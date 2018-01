play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Россия или США — какая страна лучше? Категория: Интересное видео









Всем привет, это Дэйв Уолпер, и добро пожаловать на новый эпизод FTD Facts. Многие из тех, кто оказался здесь впервые, вероятно смотрят на это название и задаются вопросом: «погодите-ка, лучшими будут Соединенные Штаты», или «лучшей будет Россия». Вот для этого мы и создали этот эпизод, чтобы сравнить две очень разные страны. Мы рассматриваем статистику, но не делаем окончательных выводов о том, какая страна лучше: это уже вам решать.



Еще перед тем, как я начну этот эпизод, я хочу узнать: какую страну вы считаете лучшей, пока мы не перешли к фактам? Вам даже не обязательно выбирать между Россией или Соединенными Штатами. Если очень хочется, можете назвать свою.

Так или иначе, давайте взглянем на то, что представляют собой эти две страны, и что в них замечательно. Для начала, само собой, мы поговорим о размере населения и территории, поскольку это две огромные страны.



Население России составляет, по меньшей мере, 144 630 400 человек. Это оценка без учета Крыма, прошу прощения.

Однако с таким населением она занимает девятое место в мире с плотностью населения в 1,4 человека на квадратный километр, и причина, по которой плотность ее населения так мала, в том, что она обладает территорией площадью в 17 075 200 квадратных километров, являясь, таким образом, крупнейшей страной планеты.



Площадь Соединенных Штатов не столь велика, однако их население многочисленно, составляя порядка 325 365 180 человек. Таким образом, они занимают третье место в мире по количеству населения.

Плотность их населения составляет 90,6 квадратных километров, поскольку все эти люди распределены по территории в 3 796 720 квадратные мили — если перевести в километры для сравнения с Россией, это будет 9 833 520 квадратных километров. Таким образом, эта территория — третья или четвертая по размеру в мире.



Теперь давайте перейдем к деньгам, поскольку у этих двух стран их много. ВВП России составляет 1,469 триллиона долларов, занимая 11-е место в мире. C ВВП на душу населения в 10 248 долларов Россия занимает довольно низкое 72 место. ВВП США — 18 558 триллионов долларов, и занимает первое место в мире. ВВП США на душу населения занимает 7 место в мире, составляя 57 467 долларов.

С учетом этого, нам стоит присмотреться к тому, какие деньги используются в этих странах. Соединенные Штаты используют общеизвестный американский доллар. Россия использует русский рубль — если перевести доллар в рубли, получится 58,27 русских рублей.



Чтобы сравнение стало яснее, давайте рассмотрим стоимость проживания в этих странах, поскольку в Соединенных Штатах жить куда дороже, чем в России. Если, к примеру, вы переехали из России в Соединенные Штаты, еда будет на 87%дороже, а жилье будет дороже на 95%. Однако одежда будет на 95% дешевле, если вы переедете в США из России. Транспортные услуги стоят дороже на 74%, уход за собой — на 109%, развлечения — на 46%. В целом, переехав из России в Соединенные Штаты, вы будете платить на 74% больше; к примеру, для общего представления, в России средний счет за обед будет составлять 406 рублей, а проживание в приличном районе на площади в 900 квадратных футов будет стоить порядка 46 861 рублей в месяц.



В Америке дела обстоят немного по-другому — обед стоит примерно 14 долларов, если есть вне дома, а аналогичное жилье в нормальной местности будет стоить около 1549 долларов в месяц.

Здесь на FTD Facts мы используем в качестве источника иммигранта Ассанжа, однако учитывайте, что эта статистика не является безусловно справедливой, поскольку в любой стране есть разные области, в некоторых из которых жить дороже, а в других — дешевле. К примеру, пять самых дорогих для проживания мест в России — Южно-Сахалинск, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань, тогда как самые дорогие места в Соединенных Штатах — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Окленд, и, конечно же, Сан-Хосе.

