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Новогодний серпантин)))



























Новогодний серпантин)))

Рождественский и новогодний фольклор. Плугушор
«Плугушор» (хэитурэ, урэтурэ) − основная традиционная разновидность молдавских фольклорных новогодних обычаев. Название этого ритуала происходит от слова «плуг». И какое же отношение имеет плуг к Новому году, когда может ударить такой мороз, что трескаются камни?! У наших предков новый год начинался 1 марта, это объясняет парадокс ритуальной пахоты в это время года.

«Плугушор» представляет собой стихотворное произведение, состоящее из примерно 500 стихов, где перед нами раскрывается весь процесс производства хлеба: от первой борозды и до выпекания калачей.
Анонимный автор создал настоящую стихотворную эпопею, прославляющую труд землепашца. Шествие колядующих разворачивается в канун Нового года. Колядующие большими группами несут колокольчики, бубенцы, арапники (кнуты), бугаи, часто и бутафорский плуг – всё это создаёт атмосферу театрального представления, которое разыгрывается во дворе тех, к кому пришли колядовать. Действующими лицами колядки являются бадя (дядя) Василе, бадя Траян, его жена, молодые девушки, крепкие бабы, кузнец, мельник и др.
Стиль повествования возвышенный, с юмористическими, комическими нотами. Каждая из сцен шествия (пахота, сеяние пшеницы, жатва, молотьба, помол муки, выпечка калачей) выявляет многоцветность жизни и деятельности молдаванина, демонстрирует его стойкость и силу духа, мастерство и трудолюбие, щедрость и силу. В круговороте времени этот этап является главным для крестьянина в деятельности, связанной с природой, кульминационным моментом, определённым в космическом времени.
Развязка этой эпопеи связана с пожеланиями изобилия, здоровья, гармонии в семье. В спектакле коляды можно видеть настоящие народные театральные представления, такие как «Маланка», «Арнэуцул», «Жиений», «Бужорений», «Кодрений», «Брумэрелул», «Капра», «Урсул», «Кэлуцул» и т. д.
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
  • Просмотров: 104
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