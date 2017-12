play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 НОВОСТИ ОТОВСЮДУ ч.9 Категория: Наши репортажи

Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем

Британский музыкант, в прошлом барабанщик группы The Beatles Ринго Старр получил титул рыцаря, сообщает meduza.io со ссылкой на официальный бюллетень правительства Великобритании The London Gazette.

«Это здорово, что моя музыка и моя благотворительная деятельность получили признание, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго», — цитирует Press Association слова Старра.

Ринго Старр был удостоен рыцарского титула за заслуги в музыке. Он получил его под своим настоящим именем — Ричард Старки. Звание рыцаря позволит ему прибавить к своему имени приставку «сэр».

Также рыцарского титула был удостоен сооснователь группы Bee Gees Барри Гибб. Он получил его за достижения в музыке и вклад в благотворительность.

77-летний Ринго Старр играл в составе квартета The Beatles с 1962 по 1970 год. В 1965 году вместе с остальными участниками группы был награжден орденом Британской империи — за вклад в развитие британской культуры.

Сегодня, 07:46