Говоря о деньгах, нам следует обратить внимание и на внешний долг этих стран, поскольку у них обеих он велик. Госдолг России составляет 11 136 696 267 000 рублей, или 197 318 541 000 долларов, а в год она выплачивает процент в 740 193 557 000 рублей. Госдолг США составляет 20 450 061 732 000 долларов — примерно 63 049 долларов на гражданина. В год они выплачивают процент в 271 891 106 000 долларов.

Чтобы вам было легче себе это представить: если вы разделите этот долг на однодолларовые купюры и выложите их столбиком, внешний долг России составит половину расстояния до Луны, а внешний долг США — расстояние до Луны, умноженное на 5.81.



Теперь давайте присмотримся к военной мощи — помните, что численность вооруженных сил не всегда означает их превосходство.

В России есть примерно 70 миллионов мужчин, из которых порядка 47 миллионов годно к службе. В российской армии насчитывается 798 527 действующих военнослужащих, вдобавок к 2 572 000 резервистов. В Соединенных Штатах есть 145 215 000 мужчин, из которых к службе годно 125 025 000 человек. Число действующих американских военнослужащих составляет 1 373 650 человек, и примерно 990 025 резервистов. Количество американских самолетов насчитывает порядка 13 760, тогда как у России их около 3 900, и хотя у Соединенных Штатов куда больше самолетов, у России определенно больше танков: у США их примерно 5 842, а у России — 20 216.



Итак, мы поговорили о танках и деньгах. Мы рассмотрели армии, размер населения и площадь территории. Теперь давайте поговорим о медицинских службах, потому что медицина в этих странах существенно отличается. В Соединенных Штатах она в основном частная — частный сектор предоставляет 58% медицинских услуг, и 21% предоставляется некоммерческими организациями. Еще один 21% — платные государственные услуги.

На некоторых работах сотрудникам предоставляются медицинские услуги, в зависимости от условий трудового договора и льгот, которые можно получить на определенных рабочих местах. Существуют также программы государственной помощи для стариков и детей.

В 2007 сообщалось, что у 42 миллионов американцев не было медицинской страховки, а 62% банкротств были вызваны высокой стоимостью медицинского обслуживания.

В России положение сильно отличается, поскольку там медицинские услуги предоставляются государством через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — согласно российской конституции, с 1996 года у каждого гражданина есть право на бесплатную медицинскую помощь. Фонд собирает деньги через медицинскую страховку, которую выплачивает работодатель, отдающий два или три процента от вашей зарплаты в качестве налогов. В целом Россия тратит около 5,9% своего ВВП на медицину, и если у США есть примерно 2.8 коек на человека, у России их 8.5 на человека. Средняя продолжительность жизни в США составляет около 76.3 лет, а в России — 65.9 лет.

Теперь давайте взглянем на образование — для этого мы рассмотрим все в долларах, чтобы понять, как сравниваются друг с другом две страны. Согласно информации OECD, в США траты на университетское образование составляют по 29 328 долларов на студента. Результаты по математике оцениваются на 474, по чтению — на 487, а по естественным наукам — на 500. В России на студента приходятся траты в 8 808 американских долларов. Результаты по математике оцениваются на 497, по чтению — 481, а по естественным наукам — в 489.



Так или иначе, мы взглянули на две могущественные страны — Россию и Соединенные Штаты. Помимо всей статистики, у каждой из них есть замечательная культура, уникальные традиции и ценности, и, конечно же, мы можем изучить это в отдельном видео.



Меня зовут Дэйв Уолпер, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам и узнаете что-то новое о народах со всего мира.



Как Россия, так и Соединенные Штаты — заметные игроки на экономической и военной сцене планеты. У них обеих множество союзников и своя уникальная история, которая могла привести к недопониманиям в прошлом. Однако их великие народы не могут определяться решениями их правительств. Люди в России и в Соединенных Штатах стремятся к лучшему будущему — возможно, если мы остановимся на минутку и присмотримся друг к другу, чтобы понять, чем замечательны наши культуры, мы обнаружим, что на самом деле мы не так уж и отличаемся.



Вот вы и достигли конца еще одного выпуска FTD Facts. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если так, я добавил еще парочку, которые могут вас заинтересовать. Не забывайте следить за публикациями других наших видео со сравнениями стран со всего мира и изучаем их примечательные стороны.



