Новогоднее обращение Президента ПМР Вадима Красносельского



Уважаемые приднестровцы, дорогие друзья!



Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом: и тех, кто сейчас рядом со своими родными и близкими встречает праздник за праздничным столом, и тех, кто в данную минуту выполняет свой гражданский, профессиональный долг, обеспечивая безопасность страны, охрану правопорядка и жизни наших людей!

Уходящий 2017-й год для нашей страны был непростым… Был насыщен важными решениями, событиями и достижениями, в реализации которых нам помогали наши российские коллеги, за что им огромное спасибо. Мы уверены и в дальнейшем сотрудничестве с Великой Россией.

Мы начали путь преобразований, путь работы на людей и для людей, путь построения сильной, самодостаточной и точной экономики. Есть, конечно, трудности. Предстоит еще многое. Но мы вместе, и я знаю: у нас всё обязательно получится! А сильная экономика без «серых схем», без фирм-посредников и паразитирующих чиновников должна стать предметом нашей гордости. Нам есть что предложить миру. Мы можем успешно конкурировать на рынках России и Европы. И год, несмотря на все сложности, еще раз это доказал.

Преобразования в сфере экономики, таможенных органов, Вооруженных силах тоже дают свои плоды. Мы возрождаем спорт. Планируем ремонт детских садов, школ, больниц в наступающем году.

Наши социальные программы тоже работают: мы не забываем о тех, кто развивал наш край, кто подарил ему шанс на жизнь и процветание. В 17-м году возвращены и расширены льготы для наших пенсионеров, ветеранов, инвалидов, защитников Приднестровья. Эта забота всегда недостаточна, но мы делаем всё, что от нас зависит.

Мы сохраняем и нашу историческую память. Ведь «кто не помнит прошлого, тот не имеет права на будущее». А наше будущее – в молодом поколении, которое должно любить свой родной край, его историю и гордиться своей страной. Для этого мы и работаем, и планируем, и прилагаем все свои усилия для реализации задуманного.

Хочу поблагодарить весь многонациональный приднестровский народ за работу, за терпение, за то, что не теряете надежду в наших непростых условиях. За нас никто ничего не сделает! Только мы сами! Из усилий каждого приднестровца, из ежедневного труда каждого из нас складываются день сегодняшний и будущее нашей страны. Мы трудимся все вместе, каждый на своём посту.

Дорогие приднестровцы! Пусть Новый год принесёт много светлых моментов, позитивных эмоций, искренних улыбок! Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь идеи и мечты! Пусть Новый год укрепит веру в будущее на нашей любимой земле! Пусть всегда с вами будут ваши родные, друзья, а каждый дом наполнится счастьем, любовью, процветанием и благополучием!



