно предложить Польше участие в разделе дружественной страны и изменении ее границ", - говорится в заявлении советника президента.

Томаш Наленч отметил, что это "официальное" послание должно быть направлено на анализ психиатру.

Пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войцеховский подтвердил факт получения письма от имени заместителя председателя Госдумы РФ, лидера Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского и заявил, что содержащиеся в нем "предложения настолько странные, что никто не рассматривал их всерьез".

Тогда добрые поляки посоветовали Жириновскому обратится к психиатру.

Но сейчас добрые поляки сами стали говорить и запускать по центральному ТВ передачи о разделе Украины.



Действительно отношения между Варшавой и Киевом ухудшаются.

Создание безвизовой зоны между Украиной и Польшей отложено. Украинско-польско-литовский оборонный союз существует пока только на бумаге.



Да и на Бандеру поляки стали бочку катить... Добрые поляки решили помочь многострадальной Украине и разработали проект раздела украинской территории, который был составлен в интересах украинцев и в соответствии с исторической справедливостью.Еще месяц назад на Общественном телевидении Польши TVP Polonia прошло обсуждение будущего Украины. В ходе политико-аналитической передачи была продемонстрирована карта, которая многих удивила.На ней показано, как территория Украины могла бы быть разделена между соседними государствами.Причем аналитики подчеркнули, что этот раздел полностью отвечает интересам жителей указанных регионов, «поскольку сейчас это население испытывает мучения».Как же польские эксперты видят возможным разделение Украины?А очень просто - на 5 частей.Польское телевидение показало такую карту раздела Украины.На этой территории действительно проживают десятки тысяч этнических венгров. Многие из них уже имеют венгерские паспорта. А депутаты парламента Венгрии уже обращались к жителям Закарпатья с призывом не идти «воевать на восток Украины за интересы Порошенко».Исторически Закарпатье было присоединено к Украине в 1945 году Иосифом Сталиным по итогам Второй мировой войны. Ранее эта область принадлежала Чехословакии, а еще ранее — Австро-Венгрии.Кроме венгров и украинцев в Закарпатье проживают десятки тысяч русинов. После войны они требовали присоединить их не к Украинской ССР, а к РСФСР. Но в итоге оказались в составе Советской Украины.В этом регионе так же большая часть населения — этнические румыны. Бухарест так же не стесняется раздавать тут румынские паспорта. И эта область точно так же была присоединена к Украине Сталиным в 1945 году.3. Сразу 5 западных областей Украины, по мнению польских аналитиков, могут быть переданы ... конечно Польше. Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровненская области.Исторически эти регионы в разное время принадлежали России, Польше или Речи Посполитой.В 1939 году в результате раздела Польши Сталин присоединил их к Украине. Но Варшава проводит в этих регионах «мягкую экспансию», раздавая этническим полякам «карты поляка» (дающие право облегченного въезда в Польшу, обучение там и получение работы), а так же прием молодежи в польские вузы.4. Сразу 8 южных и восточных областей, по мнению польских экспертов, могут отойти к России. Это исторически земли Новороссии, завоеванные и освоенные еще российскими царями.Список такой: Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области.Здесь проживает в основном русскоязычное население, а экономика завязана на заказы из России или поставки в Россию. Почти все эти регионы были «нарезаны» Украине Владимиром Лениным при составлении национально-территориального состава молодой Советской страны.5. Ну а собственно Украине могут остаться 9 центральных областей, включая Киев. Это исторически территория Киевской Руси: нынешние Житомирская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Сумская и Полтавская области.Политолог и публицист Лев Вершинин так прокомментировал удивительную тенденцию в польских СМИ:«Польское телевидение, однако, начало запускать в эфир странные аналитические программы. Ориентируя, так сказать, широкие ясновельможные массы на вероятность всякого»Вот такой у Украины "адвокат"...Интересно что первым кто предложил расчленить Польшу был Владимир Вольфович ЖириновскийЖириновский предложил МИДу направить усилия на проведение референдума по присоединению к Польше пяти западных областей Украины: Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской.Советник президента Польши по гуманитарным вопросам Томаш Наленч уже однозначно прокомментировал поступившее из России предложение:"Эти мысли - плод какого-то больного воображения". "Это просто возмутительно предложить Польше участие в разделе дружественной страны и изменении ее границ", - говорится в заявлении советника президента.Томаш Наленч отметил, что это "официальное" послание должно быть направлено на анализ психиатру.Пресс-секретарь МИД Польши Марчин Войцеховский подтвердил факт получения письма от имени заместителя председателя Госдумы РФ, лидера Либерально-демократической партии РФ Владимира Жириновского и заявил, что содержащиеся в нем "предложения настолько странные, что никто не рассматривал их всерьез".Тогда добрые поляки посоветовали Жириновскому обратится к психиатру.Но сейчас добрые поляки сами стали говорить и запускать по центральному ТВ передачи о разделе Украины.Действительно отношения между Варшавой и Киевом ухудшаются.Создание безвизовой зоны между Украиной и Польшей отложено. Украинско-польско-литовский оборонный союз существует пока только на бумаге.Да и на Бандеру поляки стали бочку катить... Сегодня, 08:33

DTV

Просмотров: 0

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.