Всем привет, это Дэйв Уолпер, и добро пожаловать на новый эпизод FTD Facts. Многие из тех, кто оказался здесь впервые, вероятно смотрят на это название и задаются вопросом: «погодите-ка, лучшими будут Соединенные Штаты», или «лучшей будет Россия». Вот для этого мы и создали этот эпизод, чтобы сравнить две очень разные страны. Мы рассматриваем статистику, но не делаем окончательных выводов о том, какая страна лучше: это уже вам решать.Еще перед тем, как я начну этот эпизод, я хочу узнать: какую страну вы считаете лучшей, пока мы не перешли к фактам? Вам даже не обязательно выбирать между Россией или Соединенными Штатами. Если очень хочется, можете назвать свою.Так или иначе, давайте взглянем на то, что представляют собой эти две страны, и что в них замечательно. Для начала, само собой, мы поговорим о размере населения и территории, поскольку это две огромные страны.Население России составляет, по меньшей мере, 144 630 400 человек. Это оценка без учета Крыма, прошу прощения.Однако с таким населением она занимает девятое место в мире с плотностью населения в 1,4 человека на квадратный километр, и причина, по которой плотность ее населения так мала, в том, что она обладает территорией площадью в 17 075 200 квадратных километров, являясь, таким образом, крупнейшей страной планеты.Площадь Соединенных Штатов не столь велика, однако их население многочисленно, составляя порядка 325 365 180 человек. Таким образом, они занимают третье место в мире по количеству населения.Плотность их населения составляет 90,6 квадратных километров, поскольку все эти люди распределены по территории в 3 796 720 квадратные мили — если перевести в километры для сравнения с Россией, это будет 9 833 520 квадратных километров. Таким образом, эта территория — третья или четвертая по размеру в мире.Теперь давайте перейдем к деньгам, поскольку у этих двух стран их много. ВВП России составляет 1,469 триллиона долларов, занимая 11-е место в мире. C ВВП на душу населения в 10 248 долларов Россия занимает довольно низкое 72 место. ВВП США — 18 558 триллионов долларов, и занимает первое место в мире. ВВП США на душу населения занимает 7 место в мире, составляя 57 467 долларов.С учетом этого, нам стоит присмотреться к тому, какие деньги используются в этих странах. Соединенные Штаты используют общеизвестный американский доллар. Россия использует русский рубль — если перевести доллар в рубли, получится 58,27 русских рублей.Чтобы сравнение стало яснее, давайте рассмотрим стоимость проживания в этих странах, поскольку в Соединенных Штатах жить куда дороже, чем в России. Если, к примеру, вы переехали из России в Соединенные Штаты, еда будет на 87%дороже, а жилье будет дороже на 95%. Однако одежда будет на 95% дешевле, если вы переедете в США из России. Транспортные услуги стоят дороже на 74%, уход за собой — на 109%, развлечения — на 46%. В целом, переехав из России в Соединенные Штаты, вы будете платить на 74% больше; к примеру, для общего представления, в России средний счет за обед будет составлять 406 рублей, а проживание в приличном районе на площади в 900 квадратных футов будет стоить порядка 46 861 рублей в месяц.В Америке дела обстоят немного по-другому — обед стоит примерно 14 долларов, если есть вне дома, а аналогичное жилье в нормальной местности будет стоить около 1549 долларов в месяц.Здесь на FTD Facts мы используем в качестве источника иммигранта Ассанжа, однако учитывайте, что эта статистика не является безусловно справедливой, поскольку в любой стране есть разные области, в некоторых из которых жить дороже, а в других — дешевле. К примеру, пять самых дорогих для проживания мест в России — Южно-Сахалинск, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Казань, тогда как самые дорогие места в Соединенных Штатах — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Окленд, и, конечно же, Сан-Хосе.Говоря о деньгах, нам следует обратить внимание и на внешний долг этих стран, поскольку у них обеих он велик. Госдолг России составляет 11 136 696 267 000 рублей, или 197 318 541 000 долларов, а в год она выплачивает процент в 740 193 557 000 рублей. Госдолг США составляет 20 450 061 732 000 долларов — примерно 63 049 долларов на гражданина. В год они выплачивают процент в 271 891 106 000 долларов.