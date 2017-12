play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 А в остальном, прекрасная маркиза.... Категория: Наши репортажи



Совсем недавно премьер-министр ПМР Александр Мартынов провел пресс-конференцию и порадовал своими умозаключениями. Оказывается, все у нас хорошо: и экономика растет, и товарооборот, и экспорт в гору пошел, "...но уровень жизни населения не только не меняется к лучшему, но по ряду позиций реальные доходы граждан еще и снижаются из-за роста инфляции". Смело! Ответственно! И главное - правдиво.







А отчего все это? Все просто - экономику, мол, "в прежние годы долго и системно уничтожали». Во как! И чтобы перестать уничтожать, ее унизили на почти 40%-ную девальвацию местной валюты? Но зато "через 3-4 года при условии ежегодного роста ВВП на 6-7%" нас ожидает "...более или менее существенный рост зарплат и пенсий".



Крут премьер! Воистину крут! Только непонятно, когда он и его команда были честны: когда перед выборами кричали: "Партия, дай порулить! Мы всем покажем и порядок наведем! Мы знаем как, и у нас все получится потому, что мы знаем как!". Или сейчас, когда говорят, что результаты будут к очередным выборам?

Почему-то забывает премьер, что обязанность правительства, согласно закону, писать проект бюджета с индексацией зарплат и пенсий, раз инфляция растет. Ладно, у депутатов временная амнезия на глаза и языки - молчат, силы иссякли после предвыборной кампании. Но в правительстве, неужто чернила кончились? Так скажите, мы подарим, сэкономим для благого дела бюджетные деньги.









Но премьер не остановился. Его умозаключения "порадовали", людей с высшим образованием. Вот, что пишет пресса:

"Один из вопросов, наконец, касался того, что будет с чиновниками, которых станут сокращать и уже сокращают в ходе реформы госаппарата. Премьер обратил внимание, что на базе различных приднестровских предприятий создаются экспресс-курсы подготовки швей, металлургов, электросварщиков и представителей иных рабочих специальностей.

«Нам в экономике не хватает рабочих рук. Нужны специалисты и в сфере сельского хозяйства. Поэтому сокращенным гражданам будет предложено поучаствовать в этих экспресс-курсах, сменить профиль своей деятельности, переквалифицироваться из юристов и экономистов в рабочие», - сказал глава правительства.

«В швеи?» - прозвучал неуверенный вопрос. «Может быть, и так, да», - подтвердил Александр Мартынов. Он посетовал: сегодня достаточно много в том числе и молодых людей, которые приходят на работу в бюджетные учреждения «попить чай, кофе, покурить и пораскладывать пасьянс на компьютере".



Ай да молодца! Вот так просто из юристов и экономистов - в рабочие и в сельское хозяйство. Перспектива нешуточная. Мысли идут вперед, и ты видишь, как правительство, согласно логике премьера, закрывает юрфак ПГУ - зачем нужно тратить бюджетные деньги на подготовку тех, кто нам не нужен, закрываются все экономические учебные заведения - на фиг они нужны! Стучат молотки, вбиваются гвозди и над ними появляются вывески "Швейное училище", "Училище работников сельского хозяйства" и прочие. А сокращенные люди с песнями, плакатами и радостными лицами строем идут переучиваться. Могу предложить девиз кампании: "Забудьте дедукцию, давайте продукцию!"

Но в глубине души у меня кроется вопрос: а куда сам Мартынов пойдет работать, когда его сократят? Ведь, как известно, вечных премьеров не бывает.







Но особенно порадовал и обнадежил ответ премьера на вопрос что будет в 2018 году? "...Александр Мартынов рассказал, чего не произойдет. А не произойдет роста тарифов на коммунальные услуги – они останутся на нынешнем уровне. Также премьер пообещал, что не будет резкого снижения курса приднестровского рубля и такого роста цен, как в 2017 году".

Тут нам всем и полегчало. Можно испарину со лба оттирать и спокойно на стул садиться. Все! Главное слово в этом ответе - "РЕЗКОГО". То есть нерезкое снижение курса рубля - будет, и рост цен также произойдет. Вот и хорошо, а то мы уж заволновались, неужто в республике этого не будет. Будет! - обещает правительство.

А значит, жизнь продолжается!

Ну и на том спасибо!



Григорий Воловой

