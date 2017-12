play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Бендерский калейдоскоп Категория: Наши репортажи









Коммунисты - вперед!

Формирование под названием "Союз общественных организаций Бендер" провело отчетно-выборное собрание. Напомню, в объединение входит почти три десятка общественных организаций. Затем некоторые из них начали выходить из него. Им не нравилась политика председателя этой организации И.Гериса, о чем они и заявляли. Даже ОО "ОСТК Бендеры" и те, в лице его председателя Владимира Волосникова, положило на стол заявление о выходе...

Судя по названию, эта организация должна объединять только общественные организации. Однако в ее рядах наблюдалась представительница политической структуры - партии ЦК КПП-КПСС. Некоторые аналитики отмечают, что эта партия представляет собой всего несколько человек, но используется для поддержки действий власти, а ее лидер никогда не была членом КПСС.

И вот, по предложению Иосифа Гериса, председателем Союза избрана Лора Лапухина, первый секретарь ЦК КПП-КПСС.

Насколько это правомерно и соответствует положениям Союза - не сообщается.









Новости госадминистрации

В канун нового года стало известно, что глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко сменил своего опытного зама по жилищно-коммунальным вопросам и строительству Павла Михеева на Александра Зверяку. Для чего это было сделано?

Скажу откровенно, что кадровый состав окружения нынешнего главы города очень своеобразный. Профессионалов мало. Назначенные им руководители только учатся и учат других. Михеев, при всей его резкости характера, профессионал своего дела. Шушукаются, что команда была "сверху". Если это так, то логики в этом нет, если только не предположить, что сигнал "сверху" так долго шел вниз.

По моему мнению, Павел Михеев помог нынешнему главе пережить самый сложный начальный период его работы. Ведь не зря в свое время глава Бендер Том Зенович говорил, что он командир говна и пара, тем самым подчеркивая, что есть самое важное в работе градоначальника. Теперь Михеев будет работать помощником главы. Наблюдаем...







Хлеб наш насущный

28 декабря закончился контракт с директором ГУП Бендерский "Хлебокомбинат" Людмилой Чайковской. До этого она была главой города Бендер во времена Евгения Шевчука, а затем вернулась на свой родной завод. Известна своей принципиальной позицией по сохранению этого завода и расширению его деятельности. Шерифовский ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат давно точил зубы на конкурента и даже писал письма в вышестоящие инстанции, в надежде прибрать к рукам бюджетные рынки сбыта...

В свое время в верхах озвучивалась мысль сделать бендерское предприятие акционерным обществом. Эксперты полагали для того, чтобы потом выставить на продажу и уничтожить тем самым конкурента.

Судя по всему, первый шаг в этом направлении сделан.

Кстати, новый директор - не бендерчанин.









Дела прискорбные...

Преждевременно ушел из жизни бендерский судья Виктор Антонюк. По некоторой информации именно он давал санкции на арест М.Небуну, Ю.Полторака, С.Гринько и других фигурантов ряда уголовных дел, которые сейчас разваливаются.

Поговаривают, что он покончил с собой, вскрыв вены в ванной...







Сидельцы или туда - сюда

Куда делся Михаил Небуну, бывший директор Бендерского «КоммуналДорСервис». С приходом новой власти против него возбудили уголовное дело. Из ряда источников получена информация, нуждающаяся в подтверждении, что Михаил Небуну был выпущен на свободу, предварительно выплатив 800 тысяч рублей...







Говорят, что недавно в бендерском суде можно было наблюдать событие достойное детектива на НТВ. Суд освободил бывшего замначальника бендерского ЖЭУК Сергея Гринько прямо в зале суда за отсутствием состава преступления. Но это не устроило органы: после процесса, уже в коридоре, когда бывший подсудимый шел домой, на него надели наручники, якобы по новому делу и увели изучать достопримечательности мест лишения свободы. А он, кстати, до этого там отсидел 11месяцев.

Его бывший начальник бендерского ЖЭУК Юрий Полторак, по-прежнему сидит и находится под следствием. Вот такой расклад.



Вообще-то наблюдается достаточно странная картина: новая власть в течении года возбудила очень много уголовных дел в отношении руководителей времен президента Евгения Шевчука, не забыв и его самого. Однако, если не считать дело бывшего главы Бендер и экс-председателя ГТК ПМР Ю.Гервазюка, до сих пор не слышно о каких-либо "посадках". Дела в основном разваливаются. Странно все это, хотя все объяснимо...



Да, если кто-то считает, что, мол, неправильно и неточно, то все претензии к тем, кто не дает реальной картины происходящего. Могу сказать, что давно уже суды, правоохранительные органы и некоторые исполнительные структуры перестали выдавать "на гора" информацию о своей деятельности. Нет, про домушника Ваську или рецидивистку Маньку - обязательно расскажут. Но то, что касается другого - тишина.

Поэтому и с миру по новости!

Читайте "Бендерский калейдоскоп"!