Чтобы вам было легче себе это представить: если вы разделите этот долг на однодолларовые купюры и выложите их столбиком, внешний долг России составит половину расстояния до Луны, а внешний долг США — расстояние до Луны, умноженное на 5.81.Теперь давайте присмотримся к военной мощи — помните, что численность вооруженных сил не всегда означает их превосходство.В России есть примерно 70 миллионов мужчин, из которых порядка 47 миллионов годно к службе. В российской армии насчитывается 798 527 действующих военнослужащих, вдобавок к 2 572 000 резервистов. В Соединенных Штатах есть 145 215 000 мужчин, из которых к службе годно 125 025 000 человек. Число действующих американских военнослужащих составляет 1 373 650 человек, и примерно 990 025 резервистов. Количество американских самолетов насчитывает порядка 13 760, тогда как у России их около 3 900, и хотя у Соединенных Штатов куда больше самолетов, у России определенно больше танков: у США их примерно 5 842, а у России — 20 216.Итак, мы поговорили о танках и деньгах. Мы рассмотрели армии, размер населения и площадь территории. Теперь давайте поговорим о медицинских службах, потому что медицина в этих странах существенно отличается. В Соединенных Штатах она в основном частная — частный сектор предоставляет 58% медицинских услуг, и 21% предоставляется некоммерческими организациями. Еще один 21% — платные государственные услуги.На некоторых работах сотрудникам предоставляются медицинские услуги, в зависимости от условий трудового договора и льгот, которые можно получить на определенных рабочих местах. Существуют также программы государственной помощи для стариков и детей.В 2007 сообщалось, что у 42 миллионов американцев не было медицинской страховки, а 62% банкротств были вызваны высокой стоимостью медицинского обслуживания.В России положение сильно отличается, поскольку там медицинские услуги предоставляются государством через Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — согласно российской конституции, с 1996 года у каждого гражданина есть право на бесплатную медицинскую помощь. Фонд собирает деньги через медицинскую страховку, которую выплачивает работодатель, отдающий два или три процента от вашей зарплаты в качестве налогов. В целом Россия тратит около 5,9% своего ВВП на медицину, и если у США есть примерно 2.8 коек на человека, у России их 8.5 на человека. Средняя продолжительность жизни в США составляет около 76.3 лет, а в России — 65.9 лет.Теперь давайте взглянем на образование — для этого мы рассмотрим все в долларах, чтобы понять, как сравниваются друг с другом две страны. Согласно информации OECD, в США траты на университетское образование составляют по 29 328 долларов на студента. Результаты по математике оцениваются на 474, по чтению — на 487, а по естественным наукам — на 500. В России на студента приходятся траты в 8 808 американских долларов. Результаты по математике оцениваются на 497, по чтению — 481, а по естественным наукам — в 489.Так или иначе, мы взглянули на две могущественные страны — Россию и Соединенные Штаты. Помимо всей статистики, у каждой из них есть замечательная культура, уникальные традиции и ценности, и, конечно же, мы можем изучить это в отдельном видео.Меня зовут Дэйв Уолпер, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам и узнаете что-то новое о народах со всего мира.Как Россия, так и Соединенные Штаты — заметные игроки на экономической и военной сцене планеты. У них обеих множество союзников и своя уникальная история, которая могла привести к недопониманиям в прошлом. Однако их великие народы не могут определяться решениями их правительств. Люди в России и в Соединенных Штатах стремятся к лучшему будущему — возможно, если мы остановимся на минутку и присмотримся друг к другу, чтобы понять, чем замечательны наши культуры, мы обнаружим, что на самом деле мы не так уж и отличаемся.Вот вы и достигли конца еще одного выпуска FTD Facts. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и если так, я добавил еще парочку, которые могут вас заинтересовать. Не забывайте следить за публикациями других наших видео со сравнениями стран со всего мира и изучаем их примечательные стороны. Вчера, 20:57

DTV

Просмотров: 40

Комментариев: 0





Обсуждения ВКонтакте: Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.