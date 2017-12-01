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Барабанщик The Beatles Ринго Старр стал рыцарем
Британский музыкант, в прошлом барабанщик группы The Beatles Ринго Старр получил титул рыцаря, сообщает meduza.io со ссылкой на официальный бюллетень правительства Великобритании The London Gazette.
«Это здорово, что моя музыка и моя благотворительная деятельность получили признание, при том, что я люблю и то, и другое занятие. Мира вам и любви. Ринго», — цитирует Press Association слова Старра.
Ринго Старр был удостоен рыцарского титула за заслуги в музыке. Он получил его под своим настоящим именем — Ричард Старки. Звание рыцаря позволит ему прибавить к своему имени приставку «сэр».
Также рыцарского титула был удостоен сооснователь группы Bee Gees Барри Гибб. Он получил его за достижения в музыке и вклад в благотворительность.
77-летний Ринго Старр играл в составе квартета The Beatles с 1962 по 1970 год. В 1965 году вместе с остальными участниками группы был награжден орденом Британской империи — за вклад в развитие британской культуры.
Кроме Ринго Старра, среди бывших участников The Beatles рыцарское звание имеет также Пол Маккартни. Он получил его в 1997 году.
  • Сегодня, 07:46
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