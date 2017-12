play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 С Новым годом, друзья! Категория: Наши репортажи



Телерадиокомпания "Новая Волна" поздравляет всех с Новым 2018 годом! Мира, здоровья, любви, удачи в делах, семейного счастья, благополучия и всего самого наилучшего! Пусть этот год станет годом реализованных надежд, люди станут чуть добрее, и стихнут войны. Для этого нужно всего лишь понять друг друга.

С Новым годом, друзья! Сегодня, 07:46

