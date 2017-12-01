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С Новым годом, друзья!
Телерадиокомпания "Новая Волна" поздравляет всех с Новым 2018 годом! Мира, здоровья, любви, удачи в делах, семейного счастья, благополучия и всего самого наилучшего! Пусть этот год станет годом реализованных надежд, люди станут чуть добрее, и стихнут войны. Для этого нужно всего лишь понять друг друга.
С Новым годом, друзья!
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