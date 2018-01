play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Дом на песке Категория: Интересное видео



Анатолий Кузнецов (Сухов) и режиссер картины Владимир Мотыль, 1968 год.



И еще одна поразительная история о съемках «Белого солнца пустыни», рассказанная художником-постановщиком картины Валерием Костриным. Слушать его можно бесконечно.

Фильм снимали в тяжелых условиях: в это же время режиссер Юрий Озеров работал над своей великой киноэпопеей «Освобождение», на которую бросили все силы кинематографа, включая лучшую технику. Режиссеру «Белого солнца» Владимиру Мотылю не досталось ничего, не было даже съемочного крана, его смастерили прямо на площадке из подручных средств.



Маленький среднеазиатский городок Педжент, где по сюжету развернулись основные события «Белого солнца», был выстроен вручную художником Валерием Костриным. В это трудно поверить, но все декорации, крепости, дом Верещагина и даже нефтеналивные баки - творение рук Валерия Петровича.

Когда съемки были почти завершены, в пустыню вдруг пришел сильный ветер, который, казалось, только и ждал этого момента. Кострин говорит, что сразу вспомнил слова Иисуса из Нагорной проповеди, который призывал строить дом на камне, поскольку слова Христа проиллюстрировала сама пустыня.





Один из домов вдруг осел. Через день накренился.



Потом «поехал», оседая все глубже и глубже, на глазах разваливаясь на части...





Кострин каждый день фотографировал медленный уход в небытие еще совсем недавно бурлящий страстями городок.







В день отъезда съемочной группы на месте декорации не было уже ничего, кроме песка…



"А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое" (Матф.7:24–27).





Фото из архива Валерия Кострина

